Wohnungsbrand in Dresden-Gorbitz: Ist der Angeklagte schuldfähig?

Dresden

Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Sanddornstraße in Gorbitz hatten sich die Weihnachtstage 2020 sicher anders vorgestellt. Am 18. Dezember mussten sie ihre Wohnungen wegen eines Brandes verlassen. Sie kamen in Hotels oder bei Verwandten unter. Jetzt steht der mutmaßliche Feuerteufel Uwe P. vor dem Dresdner Landgericht.

Unterbringung in der Psychiatrie

Laut Staatsanwaltschaft hat Uwe P. in jener Nacht Möbelstücke in seiner Einraumwohnung im Erdgeschoß mit Hilfe von Kraftstoff in Brand gesetzt. Die Wohnung stand komplett in Flammen, das Feuer griff auf die erste Etage über. Zehn Personen, darunter drei Kinder, kamen mit Rauchgasvergiftungen in Krankenhäuser.

Bilder aus der Brandnacht

Zur Galerie Wohnungsbrand an der Sanddornstraße in Dresden-Gorbitz

Die Wohnungen waren über Monate hinweg unbewohnbar. Sachschaden: einige hunderttausend Euro. Uwe P. wurde noch am Tattag festgenommen und in die psychiatrische Klinik nach Arnsdorf gebracht. Der 58-Jährige ist alkohol- und drogenabhängig, leidet unter Verfolgungswahn. Ein Gutachter soll nun über die Schuldfähigkeit des Mannes befinden.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass seine Steuerungsfähigkeit zur Tatzeit eingeschränkt, er aber trotzdem in der Lage war, das Unrecht zu erkennen. Bei einer Schuldunfähigkeit sollte der 58-Jährige in besagter Klinik untergebracht werden, da von ihm weitere Straftaten zu erwarten seien, welche die Allgemeinheit gefährden. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von ml