Wohnungen und Geschäfte am Altmarkt in Dresden wechseln den Besitzer

Dresden

Neuer Eigentümer für das Altmarkt Karree: Die Deutsche Investment KVG erwirbt das Kulturdenkmal. Das Altmarkt Karree ist ein Wohn- und Geschäftshausensemble und verfügt über 321 Wohn- und 37 Gewerbeeinheiten auf einer Gesamtmietfläche von rund 39.500 Quadratmetern. Das teilte der bisherige Eigentümer Quantum Immobilien KVG am Montag mit.

Stillschweigen über den Kaufpreis

Der Ankauf erfolgte den Angaben zufolge für einen institutionellen Investor, der eine nachhaltige und langfristige Bestandshaltung vorsehe. Die Quantum hat das Objekt im Auftrag von mehreren deutschen Versorgungswerken veräußert. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Wechsel erfolgte zum 1. Februar.

Das Altmarkt Karree wurde zwischen 1953 und 1960 im neoklassizistischen Stil direkt am Altmarkt errichtet. Das denkmalgeschützte Ensemble umfasst 24 Gebäude, die die Altmarkt-Galerie umschließen. Seit Übernahme des Ensembles im Jahr 2018 hatte Quantum umfangreiche Sanierungsarbeiten in rund einem Drittel der Wohnungen ausführen lassen. Ferner wurden mehr als 5.000 Quadratmeter Gewerbe- und Einzelhandelsflächen langfristig gebunden, neu vermietet und teilweise umgebaut, darunter auch die Fläche des ehemaligen Café Prag. Damit sind diese Flächen nun nahezu vollvermietet, so Quantum. Unter den Mietern befinden sich Unternehmen wie WMF, Douglas, Apollo Optik und Wilma Wunder.

Käufer bewirtschaftet die Yenidze

Die Deutsche Investment will im Verbund mit der EB GROUP die Immobilien bewirtschaften. Die Kooperation ist bereits seit 2013 am Standort Dresden vertreten. Das Team bewirtschaftet in unter anderem mit der Yenidze eine prominente Büroimmobilie.

„Die Stadt Dresden hat sich für uns zu einem zentralen Standort in unserem Unternehmensverbund entwickelt und man kann direkt sagen, ihre kulturelle wie architektonische Vielfalt ist uns sehr ans Herz gewachsen“, sagte Enver Büyükarslan, Gesellschafter der Deutsche Investment KVG. „Das wollen wir auch unsere Mieter spüren lassen, zu denen uns die Nähe von elementarer Bedeutung ist. “

Investor profitiert von der guten Entwicklung

„Das Ensemble besticht vor allem durch eine repräsentative Bauweise mit Stuckverzierungen und großzügigen Eingangsbereichen, die mit Investitionen in den letzten Jahren aufgewertet wurden“, sagte Arndt Buchwald, Geschäftsführer der Quantum Immobilien KVG. „Wir freuen uns, dass wir mit der Deutsche Investment einen verlässlichen Käufer für dieses attraktive Ensemble gefunden haben und unsere Investoren nun von der guten Entwicklung unseres Investments profitieren können.“

Von Thomas Baumann-Hartwig