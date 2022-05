Dresden

Weiß und gesund: So wollen die meisten ihre Zähne. Oder nicht? Der Dresdner Zahnarzt Conrad Kühnöl behandelt in seiner Praxis Patienten aus aller Welt. Anlässlich des Weltlachtags erzählt er im DNN-Interview, wie sich die Vorlieben international unterscheiden, wann er von Schönheitskorrekturen abrät und was für ihn ein perfektes Lächeln ausmacht.

Wie viele Zahnärzte in Dresden bieten Sie Bleeching, Zahnverblendungen und andere Schönheitskorrekturen an. Ist das alles noch gesund?

Es gibt Vorher-Nachher-Bilder, doch die können täuschen. Wenn solche Behandlungen aus rein ästhetischen Gründen durchgeführt werden, sehen die Zähne zwar schöner aus, aber meist waren sie vorher gesünder. Ein Beispiel dafür sind kosmetische Veneers, dünne Keramikschalen, die aufgeklebt werden. Hierfür muss der Arzt vorher den Zahnschmelz abschleifen, die natürliche Schutzschicht des Zahns. Zusätzlich geht das Zahnfleisch nach so einer Behandlung oft auf lange Sicht zurück und an den Klebestellen entstehen gelbe Flecken. Daher schaue ich bei solchen Nachfragen immer erst, ob die Schönheitskorrektur dem Patienten wirklich nutzt oder schadet.

Wie hoch ist denn die Nachfrage nach zahnästhetischen Behandlungen?

Sie ist in den letzten Jahren auf jeden Fall gestiegen. Oft kommt der Patient euphorisiert zu uns in die Praxis, weil er im Internet etwas gesehen hat und jetzt vollüberkronte Zähne haben will. Dann zeige ich ihm erst einmal eine Präsentation zu Aufklärung über die Risiken und schlage möglichst etwas Minimalinvasives vor. Danach sieht ein 70-Jähriger zwar nicht aus wie ein 17-Jähriger, aber ist die Frage, ob das sein muss.

Welchen Einfluss hatte die Pandemie auf die Nachfrage?

Corona hatte einen Booster-Effekt auf komplexe Behandlungen wie Implantate, die längere Behandlungszeiten haben. Mit Homeoffice und Maske im Gesicht konnte man übergangsweise ein paar Tage ohne Zähne herumlaufen, was solche Vorhaben einfacher machte. Einen weiteren Ansturm gab es letztes Jahr, als die Inflation losging. Die Leute waren nicht mehr sicher, wie viel ihr Geld später noch wert sein wird.

Welche Menschen kommen zu Ihnen für zahnästhetische Behandlungen?

Vom Herrn Professor bis zum fleißigen Arbeiter ist alles mit dabei. Zudem haben wir Patienten aus der ganzen Welt, wo man unterschiedliche Vorlieben erkennt. Patienten aus dem slawischen, arabischen oder südamerikanischen Raum stehen zum Beispiel auf sehr weiße Zähne, Japaner dagegen mögen es gesund und unauffällig. Schauspielern aus den USA mache ich sogenannte Bewerbungsprothesen aus Kompositen, die sich für kurze Zeit ins Gebiss klemmen lassen. Während des Fernseh-Interviews hat die Person dann makellose Zähne, ohne sie durch kosmetische Behandlungen zu schädigen. Insgesamt kann man sagen, dass die Patienten in den letzten Jahren anspruchsvoller geworden sind. Deshalb setzen wir beim Thema Zahnersatz auf Prototypen, die man dann zu Hause testen und mit den Verwandten diskutieren kann. Oft sind es auch die Angehörigen, die zu einer Schönheitskorrektur drängen.

Zahnästhetische Eingriffe sind ein lukratives Geschäft. Allein der Veneer für einen Zahn kostet rund 500 bis 800 Euro.

Das ist ein großes Problem. Das, was gut für den Patienten ist, ein umfangreiches, auf Jahre angelegtes Monitoring in der Praxis, bringt dem Arzt kaum Geld. Wenn aber eine umfangreiche Therapie nötig ist, um dann die Zähne für eine Krone abzuschleifen, bringt das viel Geld. Daher müsste man darüber nachdenken, ob man das Vergütungssystem im Sinne einer Frühdiagnostik umstellt.

Im Internet bewerben Anbieter unsichtbare Schienen, die die Zähne gerade machen sollen. Ein Prozedere, das wegen mangelnder fachmännischer Begleitung scharf kritisiert wird.

Solche Behandlungen können in einer Katastrophe enden, da es nur um Ästhetik geht und nicht um die Funktion des Kiefers. Wir haben häufig Patienten in der Praxis, die solche Schienen benutzt haben. Der Schaden, der bei der Behandlung entstehen kann, ist leider nicht umkehrbar, da sich Knochen und Muskeln schon angepasst haben. Bei Produkten, denen es um reine Schönheit geht, ist Vorsicht angesagt.

Wie steht es denn um Sie selbst? Irgendwelche Schönheitskorrekturen?

Nein, ich gehe regelmäßig zur Guided Biofilm Therapy, die schonendere Alternative zur professionellen Zahnreinigung. Aber Bleeching oder Veneers kommen für mich nicht in Frage.

Zum Tag des Lächelns: Was macht für Sie ein schönes Lächeln aus?

Die Person hinter dem Lächeln. Natürlich achte ich auf Zähne, aber das perfekte Gebiss ist ein Mythos. Außerdem: Die meisten Menschen sind mit dem zufrieden, was sie haben.

Conrad Kühnöl ist ausgebildeter Zahntechniker und studierter Zahnmediziner. In Dresden führt er seit 2000 seine Praxis an der Bayreuther Straße 30. Sein Schwerpunkt liegt im Bereich Implantologie.

Von Laura Catoni