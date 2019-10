27. Oktober: Es wird wieder an der Uhr gedreht

Dresden

Anschnallen bitte! Am Sonntag ist es wieder so weit: Die Besatzung der Mitteleuropäischen Zeitzone macht sich zum Flug in die Winterzeit bereit. Start ist um 3 Uhr nachts, Landung um 2 Uhr. Reisedauer im Idealfall: 0 Sekunden. Willkommen in der Normalzeit. Sie können eine Stunde länger schlafen. Während dank digitaler Dienste für den Großteil der Passagiere das Drehen an der Uhr im Schlaf geschieht, geht er für andere Betroffene spürbarer vonstatten: Zum Beispiel für Milchbauern.

Bauer Förster von der Sächsischen Milcherzeugergenossenschaft steht zur Zeit-Wende für seine 1000 Kühe eine halbe Stunde früher auf als gewöhnlich. Denn Kühe haben ihren Melkrhythmus, der sich erst wieder auf die neue Uhrzeit anpassen muss. Um den Wechsel nicht abrupt zu gestalten, öffnet Förster die Stallboxen in Früh- und Spätschicht eine halbe Stunde eher, damit die Tiere zum Melk-Karussell gehen können. „Ich blättere jedes Jahr in meinem Kalender zurück und muss nachgucken, wie ich das im letzten Jahr gehandhabt habe“, erklärt er. „Ich selber habe wohl mit der Umstellung die meisten Probleme.“

Summertime is War Time

Ihrem Ursprung nach ist die Sommerzeit ein Ausnahmezustand: Sie trat zum Zweck der Energieeinsparung im Ersten und Zweiten Weltkrieg in Kraft. „War time“ hieß sie in Nordamerika. In Deutschland wurde der Ausnahmezustand des Ziffernblattes im Jahr 1919 wieder abgeschafft. Durch die 1973 ausgelöste Ölpreiskrise und die daraus resultierende Rezession, besann man sich in der EU auf die Zeitumstellung - maßgeblich zur Stärkung des Binnenmarktes. Nachzügler bei der Einführung war die BRD, die die Entscheidung der DDR abwartete. Als diese 1979 überraschend die Einführung der Sommerzeit verkündete, wurde die Umsetzung für beide deutsche Staaten im Jahr 1980 festgelegt. Seit 1996 sind die Regelungen in der EU einheitlich.

Jean-Claude Juncker, Kommissionspräsident der EU, sprach sich für eine Abschaffung der Zeitumstellung aus. Bleibt die Frage: Sommer- oder Winterzeit? Quelle: AP

Geraubte Stunde, gereizte Nerven

Die Zeitumstellung müsste präziser Uhrenumstellung heißen, denn die Zeit per se bleibt von dem artifiziellen Eingriff unbeeinträchtigt. Nicht so der Mensch. Schon im Vorfeld kostet die „verlorene“ beziehungsweise „gewonnene“ Stunde zweimal im Jahr Schlaf und Nerven – bei hitzigen Debatten über die Frage, ob sie beibehalten werden sollte oder nicht. Längst wird ihr energiepolitischer Nutzen angezweifelt. Im Fokus stehen nunmehr die Studien zu psychischen und physischen Negativfolgen.

Herzattacken, Schlafstörungen, Verschlafen. Die Zeitumstellung hat es in sich. Quelle: dpa

Laut einer DAK-Umfrage hat fast jeder dritte Deutsche Beschwerden beim Wechsel zur Winterzeit. Mehr als ein Drittel der Befragten, die schon einmal Probleme im Zuge der Zeitumstellung hatten, fühlen sich schlapp und müde. Hinzu kommen Einschlafprobleme und Schlafstörungen, unter denen besonders Frauen häufig leiden. „Psychische Probleme, die nach der Zeitumstellung auftreten, sind nichts Ungewöhnliches“, sagt Diplom-Psychologin Franziska Kath. Man könne sie mit einem kleinen Jetlag vergleichen: Die innere Uhr gerät ein wenig durcheinander. „Die beste Medizin ist dabei auch die einfachste: Ruhe und ein paar Tage Geduld. Oft hilft es schon, sich stressige Termine nicht in die Woche nach dem Dreh an der Uhr zu legen und alles etwas gemächlicher anzugehen“, meint die Expertin.

Zeit kostet Zeit

Abgesehen vom Jetlag verursacht die Umstellung zusätzliche Arbeit. Im Uhrenmuseum Glashütte stellt Museumsleiter Reinhard Reichel zweimal im Jahr am Sonntagmorgen vor der Eröffnung des Museums etwa zwei Stunden lang Uhren per Hand um. Die Anzahl der Uhren variiert je nach wechselnden Objekten in den Sonder- und Dauerausstellungen. Dieses Jahr, verrät Sonja Hauschild vom Uhrenmuseum, sind es 31 Stück. „Man kann nicht einfach bei jeder Uhr am Zeiger drehen. Präzisions-Pendeluhren und Pendeluhren mit Schlagwerk werden zur vollen Stunde angehalten und nach einer Stunde sekundengenau wieder angeschoben“, führt sie aus.

Die Astronomische Kunstuhr von Hermann Goertz im Uhrenmuseum Glashütte verbleibt im Sommer auf Normalzeit Quelle: René Gäns

Eine Besonderheit ist die größte Uhr im Haus, die berühmte „Astronomische Kunstuhr“ von Hermann Goertz. Diese Uhr geht ab Sonntag wieder auf die Sekunde genau. Denn sie wird aufgrund ihrer astronomischen Anzeigen nicht auf Sommerzeit umgestellt und verbleibt auch im Sommerhalbjahr auf Normalzeit.

Und indes die Zeit vergeht ...

Ebenso wie die Uhr möchte es in der aktuellen Zeitdebatte die deutsche Energiewirtschaft machen. Für die Winterzeit spricht, dass es sich um die Normalzeit handelt, während der es am Morgen heller ist. Zur Sommerzeit ist es abends länger hell – ein Umstand, den Finanz- und Versicherungsdienstleister sowie Handel und Gastgewerbe attraktiv finden. Die deutsche Wirtschaft ist gespalten, welche Zeit bei einem Ende der Zeitumstellung dauerhaft gelten soll. Der Vorschlag der EU-Kommission unter dem nun scheidenden Kommissionschef Juncker, die halbjährliche Zeitumstellung unter der Prämisse einer europaweit einheitlichen Lösung abzuschaffen, hat vor allem zu einem geführt: Einer verfrickelten Diskussion mit 513,5 Millionen Teilnehmern: „Und indes die Zeit vergeht, bleibt uns doch nur eins: Die Zeit.“ Erich Kästner

