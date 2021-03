Dresden

Hätte Edith Gersten für jedes ihrer Lebensjahre eine Kerze auf dem Geburtstagskuchen, wären die meisten wohl abgebrannt, ehe der Atem sie erreichte. 100 Jahre dauert ihr Leben schon, holen ihre Lungen Luft, pumpt ihr Herz Blut, tragen ihre Knochen ihren Körper. Ihre Augen haben Dresden brennen, die Rote Armee kommen und die Mauer fallen gesehen. Ihre Ohren den ersten Rundfunk, den jungen Johannes Heesters und die letzten Worte Adolf Hitlers gehört. „An Erlebnissen hatte ich schon genug“, sagt Edith Gersten mit einem Hauch Sarkasmus. Was nicht heißt, dass es ihr reicht. „Ein paar Jahre will ich noch mitmachen.“

„Das ist eine schlimme Zeit“

Dass sie die Hundert knacken würde, damit hat die gebürtige Dresdnerin nicht gerechnet. Als sie immer älter und älter wurde, aber durchaus gehofft. Dann feiern wir richtig, hätten Familie, Freunde und ihre Nachbarn in Altgorbitz gesagt. Es war „schon alles im Café Griesbach bestellt“. Doch wie so vieles walzte Corona auch die Geburtstagspläne von Edith Gersten platt. Aus der großen Feier am 9. Februar wurde ein Treffen mit Sohn und Enkelkind.

Oft heißt es, Menschen, die den Krieg mitgemacht haben, mache die Pandemie nicht viel aus. Edith Gersten gehört nicht dazu. „Das ist eine schlimme Zeit“, sagt sie. Vor der Krise hat sie noch bei Tagesfahrten mitgemacht, mit dem Bus die Umgebung erkundet. So kam sie raus, hatte Abwechslung, sah andere Menschen. Bevor es losging, hätten sie und die anderen immer ein Programm bekommen, aus dem sie sich einen Ausflug aussuchen konnten. „Und dann haben wir bestellt.“ Die Grauhaarige erinnert sich an die Solarbootstour auf dem Senftenberger See: Von sechs Frauen traute nur sie sich an Deck. Zu groß war den anderen das Risiko, rudern zu müssen. Euphorisch erzählt sie, wie sie übers Wasser schipperte und die Sonne in der Stille genoss. Edith Gersten vermisst Ausflüge wie diese. „Wenn man ganz so alleine ist, wird man manchmal ein bisschen albern.“ Mit albern meint sie nicht lustig, sondern verrückt. „Albern“ seien auch die Leute, die sich nicht an die Coronamaßnahmen halten. „Anstecken wollen die sich aber auch nicht“, fügt die 100-Jährige hinzu. Doch die können ihr seit ihrer zweiten Impfung am Dienstag nichts mehr anhaben.

Das Rezept: Ein morgendliches Schnäpschen

„Soweit fehlt mir eigentlich nüscht“, fasst die alte Dame ihre körperliche Verfassung zusammen. Abgesehen von einem Herzschrittmacher und zwei künstlichen Hüftgelenken kam sie unbeschadet durch die Jahrzehnte. „Sie schafft es sogar noch zu Fuß in die sechste Etage zu uns“, sagt Sohn Rainer. Dann stellt er ihr immer einen Stuhl an die Wohnungstür, auf dem sie sich erst einmal ausruhen kann. Wie sie es in so ein hohes Alter geschafft hat, kann Edith Gersten gar nicht genau beantworten. Doch da fällt ihr das morgendliche „Schnäpschen“ ein, das sie eine Zeit lang getrunken habe. „Da sind ja lauter Kräuter drin“, spekuliert sie über die gesundheitsfördernde Wirkung.

Währenddessen klingelt es an der Tür. Der Lieferdienst. Jeden Tag bringt er das Essen vors Tor. „Ist nicht, als hätte man selbst gekocht, aber es geht schon zu essen.“ Nur die Portionen machen ihr zu schaffen. Edith Gersten entspricht dem, was man als Hänfling bezeichnet: 1,54 Meter groß, schmale Statur. Da reichten manche Mahlzeiten mehrere Tage. Der Gedanke etwas wegzuschmeißen, weckt in der kleinen Frau Erinnerungen an die „Hungerjahre“, als sie „Kartoffeln stoppeln“ gingen und in den Trümmern nach Unkraut suchten.

Schlafen auf Stroh

Aber das war nicht so schlimm wie der Krieg, – der war „das Schlimmste“. Die Frau mit der Blumenbluse erinnert sich an die Bombennacht vom 13. Februar 1945, wie sie mit ihren Eltern und Brüdern auf der Suche nach Schutz durch die Stadt rennt. Wie sie beim zweiten Angriff an der Elbe liegen, über ihnen Flieger und Funken. Dann weiter zum Bunker an der Grundstraße. Am nächsten Mittag laufen sie fast 40 Kilometer nach Neustadt in Sachsen, wo die Schwiegereltern des Bruders warten. Dort wohnen sie im Laden im Erdgeschoss. Das Bett steht im Verkaufsraum. „Da durften wir nicht vergessen, die Rollläden runter zu ziehen“, erzählt Edith Gersten und lacht. Nächste Station: Gohrisch. Ein Zimmer für eine achtköpfige Familie. Bevor sie schlafen gehen, schütten sie Stroh auf die Dielen – als Puffer zwischen Rücken und Holz. „Wenn man jung ist, empfindet man das alles nicht ganz so schlimm“, sagt die alte Dame. Allein die Tatsache, dass sie noch am Leben ist, beschert ihr damals so manchen Moment der Glückseligkeit.

Während des Krieges ist Edith Gersten in ihren Zwanzigern. Sie erinnert sich noch an den „Bahnhofsdienst“ beim Roten Kreuz, wie sie sich um die verletzten Soldaten kümmert, die in Zügen in den Hauptbahnhof einfahren. Von 1939 bis Kriegsende arbeitet sie als freiwillige Krankenschwester, davor war sie Kontoristin. Statt um Unterlagen kümmert sie sich jetzt um Kriegswunden. Nach einer Schicht fragt sie, ob sie ein zweites Kleid zum Wechseln bekomme. Doch die Antwort ist nein. Also wäscht sie auch weiterhin ihr Kleid nach der Arbeit, hängt es auf die Leine, hofft, dass es am nächsten Morgen trocken ist.

„Am Ende war es doch schön“

Trotz aller Entbehrungen habe sie immer „das Beste draus gemacht“, resümiert Edith Gersten. Was wie eine Floskel klingt, meint sie so. Als sie 1948 ihren Mann Dietmar heiraten will, gibt es keine Blumen. Also geht sie in den Laden an der Kesselsdorfer Straße, wo ihr die Verkäuferin „einen Stängel Flieder“ über die Theke reicht. Er wird ihr Hochzeitsstrauß, mit dem die junge Braut am 28. Februar in die Hoffnungskirche läuft, in der es so kalt ist, dass sie während der Trauung zittert. Nach der Trauung muss sie ihre Mutter beruhigen, die das Zittern der Tochter aus der Ferne für ein Weinen hielt. Das Festmahl fällt beinahe aus wie der Hochzeitsstrauß, doch sie haben alle Essensmarken gesammelt, die sie finden konnten. „Und am Ende war es doch schön.“

Keine fünf Monate später bekommen Edith und Dietmar ihren ersten Sohn Volker, den sie 22 Jahre später durch einen tragischen Treppensturz verlieren werden. Die junge Familie zieht in eine Wohnung am Bonhoefferplatz, in der noch drei andere Familien leben. Ihre Privatsphäre misst sechs Quadratmeter, darin Sofa, Bett, Tisch, Kinderwagen und drei Menschen. „Da bekam man gerade so noch die Tür auf“, erinnert sich Edith Gersten. In Altgorbitz hat sie drei Zimmer für sich allein. Heute träumt sie manchmal davon, dass Besuch die Räume füllt.

Göttergatte und Liebling

59 Jahre waren Edith und Dietmar verheiratet. „Mein Göttergatte“, schwärmt sie und zeigt auf ein altes Foto. Sie pflegte ihn nach jedem seiner drei Schlaganfälle, half ihm beim Essen, brachte ihn auf die Toilette. Bis zu seinem Tod 2006. „Er wollte nicht ins Heim, und ich hätte ihn auch nie in eins gegeben.“ Dietmar war ihr erster und einziger fester Freund. Von dem Moment, als sie sich das erste Mal sahen, seien sie zusammen gewesen.

Doch das 100-jährige Herz schlägt noch für einen anderen: Hansi Hinterseer. „Das ist mein Liebling. Dem habe ich sogar schon einmal die Hand gegeben“, sagt Edith Gersten, im Regal neben ihr die CDs des österreichischen Schlagerstars. Und wo sie schon bei den Männern ist, fällt ihr noch der Spaziergang mit dem jungen Johannes Heesters ein, der es selbst auf 108 Jahre schaffte. Nach der Vorführung im einstigen Centraltheater an der Waisenhausstraße habe er die damals 21-Jährige gefragt, wie er zur Maternistraße komme. Sie wollte sowieso in die Richtung. „Also sind wir zusammen gelaufen.“ Währenddessen habe Heesters „nur von seiner Frau gesprochen“, und davon, dass „die Frauen immer so viel Zeug auf die Bühne stellen“. Das sei dem jungen Sänger wohl ganz schön unangenehm gewesen.

Als sie 1942 durch die Dresdner Altstadt liefen, hätte wohl keiner der beiden gedacht, dass er einmal die Hundert knacken würde.

Von Laura Catoni