Bundesweit haben die Impfungen gegen das Coronavirus begonnen. Schritt für Schritt nimmt die Aktion Fahrt auf. Viele Dresdner fragen sich, wie sie zu einer Impfung kommen. Das sächsische Sozialministerium in Dresden hat den DNN zehn wichtige Fragen zum gegenwärtigen Stand beantwortet:

Wie viele Personen sind in Dresden schon geimpft?

Bisher gab es Lieferungen für Sachsen am 26. Dezember (knapp 10 000 Dosen) und am 28. Dezember (rund 24 000 Dosen). Am 30. Dezember kamen rund 34 000 Dosen an. Zunächst werden Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen sowie Klinikpersonal mit besonders hohem Ansteckungsrisiko geimpft. Diese Priorisierung entspricht der Rechtsverordnung des Bundesgesundheitsministeriums, die auf der Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission des Robert-Koch-Instituts ( RKI) aufbaut. Eine Aussage, wie viel Impfstoff konkret für die Stadt Dresden da ist, kann nicht getroffen werden. Impfstoff wurde bislang neben den Pflegeheimen auch an die Maximalversorger gegeben (Uniklinika Dresden und Leipzig sowie Klinikum Chemnitz). Diese sind auch für die Weiterleitung an die anderen Krankenhäuser in ihrem Cluster zuständig.

Wann gibt es die nächsten Impfstofflieferungen?

Für die Lieferung ist der Bund zuständig. Die nächste Tranche kommt nach derzeitigem Stand in der Zeit ab dem 8. Januar nach Sachsen. Das Bundesgesundheitsministerium hat darüber informiert, dass die nächste Lieferung an diesem Tag eintreffen wird. Das sächsische Sozialministerium geht daher davon aus, das auch Sachsen an diesem Tag beliefert wird. Änderungen sind möglich.

Wer informiert die Dresdner, wann sie mit Impfungen an der Reihe sind?

Das Sozialministerium will rechtzeitig auf allen Kanälen informieren, ab wann welche Personengruppen sich wie für einen Impftermin in Impfzentren anmelden können. Dies ist Mitte Januar geplant, voraussichtlich um den 11. Januar. Die sächsischen Impfzentren werden voraussichtlich Mitte Januar ihren Betrieb aufnehmen. Die mobilen Impfteams impfen parallel weiter in Heimen. Jeder sollte sich selbst informieren. Daher plant das Sozialministerium, auf allen Kanälen zu informieren, welche Personengruppe sich wann wo und wie einen Termin holen kann. Sollte es sich zeigen, dass dies nicht ausreicht, werde das Ministerium hier eine Lösung finden.

Wie sehen die Pläne für die weiteren Impfungen aus?

Den Großteil der Impfdosen (55,7 Prozent) wurde mit Eintreffen der Lieferungen am 26., 28., und 30.12. durch das Deutsche Rote Kreuz an die Krankenhaus-Cluster in Leipzig, Chemnitz und Dresden übergeben. Diese führen die erste und zweite Impfung in Eigenverantwortung durch. Nach dem Start der Impfungen am 27. Dezember wurden bisher in den Landkreisen Zwickau, Bautzen und Görlitz Impftermine durchgeführt.

Wird auch über den Jahreswechsel geimpft?

Am 31. Dezember werden weitere vier mobile Impfteams in den Städten Dresden, Chemnitz, Leipzig und dem Landkreis Meißen in stationären Pflegeeinrichtungen unterwegs sein. Ohne Unterbrechungen über den Jahreswechsel sind am 1. Januar weitere sechs Impftermine geplant. An den darauffolgenden Tagen jeweils bis zu acht Einsätze in Pflegeeinrichtungen. Ab dem 4. Januar sollen dann alle 13 zur Verfügung stehenden mobilen Impfteams täglich zum Einsatz kommen. Ziel ist, bis zum 12. Januar etwa 14 000 Erstimpfungen durch die mobilen Impfteams begleitet zu haben. Die Teams werden von der Johanniter-Unfall-Hilfe, dem Arbeiter-Samariter-Bund, den Malteser Hilfsdienst und der Bundeswehr gestellt.

Wann werden alle Dresdner geimpft sein können, die es wünschen?

Darüber kann keine Aussage getroffen werden. Dies hängt von dem Impfstofflieferungen durch den Bund ab und davon, wie viele Menschen sich impfen lassen.

Wohin kann sich jemand wenden, der eine Impfung bei sich oder Verwandte und Bekannten für dringlich hält?

Wenn die individuellen Impfungen in den Impfzentren beginnen und online beziehungsweise die telefonische Anmeldung möglich sind, wird auch in diesem Rahmen abgefragt, ob eine Zugehörigkeit zu den prioritär zu impfenden Gruppen vorliegt. Die Priorisierung ist in einer Rechtsverordnung des Bundes festgelegt.

Welche Prioritäten gibt es?

Höchste Priorität haben dabei über 80-Jährige und unter anderem Menschen in Heimen sowie medizinisches Personal auf Intensivstationen, in Rettungsdiensten und in Einrichtungen, die Menschen mit hohem Risiko behandeln. Hohe Priorität haben Menschen im Alter von über 70 Jahren sowie Personen mit Trisomie, Demenz, geistiger Behinderung oder Organtransplantationen beispielsweise. In diese Prioritätsstufe werden auch Polizei und Ordnungskräfte, Personen im öffentlichen Gesundheitsdienst und Personen (Mitarbeiter und Bewohner) aus Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünften eingeordnet.

Von erhöhter Priorität ist die Rede bei über 60-Jährigen, Personen mit Krankheiten wie unter anderem Adipositas, Diabetes, chronischen Nieren- und Leberleiden, Schlaganfall, Krebs, Rheuma oder Asthma. Dazu gehören aber auch Personen „in relevanter Position“ in Regierungen, Verwaltungen, Polizei, Feuerwehr oder auch Justiz. Erzieher und Lehrer sind ebenfalls in dieser Priorität eingestuft. Nach diesen Personen sind dann alle anderen an der Reihe.

In welcher Reihenfolge wird in Heimen geimpft?

Kriterien für die Reihenfolge der Impfungen in Heimen sind unter anderem die Inzidenzen im jeweiligen Landkreis, abgeschlossene Impfvorbereitungen im Heim (Unterschriebene Einwilligungsbögen müssen vorliegen), sinnvolle Routenplanungen für die Impfteams sowie die Frage, ob es in der Einrichtung Corona-Fälle gibt.

Wohin kann sich medizinisches Personal wenden, wenn es beim Impfen behilflich sein will?

Hier ist die Kassenärztliche Vereinigung zuständig. Diese informiert unter der Internetadresse www.kvs-sachsen.de auch über Personalfragen.

