Dresden

Mehr Digitalisierung, mehr Flexibilität und weniger Gebühren: Das sind die wichtigsten Wünsche der Nutzer an das Stadtarchiv Dresden. Die städtische Einrichtung hatte in einer Online-Umfrage unter dem Motto „Stadtarchiv der Zukunft“ um Entwicklungsimpulse gebeten. Nun liegen die Resultate vor.

„Die Ergebnisse sind für unser Team eine wichtige Orientierung, um das Dienstleistungsangebot noch besser an die Bedürfnisse anzupassen“, sagte Thomas Kübler, Leiter des Stadtarchivs. Die Befragten wünschen sich eine vollständige Digitalisierung der Findmittel sowie der Bestände und damit eine Ausweitung der Möglichkeiten für die Online-Recherche.

Stadtarchiv setzt erste Hinweise um

In Verbindung mit dem Besuch des Lesesaals und dem Angebot von Veranstaltungen ist mehr Bürgernähe gefragt, die die Verantwortlichen in den vergangenen Jahren pandemiebedingt deutlich zurückgestellt hatten.

Außerdem fallen aus Sicht der Nutzer die Gebühren für die Recherche im Lesesaal negativ auf. Ein Teil der Befragten gab zudem an, dass die Nutzerfreundlichkeit mit der Anfertigung von Arbeitskopien erhöht werden könnte. Positiv aufgefallen waren hingegen die archivfachliche Beratung und die Ausstattung des Lesesaals.

„Die Zukunftserwartungen an das Stadtarchiv Dresden richten sich also auf eine unkomplizierte und kundenorientierte Anfragenbeantwortung, auf flexible Online-Angebote im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit und auf eine verstärkte Digitalisierung“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erste Vorschläge und Hinweise aus der Umfrage würden die Verantwortlichen bereits umsetzen. Dazu zähle etwa das kostenlose Anfertigen von Arbeitskopien im Lesesaal mit dem eigenen Smartphone. Ausgenommen davon bleibt allerdings Archivgut, das archivgesetzlichen Schutzfristen und datenschutzrechtlichen Schutzbestimmungen unterliegt.

Rund 250 Interessierte beteiligten sich

Auch werde inzwischen monatlich das elektronische Recherche-Angebot im Internet erweitert. Seit Februar steht zum Beispiel die Register-Kartei zu den Ratsurkunden online zur Verfügung. Wer sich dafür interessiert, kann nun mit dem Personen-, Orts- und Sachregister zu den Ratsurkunden inklusive Index recherchieren.

Weitere aus der Umfrage resultierende Hinweise und Vorschläge wollen die Verantwortlichen in den in den kommenden Monaten prüfen.

Die Befragung lief vom 1. bis zum 30. November 2021 gemeinsam mit der Kommunalen Statistikstelle der Landeshauptstadt. Rund 250 Interessierte hatten teilgenommen, insbesondere für Nutzgruppen aus Wissenschaft, Gewerbe, Behörden und Familienforschung.

Internet: www.dresden.de/stadtarchiv

Von ffo