Zigarettenhandel über die Grüne Grenze nach Tschechien aufgeflogen

Dresden

Not macht erfinderisch – auch zu Coronazeiten. Und so blühte, als die Grenzen dicht und der Einkauf in Tschechien nicht möglich war, ein reger Wald-und Wiesenverkauf von preiswerten Zigaretten. Deutsche Raucher bestellten in Tschechien, die Verkäufer lieferten an die grüne Grenze und dort wechselten die Kippen den Besitzer. Nur ist das nicht legal. Da die Deutschen die Zigaretten nicht selbst befördert oder einführt haben, können sie sich auch nicht auf die Richt- oder Reisefreimenge berufen. Aber eiserne Raucher riskierten dies und gingen weite Wege, um an die Kippen zu kommen.

So auch ein 54-Jähriger aus Pirna, der ins Grenzgebiet ins Erzgebirge fuhr und mit drei Stangen Zigaretten samt tschechischem Steuerzeichen erwischt wurde. Er sollte ein Bußgeld von rund 100 Euro sowie 90 Euro Tabaksteuer zahlen und legte Einspruch ein. Nun stand er wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Tabaksteuergesetz vor dem Dresdner Amtsgericht.

Kommissar Zufall am Werk

Dass die Sache aufflog, war Zufall: Ein Zollanwärter stand Anfang März in Zinnwald im weißen Schnee und schaute auf die Szenerie. Auf den Loipen und Hängen ringsum tummelten sich Wintersportler. Deshalb fiel ihm der Mann auf, der zu Fuß durch den hohen Schnee stapfte. „Das war ungewöhnlich. Er lief zum Grenzwall, hantierte am Handy, auf tschechischer Seite kam dann ein Auto, eine Frau stieg aus und warf ihm eine Tüte zu. Damit lief er zum Parkplatz.“ Er informierte seine Kollegen, man folgte und kontrollierten den Mann, fand im Auto eine schwarze Tüte mit Zigaretten.

Der Pirnaer wiegelte ab, änderte aber ständig seine Aussagen. Die Zigaretten habe er nicht über die Grüne Grenze bekommen, sondern einige Zeit vorher legal in Tschechien gekauft, aber in der Hütte eines deutschen Freundes vergessen und an jenem nur Tag abgeholt. In der Tüte sei auch der Kaufbeleg gewesen. Nur hatte er das den Zollbeamten gegenüber nicht erwähnt und der Beleg taucht in den Unterlagen nicht auf – könnte ein Versehen sein.

„In der ebenfalls schwarzen Tüte, die über die Grenze flog, war ein von mir erworbener Gegenstand, den ich aber nicht benennen möchte.“ So etwas ist nicht sehr klug – da klingeln bei jedem Juristen die Ohren. Darin seien Kopfhörer gewesen, gab er später an. Warum diese Heimlichtuerei? Dem Zoll war bei der Autokontrolle allerdings keine zweite Tüte aufgefallen – zumindest wird keine erwähnt. Da passt vieles nicht zusammen. Der Prozess wird fortgesetzt.

