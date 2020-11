Dresden

Eine typische WBS 70-Ein-Raum-Wohnung der EWG in Dresden-Gorbitz ist zum Kunstraum umgewidmet worden und beherbergt seit Samstag die Ausstellung „ Wohnmaschine 2.0“ von Martin Maleschka. Der Cottbuser Künstler ordnet Alltagsgegenstände aus der DDR-Zeit als Installation an und ermöglicht so neue Sichtweisen. Die Ausstellungsstücke wecken auch bei Gorbitzern vertraute Erinnerungen, denn viele leben bereits seit Jahrzehnten in diesem Stadtteil. Ob eine Seifendose oder eine Thermoskanne, ein Korb für Wäscheklammern oder der unverwüstliche Mixer RG 28 – alle Gegenstände wurden in der DDR designt und gehörten zum Alltag vieler Menschen.

Orange in allen Facetten

Allen Ausstellungsstücken gemeinsam ist die Farbe Orange in den unterschiedlichsten Nuancen. „Orange war die dominierende Farbe der 70er Jahre“, erklärt Martin Maleschka. „Auch die ersten Plattenbauten vom Typ WBS 70 entstanden in dieser Zeit. Mit der Farbe Orange möchte ich die Verbindung zu dem ungewöhnlichen Ausstellungsraum in einer Plattenbauwohnung betonen.“

Anzeige

Für die Eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft, ihre Mitglieder und interessierte Besucher ist die Ausstellung eine Bereicherung. „Wir freuen uns sehr, dass wir der Ausstellung mit einem unserer letzten „ostalgischen“ Wohngebäude den passenden Rahmen bieten können“, erklärt Vorstand Antje Neelmeijer. „Die 80er Jahre mit den typischen Plattenbauten haben den Stadtteil und auch unsere Genossenschaft entscheidend geprägt, 50 Prozent aller Gorbitzer leben in Genossenschaftswohnungen. Zahlreiche Ausstellungsstücke stammen aus der Zeit, in der viele Mieter hergezogen sind.

Lesen Sie auch:

• DDR-Produkte, die es heute noch gibt

• DNN-Leser zeigen ihre DDR-Relikte

Nicht zuletzt begrüßen wir die Idee einer Ausstellung in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Mitglieder und wollen die Dresdner Kunst- und Kulturszene dabei sehr gern unterstützen.“

Ausstellung in einem der letzten unsanierten Gebäude der EWG

Die Wohnung befindet sich in einem Haus auf der Hainbuchenstraße 10, das 1985 gebaut wurde und misst ca. 36 Quadratmeter. Das Haus ist eines der letzten unsanierten Gebäude der EWG und soll in den nächsten Jahren komplett modernisiert werden.

In seiner Installation ordnet der Künstler die Gegenstände unabhängig von ihrer Funktion an und gestaltet ein geometrisches Muster, das einen spannenden Draufblick bietet. „Durch die unterschiedlichen Formen, Höhen und Maße ergibt sich eine Silhouette, die – stellt man sich den Blick aus einem Flugzeug vor – an eine Stadt aus der Vogelperspektive erinnert.“ Die Ausstellungsstücke sind Leihgaben aus den Depots des Dokumentationszentrums Alltagskultur der DDR in Eisenhüttenstadt.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Ab 04. November Führungen immer mittwochs

Die Installation „ Wohnmaschine 2.0“ ist Teil der Ausstellung „WBS70 – fünfzig Jahre danach. Kunst.off Plattenbau“ der Galerie Kunsthaus Raskolnikow. Ab 4. November lädt Kurator Tomasz Lewandovski immer mittwochs zwischen 16 und 18 Uhr zu geführten, kurzen Besichtigungen ein. Die Ausstellung befindet sich auf der Hainbuchenstraße 10 und sollte ursprünglich bis Mitte Dezember laufen. Aktuell ist bereits eine Verlängerung bis 2021 in Planung. Der Eintritt ist frei.

Infos gibt es unter http://kunstoffplattenbau.de/ und www.ewg-dresden.de.

Von DNN