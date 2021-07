Zentrum für Entwicklungsstörungen in Dresden: Hilfe für Kinder mit Handicap

Dresden

In Zusammenarbeit mit dem Christlichen Sozialwerk (CSW) hat die Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie -psychotherapie des Universitätsklinikums ein neues tagesklinisches Angebot aufgebaut. Das Zentrum für Entwicklungsstörungen nimmt sich zukünftig Mädchen und Jungen an, die aufgrund von Handicaps Probleme haben, ih­ren Alltag altersentsprechend zu bewältigen.

Im Fokus steht dabei dem Klinikum zufolge oftmals der Schulbesuch. Besonders Kindern und Jugendlichen, die mit einer psychischen Erkrankung sowie ei­ner geistigen oder anderen Entwicklungsstörungen verhaltensauffällig sind und mit Lernschwierigkeiten zu kämpfen haben, fehle es an Angeboten zur Integration in den Schulalltag. An diesem Punkt will das neue Zentrum nun ansetzen.

Während einer auf etwa zwölf Wochen angelegten tagesklinischen Behandlung sollen die Probleme der Betroffenen diagnostiziert werden. Im schulischen Rahmen wird dies durch eine Behandlung zur besseren Alltagsbewältigung ergänzt. Die Umsetzung erfolgt in Teamarbeit durch die pädagogischen Kräfte des CSW und die auf Psycho- und Verhaltenstherapie spezialisierten Mitarbeiter des Klinikums.

Diese Zusammenarbeit sei ei­ne Win-win-Situation, meint der Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie Veit Rößner. Denn um nachhaltige Lösungen zu finden, reiche es in den oft sehr komplexen Fällen nicht aus, nur therapeutisch oder nur pädagogisch zu agieren. Aktuell gibt es am Sitz des Zentrums an der Dornblüthstraße acht Behandlungsplätze. Der Bedarf sei derzeit so hoch, dass das Zentrum bereits voll ausgelastet ist.

Von as