Wohnungsbau in Dresden innerhalb von zehn Jahren vervierfacht

Der Wohnungsbau in Dresden hat an Tempo gewonnen. Im Durchschnitt entstehen inzwischen pro Jahr etwa 2340 Wohnstätten. „Vergleicht man diese Zahl mit der Situation von vor zehn Jahren, als im Mittel 520 neue Wohnungen pro Jahr geschaffen wurden, entspricht dies einer Steigerung um mehr als das Vierfache“, sagt der scheidende Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne).

Aufgrund dieser Entwicklung könne man von einer neuen Konjunktur des Wohnungsbaus in Dresden sprechen. Diese wird dem Baubürgermeister zufolge auch erstmal nicht abflachen. „Die Baugenehmigungen und Projektplanungen deuten darauf hin, dass sich diese Entwicklung in den nächsten Jahren fortsetzen wird“, prognostiziert Schmidt-Lamontain. So wurden in Dresden im Jahr 2019 Baugenehmigungen für den Neubau von 2657 Wohnungen erteilt. Fasst man die laufenden Projektplanungen und Ankündigungen von Bauunternehmen zusammen, sollen derzeit mindestens weitere 12 000 Wohnungen in Planung sein.

Wohnungsleerstand leicht gestiegen

„Die Wohnungsneubautätigkeit der letzten Jahre lag sogar über der Zahl der jährlichen Zunahme der Zahl der Haushalte in Dresden, die im Durchschnitt bei 1630 lag. Damit ist unser Ziel aufgegangen, den Bau von Wohnungen anzukurbeln“, so Schmidt-Lamontain weiter. In der Folge sei der Wohnungsleerstand allerdings wieder leicht gestiegen – von 1,8 auf 2,3 Prozent.

Auf der Grundlage der Einwohnerprognose der Stadt geht die Stadtplanung für die nächsten Jahre jedoch insgesamt von einem geringeren Neubaubedarf aus. So ermittelte das Forschungsinstitut „Empirica“ im Auftrag der Stadtverwaltung für die Jahre 2018 bis 2035 einen Neubaubedarf von rund 24 800 Wohnungen. Das entspricht einer jährlichen Neubauquote von 1460 Wohnungen. Der Stadt zufolge gäbe es allerdings in Dresden die Flächenpotenziale für den Bau von rund 27 800 neuen Wohnungen.

Der sogenannte Bauüberhang bleibt Schmidt-Lamontain zufolge in Dresden im Vergleich zu anderen Städten begrenzt. Darunter verstehe man die Zahl der genehmigten, aber letztlich nicht gebauten Neubauwohnungen. Es wurden von 2014 bis 2016 Baugenehmigungen für den Neubau von insgesamt 6840 Wohnungen erteilt. Tatsächlich errichtet wurden von 2017 bis 2019 insgesamt 6770 Wohnungen.

