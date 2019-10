Dresden/Oberkochen

Das Optik-Unternehmen Zeiss investiert in die Dresdner Uni-Ausgründung „ Senorics“, um gemeinsam neuartige Qualitätskontrolle-Sensoren zu entwickeln. Das haben Zeiss Oberkochen und Senorics Dresden mitgeteilt. Über die Summe, mit der sich Zeiss an dem jungen Unternehmen in Sachsen beteiligt, machten die Partner keine Angaben. Es ist jedoch davon anzunehmen, dass es sich um einen einstelligen Millionenbetrag handelt.

Aus der Kooperation sollen besonders kleine und preiswerte Analyse-Sensoren hervorgehen, die die Produktion von Lebensmitteln, Agrarprodukten, Kunststoffen und Arzneimitteln überwachen. Senorics ist auf Mini-Spektrometer aus organischer Elektronik spezialisiert.

Dresdner Firma erhält Preis für Bierbrau-Sensor

Diese winzig kleinen Geräte bestrahlen Speisen, Getränke oder Kleider mit Infrarot-Licht und ermitteln dann aus den zurückgeworfenen Strahlen die chemische Zusammensetzung beispielsweise eines T-Shirts, einer Biersorte oder eines Apfels.

Senorics wurde 2017 aus der TU ausgegründet und hat 24 Mitarbeiter. Der deutsche Industrieverband Ama hatte die junge Dresdner Firma erst kürzlich für einen neuartigen Bierbrau-Sensor mit dem Innovationspreis 2019 ausgezeichnet.

Von hw