Woran es beim Wiederaufbau des Narrenhäusels jetzt hakt

Dresden

Licht und Schatten liegen eng beieinander. Am Mittwoch waren Vertreter der Stadtverwaltung und Bauunternehmer Frank Wießner beim Notar. Sie besiegelten ein Kaufangebot für die Flächen an der Augustusbrücke, auf denen früher das Narrenhäusel stand, für Wießner. Damit hat der Unternehmer Sicherheit für die Investitionen, die er für den Wiederaufbau des Narrenhäusels aufwendet. „Wir sind einen großen Schritt vorangekommen.“

Am Freitag folgte die Ernüchterung: „Es sind weitere Bearbeitungsschritte notwendig. Wir haben uns vertagt“, erklärte Steffen Szuggat, Leiter des Stadtplanungsamtes, das Ergebnis einer Jurysitzung, auf der über die Fassade für das Narrenhäusel befunden werden sollte. Wießner musste drei Entwürfe vorlegen, aus denen einer ausgewählt werden sollte.

Jury nicht zufrieden

Die Jury soll nach DNN-Informationen mit keinem der Entwürfe zufrieden gewesen sein und einen vierten Entwurf gefordert haben. Was kostet – Geld und Zeit. Wießner kann die Forderung nicht nachvollziehen: „Wir haben alles getan, was die Stadt gefordert hat. Es liegen drei Entwürfe vor. Ich weiß nicht, was ein vierter Entwurf bringen soll.“

Wießner ist sich sicher, dass eine Mehrheit der Dresdner für einen Wiederaufbau des Narrenhäusels in der barocken Variante plädieren würde. „Ein entsprechender Entwurf liegt vor, ich habe viel positive Resonanz erhalten.“ Der Bauunternehmer hofft auf Signale aus der Politik. „Ich habe die Hoffnung, dass wir zu einer schnellen Entscheidung kommen werden, nicht aufgegeben.“

Der Wiederaufbau des Narrenhäusels ist durchaus ein Politikum. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Rekonstruktion nicht zu seinen Lieblingsvorhaben gehört. Die Grünen hatten in der Debatte stets darauf verwiesen, dass die Gestaltung des Königsufers vor einer Entscheidung über das Narrenhäusel feststehen sollte.

Von Thomas Baumann-Hartwig