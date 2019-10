Zeugnisse eines neu aufblühenden Kunstverständnisses

Dresden

Unlängst wurden im Dresdner Residenzschloss die Paraderäume eingeweiht, die August der Starke anlässlich der Hochzeit seines Sohnes Friedrich August mit der österreichischen Kaisertochter Maria Josepha 1719 er- und umbauen ließ, nun gibt es eine neue Publikation zu den nicht minder aparten Paradesälen, die später unter König Friedrich August II. von Sachsen entstanden waren. Verfasst hat das Werk (es ist das Ar­beitsheft 28 des Landesamtes für Denkmalpflege) Sachsens langjährige, unlängst in den Ruhestand verabschiedete Landeskonservatorin Ro­semarie Pohlack.

Nach seinem Regierungsantritt 1836 ließ Friedrich August II. seine Paradesäle von Otto von Wolframsdorf ganz im Verständnis der ersten sächsischen Verfassung einrichten. Die Räume wurden später dann noch einmal überarbeitet, 1880 erteilte König Albert dem Architekten Bernhard Krüger bzw. dem nachfolgenden Gustav Dunger den Auftrag zu einem zeitgemäßen, prachtvollen Umbau. Die Pracht und Herrlichkeit ging 1945 im Feuersturm un­ter, aber „sowohl die erhaltenen Unterlagen als auch die originalen, am Bau befindlichen Stuckdetails belegen, dass es Wolframsdorf und Bendemann auch im Großen Ballsaal gelang, beide Gestaltungselemente – Architektur und Malerei – als gleichberechtigte Glieder des Ganzen sowohl formal als auch ikonographisch genau aufeinander abzustimmen ...“, schreibt Pohlack.

Umfassendes Bildprogramm

Ein umfassendes Bildprogramm sollte, so der Grundgedanke von König Friedrich August II., im Neuen Thronsaal die junge konstitutionelle Monarchie und im Großen Ballsaal das in Deutschland neu aufblühende Kunstverständnis illustrieren. Pohlack hält fest: „Interessant ist ... die Tatsache, dass Friedrich August II. gestattete, in seinem Neuen Thronsaal alle vier Stände darzustellen – sogar die Bauern bei ländlichen Arbeiten und noch dazu auf Goldgrund, dem mittelalterlichen Hoheitssymbol. Ein größerer Ge­gensatz zu Thronsaalausstattungen der eben überwundenen absolutistischen Epoche, in denen jedes Element ausschließlich auf einen Mittelpunkt, auf die Verherrlichung des Souveräns, ausgerichtet war, ist kaum denkbar.“ Die Freskenfolge im Ständesaal unterschied sich, wie vermittelt wird, in ihrer Ikonographie wesentlich von vergleichbaren zeitgenössischen Thronsaalausstattungen. Insofern würden die Gemälde im Thronsaal „damit auf dem Gebiet der monumentalen Wandmalerei für Deutschland einmalige Zeitdokumente“ darstellen, „deren Wiedergewinnung bzw. Aneignung zum tieferen Verständnis nicht nur der sächsischen Geschichte beitragen könnte“, meint Pohlack.

Blick auf die „grosse Hofstube “

Für die malerische Ausgestaltung der Paradesäle hatte König Friedrich August II. mit Eduard Bendemann einen der bedeutendsten Vertreter der ungemein hoch, ja als führend angesehenen Düsseldorfer Malerschule nach Dresden geholt. Anders als etwa Carl Christian Vogel von Vogelstein in Schloss Pillnitz oder Gottlob Peschel auf der Schönen Höhe in Dittersbach, kam im Fall der Paradesäle also bewusst kein einheimischer Künstler zum Zuge. Wie Pohlack erklärt, standen Bendemann, Sohn eines konvertierten jüdischen Bankiers, und offenbar auch der ihn beauftragende junge König „mit den Entwürfen ei­nes ,Volkskönigtums’ der romantischen Vorstellungswelt ihrer Zeit nahe“.

Ursprünglich sollte Bendemann nur den Ständesaal mit Fresken ausstatten, aber dieser schlug dann vor, doch alle drei Repräsentationsräume im 2. Obergeschoss des Nordflügels – Ständesaal, Turmzimmer und Großer Ballsaal – in die Umgestaltung mit einzubeziehen. Und die Loggia auch gleich mit. Die Bendemannschen Entwürfe für die Wandgemälde im Turmzimmer und in der Loggia wurden letztlich nie umgesetzt, aber was zur Ausführung kam, das war von erlesener Pracht, wie all die in Pohlacks Publikation wiedergegebenen Entwürfe und Fo­tos belegen.

Heimatgeschichte 28.10. Quelle: Heimatgeschichte 28.10.

Auch sonst ist vieles interessant, was die Autorin zu den Räumlichkeiten mitzuteilen vermag. So wird festgehalten, dass der Große Ballsaal seit der Schlosserweiterung unter Kurfürst Moritz 1547 bis 1556 stets als Rahmen für Gelage, Konzerte, Bälle usw. gedient hatte – seltener jedoch bei politischen Anlässen. Wie der historisch bedeutsamere Ständesaal erfuhr er laut Pohlack entsprechend den vorhandenen bzw. sich wandelnden repräsentativen Bedürfnissen im Laufe der Jahrhunderte mehrere Umgestaltungen, wurde jeweils neu „bekleidet“.

Der Große Ballsaal liegt im ältesten Teil des Schlosses, im Bereich des sogenannten alten Hauses. Im Laufe der Jahrhunderte wurde er – entsprechend sich wandelnden Anforderungen an einen Repräsentationsraum – mehrfach umgestaltet. Die älteste bekannte Bezeichnung des Raumes ist „Grosse Frauen Zimmer Stube“. Im Zuge der Schlosserweiterung 1547 bis 1556 erhielt der Saal seine überlieferte Fenstergliederung. Zum Hausmannsturm hin sind noch zwei kleine Räume abgetrennt, die „Zwergengemächer“. Zum Riesensaal hin, der damals den gesamten Ostflügel einnahm, war ein schmaler Raum vorgeschaltet. Der Saal wurde nunmehr als „grosse Hofstube“ oder „Riesengemach“ bezeichnet und stellte einen Repräsentationsraum in einer für die Renaissance in Deutschland „großartigen Festetage“ dar, wie Pohlack versichert. Der Schlossbrand 1701 sollte dann die „grosse Hofstube“ stark beschädigen. Anlässlich der 1719 bevorstehenden Hochzeitsfeierlichkeit ließ August der Starke die Brandschäden beseitigen und im Zu­sammenhang mit der Einrichtung der prunkvollen, am französischen Hof orientierten Repräsentationsetage im 2. Obergeschoss auch diesen Raum neu herrichten.

Von Christian Ruf