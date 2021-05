Zeiss will in der Südvorstadt von Dresden bauen

Dresden

Gute Nachricht für die Landeshauptstadt Dresden: Die Carl-Zeiss AG plant zwei neue Bürogebäude am Fritz-Foerster-Platz, um zusätzliche Arbeitsplätze am Standort Dresden schaffen zu können. Das Unternehmen verspricht sich von den Neubauten, die auf dem Grundstück des früheren Ortsamtes Südvorstadt an der Bergstraße und Nürnberger Straße errichtet werden sollen, auch einen positiven Einfluss auf die vereinbarte Kooperation mit der Technischen Universität Dresden (TU).

Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Forschung

Zeiss hatte im vergangenen Jahr die Saxonia Systems AG am Fritz-Foerster-Platz erworben und in die Carl Zeiss Digital Innovation integriert. Jetzt soll ein Innovations-Hub in unmittelbarer Nachbarschaft der Carl Zeiss Digital Innovation und der Technischen Universität Dresden aufgebaut werden. Der Hub soll eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Forschung sowie Zeiss darstellen, erklärte das Unternehmen seine Pläne.

Der Hub werde Studierenden und Wissenschaftlern der TU und anderen Hochschulen, aber auch jungen Unternehmen wie etwa Ausgründungen aus der Universität sowie Forschungsgruppen und Produktentwicklungseinheiten von Zeiss zur Vernetzung und Durchführung gemeinsamer Projekte zur Verfügung stehen, kündigte das Unternehmen an.

Im Februar hatten Zeiss und die TU eine Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. „Diese zielt darauf ab, die Präsenz des Unternehmens in der Nähe von Forschungsclustern weiter auszubauen und eine bessere Vernetzung mit Vertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft zu gewährleisten“, hieß es damals in einer Mitteilung.

Gestaltungskommission sieht noch Potential

Mit den Neubauten hat Zeiss das Dresdner Büro IPROconsult beauftragt. Architekt Holger Baalhorn stellte die Pläne jetzt in der Gestaltungskommission vor. Demnach sollen ein Anbau an das Bestandsgebäude und ein Solitärbau mit Tiefgarage errichtet werden. Dadurch entstehe eine neue Platzkante zur Nürnberger Straße, das Gebäudeensemble werde einen neuen Haupteingang erhalten. Neben Büros sei auch ein „Zeiss-Café“ als Treffpunkt für Studenten und Forscher geplant.

In der Fassade, so Baalhorn, solle sich der Ansatz eines Technologieunternehmens spiegeln. Deshalb plant der Architekt mit einer bronzemetallicfarbenen Metallvorhangfassade, die den Technologiecharakter des Nutzers betone. Das Projekt besitze ein enormes Potenzial, erklärte Architekt Thomas Kaup von der Gestaltungskommission. „Aber der Entwurf erscheint mir mutlos und zu kommerziell“, kritisierte er. „Er bleibt deutlich hinter den Möglichkeiten dieses Vorhabens zurück.“ Auch Grünen-Stadtrat Thomas Löser fand, dass einem Gebäude, das für Zeiss stehe, mehr architektonischer Mut gut zu Gesicht stünde. Noch dazu im Umfeld der überaus gelungen sanierten Studentenwohnheime.

Jürg Sulzer, Vorsitzender der Gestaltungskommission, gab Baalhorn mit auf den Weg: „Sie haben noch eine gewaltige Aufgabe vor sich.“ Die städtebauliche Grundfigur der Neubauten sei zwar plausibel. „Aber an diesem Ort und mit dieser Firma braucht es eine andere Ausstrahlung“, mahnte Sulzer.

Von Thomas Baumann-Hartwig