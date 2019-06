Dresden

Die CDU-Stadtratsfraktion fordert mit einem Ergänzungsantrag neue Vorplanungen für den Zelleschen Weg. „Uns liegt eine sichere Radverkehrsanlage am Herzen“, erklärte Gunter Thiele, baupolitischer Sprecher der Christdemokraten. Deshalb solle die Stadtverwaltung eine Variante mit einem vier Meter breiten Radweg auf der südlichen Seite des Zelleschen Weges – das ist die Fahrtrichtung zur Teplitzer Straße – prüfen.

Der Radweg soll beidseitig befahrbar sein, so Thiele. Deshalb sei die jetzt vorgesehene Breite von zwei Metern nicht zielführend. „Wir haben auf die Kritik reagiert, wenn auch spät“, so der Baupolitiker, der einräumt, dass es an der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (Slub) Probleme geben könnte mit einem so breiten Radweg. „Da muss die Verwaltung Lösungen suchen.“ Auf der nördlichen Seite solle es einen zwei Meter breiten Radweg geben.

Die CDU besteht weiter auf einer Vierspurigkeit des Zelleschen Weges. Eine Schmälerung der Fahrbahn auf zwei überbreite Fahrspuren komme im Zuge des Vorhabens „Stadtbahn 2020“ nicht in Betracht, so Thiele. Dabei sollen Straßenbahngleise auf dem Mittelstreifen verlegt werden. „Aber auch wenn die Straßenbahnstrecke fertig ist, werden noch Busse über den Zelleschen Weg fahren.“ Die Verkehrsachse besitze eine große Bedeutung, die Fahrbahnbreite sollte nicht reduziert werden.

„Wir werden für unsere Variante kämpfen“, kündigte Henning Stalmann-Fischer an, baupolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. Neue Vorplanungen würden die Fertigstellung des Stadtbahnprogrammes verzögern. Grüne, Linke und SPD hatten 2016 für die Variante mit den beiden überbreiten Fahrspuren votiert.

Thiele glaubt nicht, dass neue Vorplanungen zu Verzögerungen führen. „In den nächsten Jahren wird doch auf dem Zelleschen Weg noch nicht gebaut. Es gibt keinen Zeitdruck.“ Der Stadtrat stimmt am Donnerstag oder Freitag über einen interfraktionellen Antrag von CDU und FDP zum Zelleschen Weg ab, mit dem die Reduzierung der Fahrspuren verhindert werden soll.

Von Thomas Baumann-Hartwig