Wurde einem Dresdner Rathausmitarbeiter nach Hinweisen zu Missständen gekündigt?

Das Drama um einen Sachgebietsleiter der Stadtverwaltung, der im vergangenen Jahr fristlos gekündigt wurde, steuert auf sein Finale zu. Es wird, wie das bei Endspielen so ist, spannend. Für den 28. November hat das Landesarbeitsgericht Chemnitz einen Verkündungstermin anberaumt. Der Senat könnte die fristlose Kündigung für rechtswidrig erklären. Oder ins Verfahren einsteigen und die Vernehmung von Zeugen anordnen.

Miserables Zwischenzeugnis ausgestellt

Am Montag verhandelte erst einmal noch das Arbeitsgericht Dresden in Sachen Sachgebietsleiter. Hier ging es um einen – Entschuldigung für das harte Wort – Nebenkriegsschauplatz. Aber das Verhalten der Stadt gegenüber ihrem Mitarbeiter erinnert schon an eine kriegerische Auseinandersetzung. Der fristlos gekündigte Mann muss sich um neue Arbeitsstellen bewerben, hat aber von der Stadt ein Zwischenzeugnis ausgestellt bekommen, das höchst miserabel ist. Keine Chance für den früher hoch gelobten Mitarbeiter, mit diesem Zwischenzeugnis auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Er klagt gegen das miese Papier, doch die Verwaltung kennt kein Erbarmen. Es gehe um einen Vorfall, der einer Tätlichkeit gleichzusetzen sei, erklärte die juristische Referentin der Stadtverwaltung am Montag in der Güteverhandlung. Da müsse die Stadt konsequent bleiben. Eine Einigung ist nicht in Sicht, der Sachgebietsleiter bekommt Steine in den Weg gelegt, wo es nur geht.

Die Gründe für das unerbittliche Verhalten der Verwaltung? Darüber lässt sich spekulieren. Als das Ar­beitsgericht Anfang des Jahres erstmals die Kündigung des Sachgebietsleiters verhandelte, da wurde ein schlimmer Verdacht öffentlich: Termine von Abschiebungen sollen an Asylbewerber verraten worden sein, im Sozialamt habe es ein Leck gegeben. Ausgerechnet jener Sachgebietsleiter, zuständig für die Un­terbringung von Asylbewerbern, soll intern auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen haben, hieß es damals in der Verhandlung.

Im Juli 2018 erhielt der Mann die fristlose Kündigung. Offizieller Grund: Er habe eine Sozialarbeiterin des Sozialamtes angebrüllt und ihr durch Mimik und Gestik so sehr zugesetzt, dass die Frau sich schwer beeinträchtigt gefühlt habe.

Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Geheimnisverrat

Es gab kein Leck im Sozialamt, erklärt Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann ( Die Linke) seit Bekanntwerden der Vorwürfe. Gut, es gab Probleme mit dem Datenschutz, viele Personen hatten Zugriff auf Abschiebetermine. Aber einen systematischen Verrat von sensiblen Da­ten habe es nicht gegeben. Und auch keine Hinweise von Mitarbeitern auf mögliche Missstände. So die Lesart der Sozialbürgermeisterin in mehreren Interviews.

Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt dagegen wegen des Verdachts der Verletzung von Dienstgeheimnissen. Ende 2018 hatte eine Privatperson Anzeige erstattet. Und ein aufwendiges Verfahren mit ei­ner Fülle an Daten und Zeugen in Gang gesetzt.

Für den Sachgebietsleiter könnte der Fall Ende November abgeschlossen sein. Wenn das Landesarbeitsgericht die Auffassung des Ar­beitsgerichts Dresden bestätigt, dass die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter viel zu dünn sind, um eine Kündigung zu rechtfertigen. Der Mann hätte abgemahnt oder versetzt statt geschasst werden müssen, befand das Arbeitsgericht.

Senat in Chemnitz schlägt einen Vergleich vor

Der Senat in Chemnitz schlug aber auch Eckwerte für einen Vergleich vor: Kündigung zum 31. August 2019 mit Gehaltsfortzahlung, zusätzliche Zahlungen, eine vernünftige Beurteilung. Eine Option, über die der Sachgebietsleiter in Ruhe bis Ende November nachdenken kann.

Fast wäre es zu wünschen, dass das Landesarbeitsgericht die Vorfälle im Sozialamt aufklären will und Zeugen vernimmt. Vielleicht würde dann die Wahrheit ans Licht kommen und offenbar werden, warum die Verwaltung ihrem Mitar­beiter selbst noch ein angemessenes Zwischenzeugnis verweigert. Hat er etwa in ein Wespennest gestochen? Auch bei der Finanzierung der Flüchtlingssozialarbeit soll es Un­regelmäßigkeiten gegeben haben. Auch hier ermittelt die Staatsanwaltschaft. Der Betroffene selbst gab gegenüber den DNN keine Auskünfte.

Von Thomas Baumann-Hartwig