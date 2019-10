Wurden am Neustädter Markt Steuergelder verschwendet?

Dresden

Die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden (GHND) hat Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) für seine Aussagen zum Wettbewerbsergebnis für Königsufer und Neustädter Markt kritisiert. Schmidt-Lamontain hatte erklärt, er könne sich vorstellen, dass der Stadtrat nur den Vorschlägen für das Königsufer zustimmt und das Ergebnis für den Neustädter Markt ablehnt.

Unzufriedene Architekten und Bürger

„Da müssen sich die Stadträte und die Verwaltung fragen lassen, wie es sein kann, dass erst ein großer Wettbewerb vorbereitet und durchgeführt wird und dann zumindest ein großer Teil des Wettbewerbsergebnisses in Frage gestellt wird“, erklärte Torsten Kulke, Vorstandsvorsitzender der GHND.

Der Siegerentwurf schlägt zwei neue Baukörper auf dem Neumarkt vor. Dieser Vorschlag ist umstritten. Die Bürgerinitiative „Neustädter Freiheit“ hat eine Petition gestartet, die eine Bebauung verhindern soll. „Da wird versucht, politisch Druck aufzubauen“, erklärte Kulke. Ziel der Initiative sei es, jegliche Änderungen am Neustädter Markt zu unterbinden.

So sieht es derzeit am Neustädter Markt aus

Zur Galerie So sieht es derzeit auf dem Neustädter Markt aus

Die Initiative sei von am Wettbewerb beteiligten Architekten gegründet worden, die in der ersten Runde ausgeschieden seien, meint Kulke, und die sich mit dem Wettbewerbsergebnis nie hätten abfinden können und wollen. Auch andere Bürger, deren Meinung beim Wettbewerb keine Rolle gespielt habe, seien in der „Neustädter Freiheit“ vertreten.

Drittwichtigster Platz in Dresden

Die GHND fordert von der Stadtverwaltung ein klares Konzept für die Entwicklung des Neustädter Marktes wieder hin zu einer Platzanlage. Dies könne auch ein Stufenplan sein. Dazu würde auch das Wissen darüber gehören, welche Restlebensdauer die Plattenbauten haben. „Nur mit einer Herausnahme eines Teils des Wettbewerbsergebnisses ist es nicht getan“, so Kulke. Am Neustädter Markt seien schwierige Entscheidungen zu treffen, um den drittwichtigsten Platz Dresdens wieder zu einem Platz zu gestalten.

Der mit großem Aufwand durchgeführte Wettbewerb sei eine Verschwendung von Steuergeldern, wenn er aus Sicht der Verwaltung zu keinem umsetzbaren Ergebnis gekommen sei. „Dann fragen sich die Bürger natürlich, warum sie Steuergeld von über 387. 000 Euro ausgegeben haben.“

Patricia Westerholz von der „Neustädter Freiheit“ verweist darauf, dass sich Bürger schon seit 2017 für die Zukunft des Platzes engagieren. „Wir haben sehr konstruktive Argumente für die Platzgestaltung.“ Es sei legitim, nach zwei sehr heißen Sommern generell über eine Öffnung der massiven Versiegelung in der Stadt nachzudenken, so Westerholz.

Weiterlesen:

• Ist das der Neustädter Markt 2050?

• Wie lange verrottet der Neustädter Markt noch?

• Bürgerinitiative will Bebauung des Neustädter Marktes verhindern

Von Thomas Baumann-Hartwig