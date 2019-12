Zentrum für Baukultur in Dresden erhält einen neuen Leiter

Dresden

Till Schuster löst zum Jahresbeginn 2020 Matthias von Rüdiger als Leiter des Zentrums für Baukultur Sachsen (ZfBK) ab. Der Diplomingenieur für Architektur war nach Abschluss seines Studiums als wissenschaftlicher Mitarbeiter an den Technischen Universitäten Berlin, Dresden und der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich tätig. Freischaffend machte er sich mit Ausstellungen sowie mit Publikationen einen Namen.

Dialog über Städtebau und Architektur

Schusters Fotoarbeiten spannen einen Bogen über die Architektur in ganz Sachsen und darüber hinaus. Der 1979 in Eisenhüttenstadt geborene Architekturexperte lebt seit langem in Dresden. Mit seinem Diplomthema „Vor Ort in Dresden – Ein Mauerfragment am Postplatz“ stieß er auf ein heißes Eisen der Stadt. Er kennt die Hypersensibilität der Bürger Dresdens bezüglich Stadtplanung, Architektur und Gestaltung. Sein Mitwirken in der Programmkommission des ZfBK bereitete Till Schuster für die neue Aufgabe vor.

Matthias von Rüdiger, Gründungsleiter des ZfBK, widmete sich nach dem vorzeitigen Ausscheiden aus dem Dienst in der Sächsischen Staatshochbauverwaltung (SIB) ganz dem Aufbau des Zentrums für Baukultur Sachsen. Seine Verabschiedung erfolgt auf einem gemeinsamen Neujahrsempfang der Architektenkammer Sachsen und des ZfBK am 28. Januar 2020.

Mit demZentrum für Baukultur im Herzen der Landeshauptstadt im Kulturpalast hat Dresden einen Ort des Dialogs über aktuelle Fragen des Städtebaus und der Architektur bekommen. Die Vermittlung erfolgt in Diskussionsrunden, Vorträgen, Lesungen, Filmvorführungen und Ausstellungen. Ein kleines Team betreut die Veranstaltungen des ZfBK seit der Gründung im Juni 2017 als Einrichtung der Stiftung Sächsischer Architekten.

www.zfbk.de

Von Peter Bäumler