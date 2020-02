Zeitzeugin erinnert sich an Bombardierung Dresdens: Sirenengeheul ließ Zirkusmusik verstummen

Dresden

Es war ein Abend, der so wunderbar begann und so schrecklich endete, dass ihn Ingrid Beier nie mehr vergessen wird, nie mehr vergessen kann, solange sie lebt. Denn am 13. Februar 1945 erlebte die damals 14-Jährige noch einmal den Zauber und schließlich auch den Untergang des alten Dresdens hautnah mit. Vom Feuersturm, der wenig später über ihre Heimatstadt hereinbrechen würde, ahnte die Schülerin nichts, als sie abends mit ihrer Mutter Margarete Teschendorf, ihrer jüngeren Schwester Edith und einem Nachbarsjungen in die Neustadt fuhr.

Vorfreude statt Angst beherrschte die Gedanken der kleinen Gruppe aus Cotta, als sie mit der Straßenbahn am Carolaplatz vor dem mächtigen Kuppelbau des Zirkus’ Sarrasani ankam und das über 3000 Plätze fassende Artisten-Mekka auch betreten darf. „Es war das erste Mal, dass ich in diesem Haus war, vorher kannte ich den Zirkus nur von außen und von Erzählungen anderer“, erinnert sich Ingrid Beier, die bis zu ihrer Heirat 1950 Teschendorf hieß. Dass es auch ihr letzter Besuch sein würde, das konnte das junge Mädchen nicht wissen.

Während deutsche Großstädte in Schutt und Asche lagen, spielte bei Sarrasani noch die Kapelle

Ingrid war an jenem Abend so fasziniert vom bunten Programm und dem strahlenden Ambiente, dass die Gefahren des Luftkrieges und die nahende Ostfront für Stunden in Vergessenheit gerieten. Sarrasani spielte noch einmal groß auf – ganz im Sinne von Propaganda-Minister Joseph Goebbels, der bis ins Frühjahr 1945 hinein auf Unterhaltung setzte, um die von ihm ausgerufene Volksgemeinschaft an der Heimatfront halbwegs bei Laune zu halten.

Während fast alle deutschen Großstädte schon in Schutt und Asche lagen, spielte bei Sarrasani noch die Kapelle: „Die Vorstellung war fantastisch. Wir saßen mitten im Publikum, haben Elefanten, Tiger, Affen, Hunde und Katzen in der Manege bestaunt. Ich sehe noch vor mir, wie eine junge Frau sang: ,Oh, mein Papa – du warst ein wunderbarer Clown!‘“, kann sich Ingrid Beier mit fast 90 Jahren noch gut erinnern. Doch mit einem Schlag war Schluss: „Um 21.45 Uhr heulten die Sirenen, der Zirkus blieb stehen und alle mussten raus. Nur wenig später ging der Bombenhagel los.“

Mutter Teschendorf packte ihre beiden Töchter und machte sich schnurstracks mit ihnen entlang der Elbe auf den Heimweg. „Der Nachbar, der 18 oder 19 Jahre alt war, musste zu seiner Einheit zurück. Er war Flakhelfer oder so etwas in der Richtung“, weiß Ingrid noch.

Auf dem Weg nach Hause rieselte es erst Magnesium-Lichtkaskaden, im Volksmund „Christbäume“ genannt, dann detonierten die ersten Bomben. 244 britische Lancaster-Maschinen warfen in nur 15 Minuten 529 Luftminen und 1800 Spreng- und Brandbomben mit 900 Tonnen Gewicht über dem westlichen Rand der Innenstadt ab.

„An der Bremer Straße haben wir uns am Friedhof in einen Keller begeben, um kurz vor halb zwei kam ja der nächste Angriff. Wir haben große Angst gehabt, dass die Engländer das heute noch bestehende Tanklager treffen könnten.“ Erst als die zweite Welle – 529 Lancaster der Royal Air Force mit einer Bombenlast von 1500 Tonnen – durch war, krochen die Teschendorfs verängstigt, aber körperlich unversehrt ins Freie und liefen entlang der Elbe weiter heim nach „Frosch-Cotte“. „Es war sehr kalt, erst um sechs Uhr morgens waren wir vom Zirkusbesuch wieder zu Hause“, schüttelt Ingrid Beier heute nachdenklich den Kopf. „Auf dem Weg zurück haben wir noch gesehen, wie Soldaten gegen Plünderer vorgehen mussten.“

Als sie an der Reimundstraße 3 ankamen, war die Erleichterung groß: Das Mietshaus unweit des Rathauses Cotta stand noch. Lange wohnen konnte die Familie dort aber nicht mehr: „Am 17. April sind wir ausgebombt worden. Es war ein Tagangriff, der wohl besonders dem nahen Rangierbahnhof galt. Wir saßen im Keller des Cottaer Rathauses und als wir wieder rauskamen, da brannte unser Haus. Wir konnten nichts tun, haben nur geguckt und geheult. Bis auf die wichtigsten Papiere, die wir dabei hatten, hatten wir nichts mehr – nur noch, was wir anhatten.“ Nachbarn aus den oberen Geschossen hatten zwar einige Möbel zu Beiers ins Erdgeschoss gebracht, doch auch das war komplett zerstört worden. Heute steht auf der lange unbebauten Fläche ein schmuckloser Aldi-Markt.

Dresden wirkte trotz aller Zerstörung wie ein Magnet

Obdachlos geworden, durften die Teschendorfs kurzzeitig bei einer Schulfreundin einziehen. Dann nahm sie der Bauer Faust an der Gottfried-Keller-Straße für eine Weile auf. „Ein halbes Jahr später sind wir dann nach Wanzlitz bei Grabow in Mecklenburg zu Verwandten gezogen, damit wir etwas zu essen hatten.“ Einen Vater hatte Ingrid da schon lange nicht mehr: „Er hat beim Kraftverkehr Welzel als Auf- und Ablader gearbeitet, ist 1939 eingezogen, aber für untauglich erklärt worden. Als er wieder gearbeitet hat, ist er gleich verunglückt. Eine große Papierrolle ist auf ihn drauf gefallen, er hat einen Leberriss erlitten und ist innerhalb von zwei Stunden verblutet.“ Mutter Margarete, einst Hausfrau, arbeitete noch bis Kriegsende als Aushilfsköchin im Lahmann-Sanatorium, dann bezog sie Rente.

Glühende Anhängerin: Dynamo Dresden 2019/20 erhält Verstärkung durch Ingrid Beier. Quelle: Steffen Manig

Richtig heimisch wurden Margarete und Ingrid auf dem Land aber nicht, obwohl Ingrid 1950 einen Mecklenburger heiratete, dessen Namen annahm und einen Sohn bekam. Zu dritt zogen sie 1954 wieder nach Dresden: Ingrids Mann blieb in Wanzlitz: „Er war Bauer und wollte nicht mit in die Großstadt.“ Doch die wirkte auf die 25-jährige Cottaerin trotz aller Zerstörung wie ein Magnet, die junge Frau wollte selbst einen Beruf ergreifen und zögerte nicht lange damit, als sie wieder in der Heimat eingetroffen war: „Am 7. Juni 1954 sind wir angekommen, am 8. Juni habe ich mich bei den Verkehrsbetrieben vorgestellt.“

Glühende Dynamo-Anhängerin

Ein halbes Jahr arbeitete sie als Schaffnerin, dann steuerte sie selbst Straßenbahnen. Oft fuhr sie nun mit der Tram über den Carolaplatz, auf dem nur noch ein Brunnen mit Gedenkplatte an den einst so glanzvollen Zirkus Sarrasani erinnert. Der einzigartige Bau war bei der zweiten Angriffswelle am frühen Morgen des 14. Februar für immer untergegangen. „Da blutet einem das Herz“, sagt Ingrid.

Die Dresdnerin, die nach ihrem Sohn noch zwei Töchter großzog und in ihrer knappen Freizeit glühende Dynamo-Anhängerin wurde, lebt bis heute in ihrer Geburtsstadt. Von ihrem Balkon in Striesen schaut sie hinüber auf den Elbhang, den nur wenige Bausünden seit 1945 verändert haben. Dankbar ist Ingrid Beier, dass sie die Schreckensnächte vor 75 Jahren überlebt hat. Ganz abschütteln kann sie die Erinnerungen auch mit dem großen zeitlichen Abstand nicht: „Wenn Sirenen ertönen, verkrieche ich mich. Dann kommt alles wieder hoch.“ Und wenn ein Donald Trump im Fernseher mit imaginären Säbeln rasselt, „schalte ich ab“. Ihr größter Wunsch ist, „dass es endlich keine Kriege mehr gibt“. Er wird sich wohl nie erfüllen. Leider.

Von Jochen Leimert