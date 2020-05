Zebrastreifen-Guerilla schlägt in Dresden-Strehlen zu

Dresden

Hoppla, was ist denn hier passiert? Fußgänger und Autofahrer in Strehlen dürften sich in den vergangenen Tagen verwundert die Augen gerieben haben: Quasi über Nacht war dort auf der Kreischaer Straße ein Zebrastreifen auf der Fahrbahn entstanden. Doch dahinter steckt nicht das eigentlich zuständige Straßen- und Tiefbauamt. Die sieben weißen Streifen waren illegal aufgemalt worden. Eine einerseits gefährliche Aktion für gutgläubige Fußgänger – die nun aber einmal mehr die nicht unberechtigte Frage nach Sicherheit für den Fußgängerverkehr aufwirft.

Anzeige gegen Unbekannt

Wann genau die Streifen aufgemalt wurden, ist offen. Die Stadtverwaltung war am Montag durch ei­nen Anrufer auf den illegalen Fußgängerüberweg – wie die Ze­bra­streifen in der Fachsprache richtig heißen – aufmerksam gemacht worden. Sofort setzten sich die Mita­r­beiter der zuständigen Straßeninspektion in Bewegung, versuchten zunächst mit schwarzer Farbe die weißen Streifen unkenntlich zu machen. Schließlich rückte eine Fachfirma an, die die Streifen mit zwei gelben Folien-Kreuzen überklebte.

Tatsächlich überqueren hier tagtäglich viele, viele Menschen die Fahrbahn der Kreischaer Straße. Denn genau dort mündet der Kaitzbachweg ein, eine beliebte Abkürzung für Fußgänger hinüber zu dem S-Bahn-Haltepunkt Strehlen. Die Überquerung der Straße dort ist allerdings kein unbedingt einfaches Unterfangen. Viele Au­tos in langen Kolonnen von links und rechts, wenig Übersicht durch leichte Verschwenkungen der Fahrbahn, dazu ständig abbiegende Autos in die ebenfalls dort einmündete Lannerstraße – Fußgänger müssen genau hinsehen und oft viel Geduld haben.

Genau hinsehen sollten Fußgänger nun aber auch gerade wegen des Guerilla-Zebrastreifens – eben weil es kein offizieller und für Autofahrer so einfach erkennbarer Überweg ist. Die Verwaltung warnt ausdrücklich: „ Fußgängerüberwege sind nach den geltenden Richtlinien zu planen, insbesondere müssen die Sichtbeziehungen auf die wartenden Fußgänger gewährleistet sein. Wird dies nicht beachtet, bestehen Gefahren insofern, dass der Fußgängerüberweg eher ein Sicherheitsrisiko für die Fußgänger darstellt, anstatt ihnen die Querung der Fahrbahn sicherer zu gestalten“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Stadt hatte nach dem Entdecken der Streifen umgehend Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Der illegale Fußgängerweg wird als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr betrachtet. Immerhin: Bisher sind der Stadtverwaltung keine Unfälle bekannt, weil arglose Fußgänger sich in falscher Sicherheit wähnend vor Autos gelaufen sind.

Bereich ist kein Unfallschwerpunkt

Die Aktion heizt zugleich allerdings einmal mehr die Debatte um mehr Sicherheit für Fußgänger in Dresden an – allgemein wie speziell im Fall Strehlen. „Dass Verkehrsteilnehmer hier selbst aktiv geworden sind, zeigt, wie hoch der Bedarf an einer Querung an dieser Stelle ist“, erklärt Julia Günther (Grüne), Stadtbezirksbeirätin in Prohlis. Diese müsse dann aber auch entsprechend verkehrssicher sein.

Das Straßen- und Tiefbauamt verweist indes darauf, dass in jüngerer Vergangenheit „keine Hinweise an die Straßenverkehrsbehörde oder den Straßenbaulastträger hinsichtlich eines Handlungsbedarfs herangetragen wurden.“ Auch sei der Bereich nicht als Unfallschwerpunkt bekannt. Dennoch will die Stadt den Abschnitt im Blick behalten. „Die Straßenverkehrsbehörde wird Verkehrsbeobachtungen anstellen und Regelungsentschlüsse fassen, sollte es dazu Anlass geben“, erklärt das Straßen- und Tiefbauamt auf Anfrage.

Stadtbezirksbeirätin Julia Günther will das Thema am Montag bei der anstehenden Sitzung des Gremiums in Prohlis ansprechen. Die Fachleute der Verwaltung werden in jedem Fall vor Ort sein. Unter anderem wollen sie Bericht erstatten zur Thematik Verkehrssicherheit Reicker Straße – nachdem dort im Januar eine Frau auf ihrem Fahrrad umgefahren wurde und starb. In Reaktion darauf hatten verschiedene Parteien und der ADFC massive Konsequenzen gefordert.

Haushaltssperre verzögert weitere Zebrastreifen

Julia Günther appelliert derweil auch an die Initiatoren des illegalen Zebrastreifens. „Ich lade die Farbkünstler ein, über die bündnisgrüne Stadtratsfraktion Kontakt mit mir aufzunehmen, sodass dieses wichtige Anliegen gemeinsam im Stadtbezirksbeirat vorgetragen werden kann und eine Chance bekommt, legal realisiert zu werden.“ Insgesamt bedürfe die Verkehrslage in Altstrehlen einer Neubewertung, so die Sicht der Grünen-Politikerin.

Bereits seit einigen Jahren drängen allen voran die Fraktionen von Grünen, Sozialdemokraten und Linken sowie der Verein Dresden zu Fuß auf mehr Sicherheit für Fußgänger durch mehr Zebrastreifen. Inzwischen hat die Verwaltung auch gehandelt: Aktuell gibt es 50 Fußgängerüberwege in Dresden – von denen acht in den vergangenen beiden Jahren hinzugekommen waren. Dieses Jahr ist die Errichtung eines Fußgängerüberweges an der Georg-Pahlitzsch-Straße in Prohlis vorgesehen. „Die Planung und Errichtung weiterer Fußgängerüberwege“, so muss das Straßen- und Tiefbauamt jetzt allerdings einräumen, „verzögert sich auf Grund der geltenden Haushaltsperre.“

Weitere Aktionen wie in Strehlen hatte es in den vergangenen Tagen nach Kenntnis der Verwaltung nicht gegeben. Zuletzt hatten Befürworter für Zebrastreifen vor allem auf kreativen Protest gesetzt und bei Aktionen im Zebrakostüm an verschiedenen Stellen in der Stadt auf Handlungsbedarf hingewiesen.

