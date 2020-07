Dresden

In Deutschland verursacht jede Person im Schnitt 455 Kilogramm Haushaltsmüll pro Jahr, wie der World Wide Fund For Nature ( WWF) kürzlich mitteilte. Das entspricht meinem neunfachen Körpergewicht.

Obwohl die Ressourcen unseres Planeten endlich sind und die Bevölkerung allmählich für Umweltschutz sensibilisiert wird, ändert sich nichts an unserem Verhalten. Im Gegenteil ist die Abfallproduktion sogar 2019 im Vergleich zum Jahr davor um 1,2 Prozent auf 417 Millionen Tonnen bundesweit gestiegen. So viel wiegen 700 Frauenkirchen. Alle Menschen der Erde bringen in Summe gerade mal 100 Millionen Tonnen auf die Waage

Es scheint, als habe die Corona-Pandemie die mühsam errungenen Fortschritte der vergangenen Jahre zunichte gemacht: Plötzlich werden selbst mitgebrachte Coffe-To-Go-Becher und Tupperdosen zu Virenschleudern erklärt, und selbst im Bioladen setzte man – zumindest zeitweise – wieder auf Ein- statt Mehrweg. Hinzu kommen nun auch noch Einwegmasken und Gummihandschuhe.

Dabei ist ein nachhaltiger Lebensstil ist doch gar nicht so schwer umzusetzen – oder? Diese Frage beschäftigte mich. Darum habe ich den Entschluss gefasst, meinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Irgendwo muss man schließlich anfangen, und ich entschied mich für die Zero Waste Challenge. Mein selbst gesetztes Ziel: zwei Wochen lang keinen Müll verursachen.

Kopfloser Start in den ökologischen Selbstversuch

Zugegeben, ich habe die Herausforderung anfangs gar nicht als solche erkannt. Ich war fest davon überzeugt, bereits ein einigermaßen nachhaltiges Leben zu führen. Rückblickend stelle ich fest, wie naiv diese Ansicht war.

Zunächst sammle ich zehn Tage lang meine Haushaltsabfälle – Biomüll ausgenommen. Das Ergebnis gleiche ich mit den Abfällen ab, die sich während der zweiwöchigen Zero Waste Challenge ansammeln. Was ich daran nicht bedacht habe: Spätestens am neunten Tag des Hortens verbreitet sich der unangenehme Geruch nicht nur in meiner gesamten Wohnung, sondern nistet sich auch im Treppenhaus ein.

Am ersehnten Tag X wandert der Müll endlich in die Tonne(n). Bei der Begutachtung setzt die Desillusionierung ein: Bin ich allein für all das verantwortlich? Zum Glück sind meine Tage als Dreckschleuder gezählt.

Anfangs denke ich noch, dass ich weiterleben kann wie bisher. Meine Devise lautet: Weiter im Drogeriemarkt, bei Rewe und Konsum einkaufen. Doch bereits beim ersten Zero Waste-Einkauf scheitere ich an meiner hoch gesteckten Aufgabe. In der Mittagspause eile ich zu Karstadt, greife in der Brotabteilung zur Tüte und packe zwei Brötchen ein. Dieser Fauxpas wird mir erst bewusst, als es schon zu spät ist. Ich steuere auf die Aufstriche zu, den Hummus bereits anvisiert. Gibt es aber nur in Plastikverpackung. Auch sämtliche Aufstriche im Kühlregal entfallen. Darum greife ich nach einem veganen Toskanaaufstrich im Glas. Lust habe ich aber eigentlich auf Humus. Ich fluche innerlich.

Früher hat mir Einkaufen im Supermarkt richtig Spaß gemacht. Diese Freude hat mir bereits Corona größtenteils verdorben. Die selbst auferlegene Bürde des nachhaltigen Konsums allerdings fordert unerwartet hohen Tribut. Die nächsten beide Tage gehe ich nicht in den Supermarkt, um mir deprimierende Fehltritte zu ersparen.

Und es passiert trotzdem. Es ist gerade mal Tag drei, Samstag. Ich erwache leicht verkatert, brauche dringend Kaffee, um in die Gänge zu kommen. Blöd nur, dass ich nichts zuhause habe – weil ich ja nicht mehr einkaufen war. Also gehe ich zum Bäcker nebenan, wo mir sofort Eiskaffee im Angebot auffällt. Gekauft! Mit einer Brottüte in der einen und einem Plastikbecher voll Eiskaffee in der anderen Hand kehre ich in meine Wohnung zurück. Als ich die Wohnungstür aufschließe, erkenne ich die unnötige Ökosünde in meinen Händen.

Veganismus und Nachhaltigkeit sind schwer vereinbar

Den Sonntag überstehe ich ohne Zwischenfälle, doch am Montag wächst mein Frust ins Unermessliche. Ich befinde mich bei Tag fünf der Müllvermeidung, was inzwischen darauf hinausläuft, dass ich Einkaufen grundsätzlich vermeide. Nun ist mir aber die Hafermilch ausgegangen. Also radle ich 20 Minuten früher als sonst Richtung Arbeit und halte bei Lidl. Drinnen angekommen wird mir aber unmittelbar bewusst: Hier finde ich rein gar nichts ohne Verpackung. Nächster Halt: Rewe in der Altmarkt-Galerie. Hafer- oder Sojamilch im Glas? Fehlanzeige. Die Hoffnung stirbt zuletzt, also gehe ich noch zum Rewe am Postplatz. Wieder nichts. Der Blick auf die Uhr lässt mich nervös werden. Eigentlich sollte ich seit einer halben Stunde in der Redaktion sein. Entnervt greife ich zur einzigen Milch-Glasflasche im Laden. Es ist leider nicht das letzte Mal, dass ich mich während des Selbsttests zwischen Veganismus und Zero Waste entscheiden muss.

Als ich im Büro meinen angestauten Frust bei einer Kollegin ablade, hat sie einen Tipp für mich parat: Der Lose Laden an der Böhmischen Straße. Doch das ist eigentlich keine Option für mich, denn ich will beweisen, dass die Philosophie von Zero Waste in den Alltag integrierbar ist. Für mich bedeutet das vor allem, weiter in regulären Supermärkten einzukaufen.

Dieses selbst gesteckte Ziel verwerfe ich an Tag sieben. Anlass dafür ist ein durchweg frustrierender Einkauf – wenn man das denn überhaupt so nennen kann – beim Konsum meines Vertrauens. Den kürzlich entdeckten und lieben gelernten veganen Käse gibt es dort nur in Verpackung, dasselbe gilt für Tofu. Immerhin Obst und Gemüse ist hier größtenteils lose erhältlich. Heute habe ich Lust auf Erdbeeren, die es aber nur abgepackt gibt. Himbeeren oder Heidelbeeren? Auch nicht ohne Plaste. Leicht verstimmt drehe ich mich um und mein Blick schweift zufällig über den Spinat. Der ist ja auch abgepackt! Und gleich daneben stehen verschiedene Pilzsorten, allesamt in Plastikschalen. Als wäre der Verlust von Hummus und Hafermilch nicht schon schmerzhaft genug!

Neue Hoffnung nach mehreren Rückschlägen

Am nächsten Tag betrete ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Unverpackt-Laden. Meine anfängliche Scheu verflüchtigt sich in jenem Augenblick, in der ich die Türschwelle überschreite. Der unscheinbar wirkende Shop an der Böhmischen Straße ist viel größer als erwartet. Und was es hier alles gibt! Ich spüre, wie meine Augen zu funkeln beginnen. Zum ersten Mal seit ich mich zur Müllvermeidung entschieden habe, bereitet mir das Einkaufen wieder Freude.

Da ich inzwischen etwas geübter im Zero Waste-Prinzip bin, bringe ich alle leeren Tupperdosen und Einmachgläser mit, die ich in meiner Küche finden konnte. Mein Einkaufszettel dient als Erinnerungshilfe. Eine alte Angewohnheit. Es dauert einige Minuten, bis ich erkenne, dass dieser Spickzettel ganz und gar nicht nachhaltig ist. Gedanklich nehme ich mir vor, dass ich in Zukunft meine Einkaufsliste im Smartphone abspeichere. Allmählich fällt es mir leichter, mit den täglichen Rückschlägen umzugehen und aus ihnen zu lernen.

Der Einkauf beim Lose Laden schenkt mir neue Hoffnung. Die folgenden Tage verlaufen ohne nennenswerte Fehltritte, sogar an die Brotbox denke ich mittlerweile immer und auch den Stoffbeutel für Spontankäufe habe ich stets dabei. Endlich habe ich einen Lauf. Die Endorphine tänzeln durch meinen gesamten Körper, mein Ehrgeiz wird angespornt. Der neue Vorsatz: Schluss mit Küchenrolle. Auch von Wattestäbchen, Feuchttüchern, Wattepads und anderem ressourcenverschwendenden Krimskrams in Bad und Küche verabschiede ich mich. Waschlappen und wiederverwendbare Schwämme tun es schließlich auch.

Diese anhaltende Euphorie verblasst, als ich an Tag zehn in der Damentoilette der Redaktion meine Hände wasche. Bis dato habe ich täglich mehrfach Papierhandtücher verschwendet. Plötzlich rattert es in meinem Kopf: Was habe ich sonst noch übersehen? Zuhause stelle ich fest: eine ganze Menge.

Zählen eigentlich auch Verpackungen, die ich schon vor meinem Selbsttest zuhause gebunkert hatte, als Abfall? Allen ernstes erwäge ich – wenn auch nur einen flüchtigen – Moment lang, die angebrochene Packung Nudeln im Schrank stehen zu lassen, damit der Müll nicht während meiner zweiwöchigen Challenge anfällt. Das ist doch albern, denke ich. Die Verzweiflung nimmt zu, und zum ersten Mal gestehe ich mir ein, wie schwer diese Aufgabe ist.

Auf manche Abfälle hat man selbst gar keinen Einfluss

Manchen Müll kann man vermeiden, manchen nicht umgehen und mancher kommt einfach ins Haus. Quelle: Anja Schneider

Letztlich hat sich die Mühe jedoch gelohnt. Denn obwohl ich den Haushaltsmüll nicht vollständig vermeiden konnte, so habe ich ihn immerhin deutlich reduziert. Nach zwei Wochen im Zero-Waste-Wahn bleibt mein Abfall überschaubar. Angesammelt haben sich zwei Rollen Klopapier, ein paar Kassenzettel, eine Packung Hustenbonbons, ein Hafermilchkarton sowie eine Mehrweg-Glasflasche, zwei Briefe und die große Sünde: eine leere Kekspackung. Das ist gerade mal ein Viertel im Vergleich zu meinem Abfall in den zehn Tagen vor dem Selbsttest.

Auf so manchen anfallenden Müll habe ich leider gar keinen Einfluss. Dazu zählen etwa Briefe, Kassenzettel oder Medikamentenpackungen. Dem steht aber auch Positives gegenüber: Zum Beispiel stützt meine unbändige Liebe zu Leitungswasser diese Lebensphilosophie. Und auch das Sammeln von leeren Aufstrichgläsern hat sich für den Einkauf im Lose Laden als Vorteil erwiesen.

Tipps für weniger Müll im Haushalt Eine eigene Tupperbox mitbringen: für Essen zum Mitnehmen im Restaurant, beim Bäcker und an der Wurst- oder Käsetheke im Supermarkt. Teesieb statt Teebeutel verwenden. Ein Espressokocher ersetzt Einwegkapseln – schmeckt besser und kostet weniger. Stoffbeutel, Trolley oder Rucksack zum Einkaufen mitnehmen. Gefrierbehälter statt Plastikbeutel verwenden. Glas- oder Edelstahlflaschen anstelle von Plastik spart die mühsame Pfandentsorgung. Geschenke in altem Zeitungspapier verpacken. Waschbare Putzlappen statt Küchenrolle und andere Einwegtücher. Es gibt auch wiederverwendbare Wattepads, Wattestäbchen, Schwämme und Waschlappen im Bio- oder Lose Laden. Auf Einmachgläser umsteigen, um Dosenprodukte zu umgehen. Die Gläser können mit Gewürzen, Samen, Körnern oder Ähnliches befüllt werden. Statt Frischhaltefolie kann man bei deckellosen Töpfen einfach einen Essteller darauf stellen. Kassenzettel sind die Inkarnation des Bösen: Die meisten Menschen denken, dass es sich dabei bloß um ein Stück Papier handelt, doch das ist weit gefehlt. Kassenbons sind in der Regel mit einer dünnen Schicht aus Plastik beschichtet und diese enthält meist auch noch das giftige Bisphenol A. Deshalb ist die Entsorgung im Papiermüll fatal. Also bitte unbedingt im Restmüll entsorgen. Unverpackt-Läden in Dresden: Lose Dresden, Böhmische Str. 14, Neustadt Binnes Unverpackt,Dornblüthstr. 7, Striesen Quäntchen, Oschatzer Str. 16-18, Pieschen 2Gut Unverpackt-Laden,Schillingstr. 9, Löbtau

Fazit: Ein durchwachsenes Experiment, das nie zu Ende geht

Während des Selbsttests habe ich einige Glücksmomente erlebt, die abgelöst wurden von zeitweiliger purer Frustration, die mich beinahe aufgeben ließ. Nichtsdestotrotz bin ich zufrieden mit dem Gesamtergebnis – und dass es nicht perfekt gelaufen ist, spornt mich zum Weitermachen an. Beim Einkaufen bin ich nun viel aufmerksamer und achte nicht nur darauf, wie die Produkte verpackt sind, sondern auch woher sie kommen und ob ich sie gerade wirklich brauche.

Zu dieser positiven Bilanz gesellt sich außerdem die steile Lernkurve der vergangenen Tage. Ein Beispiel: Die Ökobilanz von Milch-Glasflaschen ist häufig schlechter als die von Kartons. Das liegt daran, dass es nur wenige Anbieter für Glasflaschen gibt. Mehrweg wird wiederbefüllt, was beim Anbieter passiert. Dadurch ergeben sich häufig extrem lange Transportwege. Ruhigen Gewissens greife ich daher wieder zur Hafermilch.

Den ökologischen Fußabdruck durch Müllvermeidung verringern ist keinesfalls unmöglich, aber definitiv eine Lebensaufgabe, wenn man es knallhart durchziehen will. Zweifellos muss man viele Kompromisse eingehen. So verzichte ich zum Beispiel mühelos auf Einwegschwämme, Küchenrolle oder Wattepads, doch weil Käse und Wurst ohnehin entfallen, will ich mir nicht auch noch Tofu nehmen lassen. Wenn ich die Wahl habe, greife ich außerdem immer zu Papier- statt Plastikverpackungen.

Von Sabrina Lösch