Ob winziger Gemeinschaftsgarten im Hinterhof, Wohnung mit kleinem Balkon oder gar keine Grünfläche: Solche Bedingungen machen das Kompostieren in der Großstadt zu einer ganz eigenen Kunst. Wertvolle Bioabfälle im Restmüll entsorgen ist aber Verschwendung und nicht gerade umweltfreundlich. Eine wohnungstaugliche und kompakte Alternative zum herkömmlichen Komposthaufen ist die Wurmkiste.

Welche Vorteile hat eine Wurmkiste ?

Was ist mit Wurmflucht oder unangenehmer Geruchsentwicklung? Diese Fragen hört Jasper Rimpau oft. Er ist einer der wenigen Wurmfarmer in Deutschland und Inhaber des Online-Shops Wurmwelten.de. „Eine Wurmkiste eignet sich für jeden Haushalt. Sie ist geruchlos und effizient“, sagt er. In der Großstadt werden Bioabfälle häufig im Restmüll entsorgt und landen in der Müllverbrennungsanlage. Das verschwendet Energie und vernichtet wertvolle Nährstoffe, die eigentlich in den Boden gehören.

Vergleichsweise ist eine Wurmkiste nicht nur nachhaltiger, sondern erfordert ebenso wenig Aufwand. Gleichzeitig ist die Ernte ertragreich: Man erhält einen natürlichen wie reichhaltigen Dünger, der bis zu sieben Mal mehr Nährstoffe enthält als herkömmlicher Kompost oder Dünger vom Markt. Wurmhumus und Wurmtee sind sozusagen schwarzes Gold für Zimmer- und Balkonpflanzen. Ein weiterer Vorteil von Wurmkompostierung: „Im Gegensatz zu Flüssigdünger kann man mit Wurmhumus Pflanzen nicht überdüngen“, sagt Jasper Rimpau.

Wie funktioniert eine Wurmkiste ?

Bei der Kompostierung mit Würmern erledigen die eigentliche Aufgabe die Wurmbakterien und Pilze: Sie zersetzen Bioabfälle in ihre Grundsubstanzen. „Dank der Würmer bleibt die Erde immer in Bewegung“, sagt der Wurmfarmer. „Dadurch wird die Kiste mit Sauerstoff versorgt und es stinkt nicht.“ Außerdem festigen die Würmer Nährstoffe in der Kiste, so dass der Humus gebunden werden kann. Es dauert sechs bis neun Monate, bis Küchenabfälle zu Wurmhumus verarbeitet sind. Danach ist etwa alle drei Monate eine Humusschicht erntereif. „Der Wurmtee ist Flüssigdünger und entsteht schon während der Anfangsphase“, ergänzt Jasper Rimpau.

Wie ist eine Wurmkiste aufgebaut?

Es gibt vertikale oder horizontale Kisten aus Holz oder Plastik. Besonders beliebt sind horizontale Modelle. „Stapelt man die Wurmkiste, braucht sie weniger Platz“, sagt der Wurmfarmer. In die oberste Schicht kommen die Küchenabfälle, die die Würmer aufschlürfen. In der zweiten Schicht wohnen und vermehren sich die Tierchen. Die unterste Etage bleibt dem Wurmhumus reserviert. „Sobald der Wurmhumus fertig ist, wird die Schicht geleert und oben aufgesetzt“, so Jasper Rimpau. Dieser Ablauf bleibt immer gleich.

Anleitung zum Bau einer Wurmkiste Für den Bau einer Wurmkiste aus Plastik sind folgende Einzelteile nötig: Vier lichtundurchlässige “Samla“ oder „Gles“ Boxen von Ikea – Würmer mögen es nämlich dunkel Ein passender Deckel für die oberste „aktive“ Schicht der Wurmkiste, ebenfalls lichtundurchlässig Drei bis vier Holzklötze oder Styropor als Abstandshalter, die ca. drei bis fünf Zentimeter hoch sind Zwei Holzklötze, auf der die fertige Wurmkiste platziert wird ein Ablassventil Für Anfänger empfiehlt Wurmfarmer Jasper Rimpau eine horizontal gestapelte Wurmkiste aus Plastik. Bei Holzmodellen ist es nämlich schwieriger, die Feuchtigkeit zu kontrollieren. Schlimmstenfalls kommt es zu Staunässe und der Inhalt schimmelt. Plastik hat den Vorteil, dass das Wasser die Schichten durchläuft und sich in einem eigenen Behälter sammelt. Von dort aus kann der Wurmtee einfach über ein Ventil abgelassen werden. Eine vertikale Kiste bietet auf der anderen Seite den Vorteil, dass die Humusernte deutlich einfacher ist. Im ersten Schritt befestigt man die Abstandshalter in der untersten Kiste. Sie dienen als Lüftungsschlitz und sind das Auffangbecken für den Wurmtee. Das Ablassventil wird an der untersten Kiste angebracht. Darüber kann der Wurmtee später abgelassen werden. In die restlichen Kisten sowie den Deckel macht man Löcher mithilfe eines Lötkolben. So bekommen die Würmer später Sauerstoff und können zwischen den Schichten hin- und her wandern. Als Standort eignet sich ein Platz in der Wohnung ohne direktes Sonnenlicht bei einer Raumtemperatur zwischen 15 und 25 Grad.

Was muss man bei der Fütterung beachten ?

Kompostwürmer, auch Mehlwürmer genannt, mögen Blattsalat, Gurken, Karotten, Tomaten und Kürbis. Auch Erdbeeren, Himbeeren, Paprika, Tee und Kaffeesatz dürfen in die Wurmkiste. In kleinen Mengen vertragen die Würmer auch Grasschnitt, Knoblauch, Lauch, Kohl, Blumenerde, Holzspäne, Speiseöl sowie gekochten Reis und Nudeln. Was den Würmern eher nicht bekommt: Fleisch, Fisch, Milchprodukte, Zitrusfrüchte, Knochen, Zwiebel oder Chili. Vorsicht geboten ist auch bei zu hohen Abfallmengen. „Die Faustregel lautet: Am Anfang genügt eine bis eineinhalb Hand voll pro Woche“, sagt Jasper Rimpau.

Wie pflegt man die Wurmkiste ?

Damit die Würmer mit ausreichend mineralischen Nährstoffen versorgt sind, sollte man regelmäßig eine Mineralmischung verabreichen. Auch diese ist bei Wurmfarmern erhältlich. Ein Esslöffel pro Monat ist in der Regel ausreichend. Wichtig ist ebenfalls ein neutraler pH-Wert in der Wurmkiste. Kleine weiße Würmer sind ein Indikator für einen zu niedrigen pH-Wert. Dann ist die Zugabe eines Mineralmixes dringend nötig. „Hin und wieder sollte man auch Kartonage oder Zeitungspapier füttern. Das wird oft vergessen“, sagt der Experte.

Wann kommt es zur Wurmflucht ?

„Flucht ist für Würmer das allerletzte Mittel“, beruhigt Jasper Rimpau Skeptiker. „Entweder wurden die Würmer so stark überfüttert, dass sich zu wenig Sauerstoff in der Kiste befindet und Ammoniak entstanden ist.“ Eine andere mögliche Ursache ist ein zu saures Substrat, etwa wenn Zitrusfrüchte verabreicht werden. „Auch wenn die Würmer gar nicht mehr gefüttert werden, können sie die Flucht ergreifen. Behandelt man sie falsch, lassen sie sich das eben nicht ewig gefallen“, so der Wurmkisten-Fachmann.

Allerdings müsse man aber das entsprechende Problem lange ignorieren, bis es tatsächlich zur Wurmflucht kommt. Die Luftlöcher verschließen sei keine Lösung: „Fühlen sich die Würmer wohl, dann bleiben sie. Warum sollten sie auch ausbrechen? Sie mögen es ja dunkel und feucht.“

