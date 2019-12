Am günstigsten ist roter Glühwein mit durchschnittlich 2,75 Euro in diesem Jahr in Mannheim, Schweinfurt und Wiesbaden. In Nürnberg kostet die Tasse Heißgetränk stattliche 3,75 Euro. Und auch in Dresden müssen Weihnachtsmarkt-Besucher ordentlich in die Tasche greifen.