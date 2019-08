Dresden

Auf dem Areal in der Leipziger Vorstadt, das zur Hafencity entwickelt werden soll, türmt sich ein riesiger Erdwall. Gezackt wie ein Gebirge versperrt er den Blick zur Elbe und lenkt ihn stattdessen in eine riesige Baugrube. Dort werden die Vorbereitungen für den Bau eines mächtigen Fundamentes getroffen.

Nachdem das Kreativzentrum fertig und zum Teil bezogen ist, geht es nun mit dem Bau von neuen Wohnhäusern los. Start ist mit den beiden Hausriegeln F und G, die an der Leipziger Straße entstehen.

Baugenehmigungen für die ersten beiden Wohnhäuser erteilt

Wie der Geschäftsbereich Stadtentwicklung und Bau der Stadtverwaltung Dresden auf DNN-Anfrage mitteilt, sei für das Haus F eine Baugenehmigung für „33 Wohneinheiten, zwölf Studenten- und zwölf Seniorenwohnungen sowie eine Tiefgarage mit 47 Stellplätzen“ erteilt worden.

Mit dem benachbarten Haus G sollen laut Baugenehmigung „47 Wohnungen, 18 Studenten- und 9 Seniorenappartements sowie eine Tiefgarage mit 66 Stellplätzen, 97 Fahrradabstellplätzen und Außenanlagen“ entstehen, so die Stadt weiter.

„Die Wohnungen haben Größen von 26 bis 176 m² und werden teils barrierefrei ausgebaut. Acht Sozialwohnungen werden in das Objekt Haus F und sieben im Haus G integriert“, ergänzt Ulf Mehner, Sprecher des Bauherren, der USD Immobilien GmbH Dresden. Der Verkauf der Wohnungenist in vollem Gange.

Diese Häuser entlang der Leipziger Straße werden jetzt in der neu entstehenden Hafencity in Dresden gebaut.. Quelle: USD

Jede Wohnung hat einen Balkon oder eine Terrasse

Seinen Worten zufolge verfüge fast jede Wohnung über einen eigenen Pkw-Stellplatz in der Tiefgarage. „Für ausreichende Abstellmöglichkeiten für Fahrräder ist ebenfalls gesorgt. Die Wohnungen sind bequem über einen Aufzug zu erreichen. Jede Wohnung ist mit einem Balkon bzw. einer Terrasse ausgestattet. Den meisten Erdgeschosswohnungen steht zusätzlich ein eigener Gartenanteil zur Verfügung“, informiert Ulf Mehner weiter.

Die Tiefgarage mit der gemeinsamen Einfahrt von der Leipziger Straße aus verbinde Haus F, Haus G und die vorgelagerten so genannten Punkthäuser. Ebenfalls werde der Spielplatz gemeinsam von den genannten Häusern genutzt.

Der Baustart für das Haus F ist erfolgt. Die Fertigstellung des Wohnhauses ist für Ende 2020/Angang 2021 avisiert. Für das Haus G rechnet der Bauherr mit einem Baubeginn im 4. Quartal 2019.

„Derzeit arbeiten wir als USD zusammen mit der Landeshauptstadt Dresden an dem Bebauungsplan 357 B für die übrige Bebauung. Wir sind guter Dinge und gehen davon aus, dass wir den Satzungsbeschluss im November 2019 in der Hand haben. Dann können die Detailplanungen für die übrige Bebauung beginnen“, skizziert Ulf Mehner das weitere Vorgehen.

Geländeniveau in der Hafencity wird erhöht

Mit der Errichtung der Hafencity wird aus Hochwasserschutzgründen auch das Geländeniveau erhöht. Dafür soll an einer anderen Stelle an der Elbe im Dresdner Stadtgebiet ein Ausgleich geschaffen – mit anderen Worten Boden abgetragen – werden, damit sich der Fluss im Hochwasserfall ausbreiten kann. Insgesamt handele es sich durch die Aufschüttungen in der Hafencity um 39 400 Kubikmeter, die an Retentionsraum verloren gehen, so die Stadtverwaltung.

Zum Ausgleich werde dafür auf dem Gelände der ehemaligen Werft in Dresden-Übigau Erde in unterschiedlicher Höhe abgegraben. „Die Abgrabungsfläche umfasst ca. 21.500 m² und ergibt einen Retentionsraumgewinn von bis zu 54.000 m³“, so die Stadt auf eine Anfrage der DNN.

Stand der Bauarbeiten in der neu entstehenden Hafencity Dresden vom März 2019. Man sieht zum Teil schon, dass das Gelände aus Hochwasserschutzgründen aufgeschüttet wird. Quelle: Catrin Steinbach

Abgebaggerte Erde in Übigau ist teilweise belastet

Den Hut für das Wegbaggern in Übigau hat das Umweltamt Dresden auf. „Zur Mitfinanzierung erfolgten entsprechende vertragliche Regelungen mit dem Bauträger“, so die Auskunft aus der Stadt.

Der Abraum aus Übigau wird jedoch nicht dafür verwendet, das Geländeniveau in der Hafencity zu erhöhen. „Das zum Teil belastete Erdreich wird fachgerecht entsorgt. Unbelastetes Erdreich wird für andere Bauvorhaben der Stadt verwendet“, teilt die Verwaltung mit.

Von Catrin Steinbach