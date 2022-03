Zahl der Infektionen an Schulen in Dresden binnen einer Woche verdoppelt

Dresden

In der vergangenen Woche wurden an den Schulen in Dresden nach Angaben der Stadtverwaltung 452 Schüler positiv getestet. Das ist ein Zuwachs von 239 im Vergleich zur Vorwoche. Hinzu kommen 27 Beschäftigte an Schulen. In den Kindertagesstätten wurden 185 Kinder positiv getestet, 35 mehr als in der Vorwoche. Außerdem waren 27 Beschäftigte positiv, 15 mehr als die Woche davor.

In den Pflegeeinrichtungen re­gistrierte die Verwaltung 149 positive Tests bei Bewohnern und 61 bei Beschäftigten. Die Infektionszahlen in Dresden steigen seit mehreren Tagen deutlich, Experten sprechen bereits von einer sechsten Welle mit der noch infektiöseren Sublinie BA2 der Omikron-Variante. Das ist in den Gemeinschaftseinrichtungen zu sehen, in denen sich die Infektionsfälle binnen einer Woche verdoppelt haben.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An den Schulen gelten seit ei­ner Woche neue Regeln: Wurden bei einem gehäuften Auftreten von Infektionen vor den Winterferien ganze Klassen oder gar Schulen in die häusliche Lernzeit geschickt, müssen sich jetzt die Schüler einer Klasse dann fünf Tage lang täglich testen, wenn ein Schüler positiv getestet wurde. Dieses Prinzip dürfte angesichts der infektiösen Sublinie zu ei­nem weiteren Ansteigen der In­fektionen führen.

Die Nachfrage nach dem Protein-Impfstoff von Novavax als Alternative zu den neuartigen mRNA-Impfstoffen von Biontech oder Moderna ist laut Gesundheitsamt verhalten. Das Amt würde in Pflegeeinrichtungen kommen und das Personal impfen, wenn dies nachgefragt werden würde.

Wie es mit der Impfstruktur im Freistaat Sachsen weitergeht, ist noch nicht geklärt. Das kommunale Impfzentrum im Rathaus ist noch bis zum 31. März durchfinanziert. Wie es dann weitergeht, ist offen. Das Gesundheitsamt will ab April zumindest mobile Impfteams bereithalten.

Von Thomas Baumann-Hartwig