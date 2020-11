Dresden

Fußgänger können künftig die viel­be­fahrene Boltenhagener Straße in Klotzsche zwischen Ahlbecker und Travemünder Straße sicherer überqueren. Das Straßen- und Tiefbauamt hat eine bestehende Mittelinsel auf der Boltenhagener Straße zum Fußgängerüberweg ausgebaut. Die Anpassung des Gehweges, das Aufbringen der Markierung, das Aufstellen der Beschilderung und der Einbau hellerer Lampen in der Straßenbeleuchtung kosteten insgesamt rund 14 000 Euro.

Zebrakostüm-Aktion hatte Erfolg

Dass es jetzt den Fußgängerüberweg gibt, ist ein Erfolg für die Ar­beitsgruppe (AG) nachhaltig mobil im Dresdner Norden. Denn die hatte einen Zebrastreifen bei der Stadt eingefordert. Um ihre Forderung zu untermauern, startete die AG vergangenen Dezember eine öffentlichkeitswirksame Aktion: AG-Mitglieder geleiteten während der nachmittäglichen Hauptverkehrszeit in Zebrakostümen Passanten über die Boltenhagener Straße. Nun ist der Zebrastreifen Wirklichkeit.

Zebra-Aktion im Dezember 2019 an der Boltenhagener Straße in Klotzsche. Quelle: Dietrich Flechtner

Gepflastertes Blindenleitsystem

„Zwischen Unterschriftensammlung und Durchführung ist nicht einmal ein Jahr vergangen. Bürgerengagement zeigt Wirkung“, freut sich Mathias Greuner. „Für Sehbehinderte wurde sogar ein Blindenleitsystem gepflastert.“ Der neue Ze­brastreifen erhöhe die Sicherheit auf dem Weg zur Schule und in den Kindergarten. Auch für Senioren sei die Straße so leichter zu überqueren.

Mathias Greuner ist Inhaber ei­nes Dachdeckerbetriebs in Klo­tzsche und engagiert sich in der AG nachhaltig mobil im Dresdner Norden. Die hatte sich spontan nach ei­nem Diskussionsabend über Radverkehr im Rathaus Klotzsche Anfang 2019 gebildet. Denn „für uns war das Ergebnis der Diskussion damals total unbefriedigend, weil wir nicht erkennen konnten, dass sich in Sachen Radverkehr in Klotzsche zeitnah etwas verbessert“, so Mathias Greuner.

Alle Verkehrsarten ausgewogen betrachten

Allerdings gehe es der AG nicht nur um die Radfahrer, sondern um eine ausgewogene Betrachtung aller Verkehrsarten. Die Belange von Fuß- und Radverkehr müssten genauso berücksichtigt werden wie die des Öffentlichen Personennahverkehrs und des motorisierten Individualverkehrs, betont Mathias Greu­ner.

Die AG-Mitglieder brachten sich ebenso in die Diskussion über die Planungen zur Neugestaltung des Ortsteilzentrums und der Neuregelung des Verkehrs auf der Königsbrücker Landstraße ein. In einem Brief an den Oberbürgermeister und den Baubürgermeister hatte Mathias Greuner im Namen der AG nicht nur eine aktive Bürgerbeteiligung vor weiteren Entscheidungen in der Verwaltung und dem Stadtrat gefordert, sondern auch konkrete Ideen für die Planung geäußert.

Konkrete Vorschläge für Planung der Königsbrücker Landstraße

So hatte sich die AG für eine Gesamtbetrachtung des Verkehrs zwischen Karl-Marx-Straße und Grenzstraße eingesetzt, inklusive einem geregelten Anschluss für alle Verkehrsteilnehmer an der Südseite (zur Karl-Marx-Straße und Richtung Innenstadt) und an der Nordseite (Kreuzung Grenzstraße/Königsbrücker Landstraße) sowie für eine Verkehrsvermeidung im Ortsteilzentrum Klotzsche. Teil des Vorschlages war des Weiteren die gleichzeitige Planung und Gestaltung einer alternativen Radverkehrsführung, da die Königsbrücker Landstraße zu schmal ist, um den Interessen aller Verkehrsteilnehmer gerecht zu werden.

Bei der vom 6. Juli bis 2. August 2020 online durchgeführten Bürgerbeteiligung entschied sich dann tatsächlich eine Mehrheit der Klotzscher Bürger, die teilgenommen hatten, für die von ADFC und AG angeregte Planungsvariante und wählte damit die Vorzugsvariante der Stadtverwaltung ab. In einem nächsten Schritt votierte dann der Stadtbezirksbeirat Klotzsche mehrheitlich dafür, die Variante zu planen, für die sich die Mehrheit der Klotzscher Bürger entschieden hat.

Von Catrin Steinbach