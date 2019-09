Zehn Jahre Stadion Dresden – Die größten Events abseits des Fußballs

Dresden

Was länge währt, wurde am 15. September 2009 endlich gut: Dresden bekam ein neues Stadion. Das alte wurde nach der Wende nur notdürftig in Schuss gehalten und ab November 2007 abgerissen. An gleicher Stelle errichtete die Stadion Dresden Projektgesellschaft in 22 Monaten den heutigen, mehr als 32.000 Personen fassenden Neubau. Seit Februar 2016 trägt er wieder den Namen „ Rudolf-Harbig-Stadion“.

Seither bestreiten dort die Fußballer der SG Dynamo Dresden ihre Heimspiele. Doch auch abseits der Fußballwelt ist das Stadion eine beliebte Veranstaltungsstätte. Wir blicken in bunt gemischter Reihenfolge auf die größten Events in der zehnjährigen Geschichte zurück.

Rammstein – Feuer frei!

Wenn Flammen aus dem Stadiondach schlagen, bahnt sich eine Katastrophe an – oder Rammstein sind vor Ort, um zu klotzen, statt zu kleckern.

Zwei ausverkaufte Abende hintereinander begeisterten die martialisch auftretenden Vorkämpfer der Neuen Deutschen Härte im Sommer 2019 jeweils 25.000 Leute.

Das Stadion – der passende Ort. „Der (Wett-)Kampf, der Männerrasen, der Testosterongeruch, die zwischenmenschliche Grenzüberschreitung, das Gebrüll und Enthemmung allenthalben. Wenn diese Genitalzentrifugen nicht schon in der Landschaft stünden, hätte Rammsteins Stage Designer sie für diese Tournee unter Umständen genau so entworfen“, schrieb DNN-Rezensent Niklas Sommer über den Abend.

Zuvor überstanden Equipment und Fans einen kurzen Gewitterguss, währenddessen der Innenraum des Stadions geräumt werden musste – die Tücken des Open Air.

Besinnlich: Adventskonzerte des Kreuzchors

Eigentlich sind Kirchen und Konzertsäle in aller Welt die Wirkstätte des fünftältesten Knabenchors Deutschlands. Doch seit 2015 treten die jungen Sänger des Kreuzchors in der Vorweihnachtszeit auch im Stadion auf und schaffen dort, beleuchtet von über 200 Herrnhuter Sternen, eine gänzlich andere Atmosphäre, also sie sonst im Fußballrund herrscht.

2018 kombinierten die Kruzianer mit Kantor Roderich Kreile moderne Popsongs wie „Happy X-Mas“ oder „Rudolf, the Red-Nosed Reindeer“ mit alten Weihnachtsklassikern zum Mitsingen unter prominenter Unterstützung etwa durch Peter Maffay.

2019 steht das Ereignis noch bevor: Für das fünfte Adventskonzert am 19. Dezember sind noch Tickets erhältlich.

Mit Nachspiel – Die Toten Hosen

Mitten im Jahrhundertsommer 2018 präsentierten die Düsseldorfer Erfinder von „Opelgang“ und „Sascha“ dem aufrechten Deutschen ihr neues Album „Laune der Natur“ in Dresden.

Rein optisch sind die Jahre nicht spurlos an den Toten Hosen vorbeigegangen. Der Schalk aber sitzt Campino und Co. auch im fortgeschrittenen Alter noch im Nacken. Und so kam es, dass um 1.45 Uhr die Welt per Twitter erfuhr, wie sich Campino samt zweier unbekannter Damen im geschlossenen Georg-Arnhold-Bad abkühlte.

Kavaliersdelikt oder Hausfriedensbruch? An dieser Fragen schieden sich in den nächsten Tagen und Wochen die Geister. Die Stadt zog eine entsprechende Anzeige nach einer Spende der Toten Hosen für karitative Zwecke letztlich zurück und lud einige Wochen später sogar zur Badenacht ein – in Erinnerung an eine denkwürdige Posse.

Durch die Nacht mit Helene Fischer

Feuerfontänen, Lichtorgien, Nebelschwaden – showtechnisch stand das Doppelkonzert im Juli 2015 dem schon erwähnten, knapp vier Jahre später stattfindenden Rammstein-Doppelschlag nur wenig nach. Musikstilistisch war die Zielrichtung eine gänzlich andere – Helene Fischer krönte das „Kaisermania“-versessene Dresden endgültig zur Schlagerhauptstadt.

„Jede Sekunde der Show ist designed und durchgestylt, kein Raum für Patzer oder Halbherzigkeit in der Ausführung. Perfektion in jeder Hinsicht“, lautete das Urteil des DNN-Mannes vor Ort. „Heute ist es wirklich ein perfekter Abend“, meinte die Künstlerin selbst. Klar, dass niemand das Stadion verließ, bevor die Sängerin nicht „Atemlos“ gesungen hatte.

Das erste Event – der Kirchentag

2011 fand zum zweiten Mal ein Deutscher Evangelischer Kirchentag im Osten der Republik statt. Zur 33. Auflage trafen sich gut 118.000 Gläubige in Dresden. Und das Stadion öffnete für seine erste nicht-fußballerische Großveranstaltung die Türen – einen Gottesdienst mit dem damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff.

Hits und nackte Tatsachen – Robbie Williams

Wer dem einstigen Take That-Spaßmacher Robbie Williams mal unter den Rock linsen wollte, bekam im Juni 2017 die einmalige Gelegenheit. Im Gladiatorenrock enterte der Brite die Bühne und zeigte jedem – ob interessiert oder nicht – den Tigerslip unten drunter.

Doch nicht nur der Entertainer gab sich freizügig. Auch etliche Damen aus dem Publikum zogen für eine Unterschrift des immer noch jungenhaft verschmitzt wirkenden Superstars blank.

Sieben Stunden Schlagernacht

Das „Who’s Who“ des deutschen Schlagers versammelte sich zuletzt im Sommer 2019 auf der Bühne des Dresdner Stadions.

Nach sieben Stunden Andrea Berg, Matthias Reim, Michelle, Howard Carpendale, Ben Zucker und, und, und schwebte so ziemlich jeder Schlagerfan im Glücksrausch.

Wiederholungstäter – Herbert Grönemeyer

Herbert Grönemeyer war offenbar tief beeindruckt von der Stadionatmosphäre. 2016 rockte der damals 60-Jährige das Fußballrund drei unwetterfreie Stunden lang, gnädig verschont von Sturmtief Elvira. Dabei verabreichte Grönemeyer seinen Dresdnern in homöopathischen Dosen auch ein paar unmissverständliche Aufrufe zur Toleranz und Neugier.

2019 dasselbe Spiel mit ein paar neuen Songs oben drauf: Herbert ist präsent, Herbert springt und tanzt und singt und hat so unfassbar Bock, in der „wahrscheinlich schönsten Stadt Deutschlands“ zu spielen, dass einem beim Zuschauen schon fast schwindelig wird.

Posaunentag – Blechbläser wohin das Auge blickt

Der Deutsche Evangelische Posaunentag fand bisher nur zwei Mal statt. 2008 in Leipzig und 2016 in Dresden. Überall in der Stadt traten in jenem Sommer mehr als 20.000 Blechbläser aus der ganzen Bundesrepublik auf. Den krönenden Abschluss bildete der Stadion-Gottesdienst mit rund 30.000 Teilnehmern.

