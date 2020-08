Zahl der in Dresden zugelassenen Pkw steigt weiter

Dresden

Ende 2019 waren in der Landeshauptstadt rund 228.400 Pkw zugelassen. Das geht aus dem aktuellen Heft „ Dresden in Zahlen“ zum ersten Quartal 2020 hervor, das die Stadtverwaltung jetzt veröffentlicht hat. Verglichen mit dem Stand von 2010 ist das ein Zuwachs von 10,5 Prozent.

Wie in Sachsen und Deutschland insgesamt sei in der Stadt ein stetiger Anstieg der Anzahl von Kraftfahrzeugen zu verzeichnen, heißt es aus dem Rathaus. Der Zuwachs seit 2010 liege in Dresden nah am deutschlandweiten Schnitt von 13 Prozent und weit über dem Wert für Sachsen, wo der Anstieg von 2010 bis 2018 nur 3,7 Prozent betrug. Landesweite Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor.

159.869 Benzin- und 64.264 Diesel-Pkw gab es Ende 2019 in Dresden. Damit machen Benzin (rund 70 Prozent) und Diesel (28 Prozent) mit zusammen rund 98 Prozent den Löwenanteil bei den Antriebsarten aus.

Dieselfahrzeuge trotz Skandal beliebt

Während die Zahl der Benziner seit 2010 um 2537 (1,6 Prozent) zurückgegangen ist, gab es im vergangenen Jahr in der Stadt 19.845 mehr dieselbetriebene Pkw als noch neun Jahre zuvor. Ein Anstieg von rund 21 Prozent. Trotz des Dieselskandals erfreuen sie sich ungebrochner Beliebtheit. Ende 2019 waren in Dresden 322 mehr Diesel-Pkw angemeldet als ein Jahr zuvor. Ihre Zahl stieg damit nach einem leichten Rückgang seit 2018 wieder über das damalige Niveau. Allerdings stieg im selben Zeitraum auch die Zahl der Benziner um 568.

Lediglich zwei Prozent der in Dresden zugelassenen Pkw sind Elektro- oder Hybridfahrzeuge. Die Zuwachsraten bei diesen Antriebsarten sind zwar beträchtlich und – wie es aus dem Rathaus heißt – auch nicht unerheblich, aber aufgrund des sehr geringen Ausgangswertes ist die absolute Zahl dieser Fahrzeuge eben immer noch klein.

Alternative Antriebe bleiben Randgruppe

2010 waren auf Sachsens Straßen den Angaben zufolge 2192 Hybrid-Pkw unterwegs – etwa jedes tausendste aller zugelassenen Autos. Das entspricht in etwa dem damaligen Anteil in ganz Deutschland. Acht Jahre später waren es bereits über 14.000. In Dresden wird diese Statistik erst seit 2017 geführt. Damals gab es in der Stadt 1946 Hybrid-Pkw. Im vergangenen Jahr waren es bereits 3657. Der Anteil der Hybridfahrzeuge (einschließlich Plug-In-Hybride) lag mit 1,6 Prozent damit in Dresden deutlich höher als in ganz Deutschland (1,13 Prozent), wo bereits über eine halbe Million Hybrid-Pkw zugelassen sind.

Lediglich 55 Elektroautos waren im Jahr 2010 im Freistaat unterwegs. Diese Zahl stieg bis 2018 auf 2430. In Dresden hat sich der Bestand seit 2017 von 300 auf 629 im vergangenen Jahr mehr als verdoppelt. Trotzdem ist in der Stadt noch nicht mal eins von 300 Autos vollelektrisch unterwegs.

Die Zuwachsraten bei Elektro- und Hybrid-Pkw bewegen sich ungefähr im Gleichschritt mit denen in Sachsen und Gesamtdeutschland. Von 2017 bis 2019 stieg der Anteil der Elektroautos in Dresden mit im Schnitt 44 Prozent zwar etwas geringer als bundesweit (plus 59 Prozent), der derzeitige Anteil an E-Autos bewegt sich aber in etwa auf identischem Niveau.

Wirkt das Thema Ökologie? Vielleicht.

Ob die Sensibilisierung für das Thema Ökologie und diverse Reglementierungen im Zusammenhang mit Verbrennungsmotoren oder auch Anreize für alternative Antriebe Wirkung zeigen, sei aus diesen Zahlen nicht zweifelsfrei abzulesen, heißt es aus der Statistikstelle der Stadtverwaltung. Fakt sei jedoch, dass alternative Energiequellenarten in Pkw in den letzten Jahren stark und stetig zugenommen hätten und sich das auf die städtische Infrastruktur auswirke. So gab es im Mai 2020 bereits 100 Ladestationen für Elektrofahrzeuge mit 254 Ladesäulen in der Stadt.

