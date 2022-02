Zehnjährige in der Dresdner Friedrichstadt missbraucht – Anklage

Dresden

Die Staatsanwaltschaft Dresden erhebt Anklage gegen einen 48-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in fünf Fällen. Der Mann soll zwischen September 2020 und Juni 2021 ein damals zehnjähriges Mädchen fünf Mal in ihrem Zuhause in der Friedrichstadt missbraucht haben.

Der 48-Jährige ist am 22. September vergangenen Jahres festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Vorbestraft ist er nicht. Er hat sich zu den Vorwürfen geäußert, aber nicht gestanden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Über die Zulassung der Anklage entscheidet zunächst das Landgericht, anschließend werden Verhandlungstermine festgelegt.

Von fkä