Aus dem Karstadt ist sie zu Weihnachten ausgezogen, das Hilton folgt nun Ende Mai: Die Porzellanmanufaktur Meissen bündelt ihre Verkaufsaktivitäten am Dresdner Neumarkt. Am Beginn der Prager Straße fehlt es nun an Glanz. Denn wo einst Luxusporzellan effektvoll angeleuchtet wurde, stehen im Karstadt nun Koffer im Schaufenster.