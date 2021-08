Dresden

Die Zukunft ist eine dezentrale Energieversorgung für die Wohnquartiere. Bis 2050 will der Immobilienriese Vonovia klimaneutral werden, ohne die Wohnkosten für die Mieter zu erhöhen. Die Gegenwart sind Solardächer. Dresden ist die Solar-Hauptstadt bei Vonovia, erläutert Rafael Wilke, Leiter Energieerzeugung des Großvermieters. Die Flachdächer der Plattenbauten bieten einen unschlagbaren Vorteil: viel Fläche für Solarmodule.

3230 Tonnen Kohlendioxyd gespart

Jedes dritte Gebäude von Vonovia in Dresden verfügt bereits über eine Photovoltaikanlage. Das Unternehmen hat 189 Anlagen mit einer Gesamtleistung von 8730 Kilowatt Peak installiert. 3230 Tonnen Kohlendioxyd pro Jahr werden damit gespart. 8,5 Millionen Euro beträgt die Investitionssumme, die nicht auf die Mieter umgelegt wird, wie Wilke betonte. Allerdings profitieren die Dresdner Mieter im Moment höchstens mittelbar von der Stromerzeugung auf dem Dach: Die Energie wird ausschließlich ins Netz eingespeist und nicht zur Versorgung der Anwohner genutzt.

„Mieterstrom ist ein komplexes Thema“, sagt der Vonovia-Manager, die Gesetze hätten bis vor wenigen Monaten viele Hürden aufgebaut. Das sei dank einer Novellierung jetzt anders, deshalb sollen neue Anlagen auch in Dresden in der Lage sein, die Mieterhaushalte mit Strom zu versorgen. Wovon die Mieter profitieren: Die Preise liegen unter den normalen Tarifen, weil ein Anteil an Netzentgelten und Gebühren entfällt. Mindestens zehn Prozent könnten Mieter bei ihrer Stromrechnung sparen, so Wilke.

80 neue Anlagen für Dresden geplant

Aktuell plane Vonovia die Installation von 80 neuen Anlagen mit einer Leistung von 4000 Kilowatt Peak. Für das Solarprogramm hat sich das Immobilienunternehmen regionale Partner wie den Anlagenhersteller Solarwatt und den Versorgungskonzern Sachsen Energie gesucht. Auch das Dresdner Unternehmen SunStrom beliefert Vonovia mit Solaranlagen, so Wilke.

Alle Dächer im Solarkataster geprüft

Vor der Installation haben Ingenieure und Techniker die eigentliche Arbeit geleistet: Sie haben die GPS-Daten aller Dächer in ein Solarkataster eingegeben, um festzustellen, an welchen Stellen die Sonne auf die Flächen scheint und wo lange schattige Phasen die Energieerzeugung verhindern. Dann sind die Teams auf die Dächer geklettert, um die Voraussetzungen zu prüfen. „Wir können ja nicht einfach nur Module auf die Dächer stellen. Es geht ja auch um Fragen der Statik“, so der Leiter Energieerzeugung.

In Dresden liegen bei den meisten Plattenbauten die Sparren auf dem Dach. „Und auf dem Markt gab es keine vernünftigen Montagesysteme“, so Wilke. Ein Hersteller habe schließlich Montagehaken für das Solarprogramm entwickelt, gemeinsam mit Logistikunternehmen entwickelte Vonovia eine Strategie, wie die Module aufs Dach kommen. 30 000 Module auf 50 000 Quadratmetern hat das Wohnungsunternehmens in der Landeshauptstadt installiert. Zum Beispiel in Leuben auf dem Wohnblock Rottwerndorfer Straße. Das gesamte Dach ist gut bestückt mit Solarmodulen.

Weg von fossilen Energieträgern

Den ersten Schritt hat Vonovia getan, jetzt geht es um komplexe Lösungen für die Quartiere. „Langfristiges Ziel ist eine dezentrale Energieversorgung, bei der Energie vor Ort möglichst autark erzeugt, gespeichert und verbraucht wird – in Wohnungen, aber auch an Ladestationen für Elektroautos.“ Vonovia will auch weg von fossilen Energieträgern bei der Wärmeerzeugung, erklärte Wilke, Erdwärme sei eine nachhaltige Alternative.

Von Thomas Baumann-Hartwig