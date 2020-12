ZDF-Neujahrsgottesdienst wegen Corona nicht in Dresden

Frankfurt am Main

Der traditionelle ZDF-Fernsehgottesdienst zu Neujahr wird aus der Dresdner Frauenkirche nach Frankfurt am Main verlegt. Grund sei die hohe Zahl der Corona-Neuinfektionen in Sachsen, teilte der Medienbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD), Markus Bräuer, am Mittwoch dem epd in Frankfurt mit. Die Predigt in der Evangelischen Festeburggemeinde hält der Leitende Bischof der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands (VELKD), der hannoversche Landesbischof Ralf Meister.

Die Liturgie leitet Pfarrerin Angelika Behnke aus der Frauenkirche in Dresden. Musikalisch wird der Gottesdienst gestaltet von einem Vokalquartett unter der Leitung der Landeskirchenmusikdirektorin der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Christa Kirschbaum. An der Violine wird Simone Kochsiek, an der Orgel Frank Hoffmann den Gottesdienst begleiten.

Von epd