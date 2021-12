Dresden

Ist das Glas nun halb voll oder halb leer? „Wir haben gezeigt, dass man etwas gegen die große Vonovia erreichen kann. Es macht sehr wohl Sinn, sich vertreten zu lassen und für seine Rechte zu kämpfen“, sagt Jan Bröchler, Vorstandsvorsitzender des Mietervereins Dresden (MVD). „Das Urteil hat bestätigt, dass Vonovia bei der Erbringung und Abrechnung von umlagefähigen Dienstleistungen seit Jahren korrekt vorgeht“, erklärte dagegen Vonovia-Sprecher Matthias Wulff.

Wenn es ein Gericht schafft, dass sich beide Seiten als Sieger fühlen, muss es sich um ein wahrhaft salomonisches Urteil handeln – oder um zwei Urteile. In diesem Fall hat der Bundesgerichtshof (BGH) über zwei Klagen von Dresdner Mietern aus der Südvorstadt gegen Betriebskostenabrechnungen des Großvermieters Vonovia entschieden. In einem Fall haben die Mieter gewonnen. Im anderen der Vermieter. Es geht nicht nur um Betriebskostenabrechnungen aus dem Jahr 2016. Es geht um die Abrechnungspraxis bei Vonovia, die in Dresden über mehr als 38 000 Wohnungen verfügt. Betriebskosten sind ein stetiger Zankapfel zwischen Mieter und Vermieter. Bei Vonovia kommt hinzu, dass der Großvermieter Leistungen von eigenen Tochtergesellschaften erledigen lässt. Mietervertretungen erklären seit Jahren, dass damit Manipulationen Tür und Tor geöffnet seien, beispielsweise bei den Kosten für Winterdienst, Gartenpflege und Hausreinigung.

Mieter muss belegen können, dass Rechnungen überhöht sind

Der BGH hat daran aber nichts auszusetzen und sieht den Mieter in der Nachweispflicht, dass Vonovia mit den sogenannten „Inhouse-Geschäften“ gegen das Wirtschaftlichkeitsgebot verstößt. Der Mieter muss belegen können, dass Rechnungen überhöht sind und Vonovia die abgerechneten Leistungen am Markt günstiger einkaufen könnte. Oder wie es Florian Bau, Jurist beim Mieterverein, sagt: „Unserer Rechtsauffassung, dass lediglich tatsächlich angefallene Kosten als Betriebskosten umlagefähig sind und nicht durch separate Servicegesellschaften Gewinne generiert werden dürfen, erteilte der BGH eine Absage.“

Anders ist es bei den Hausmeisterkosten. Hier legte Vonovia den Mietern pauschale Kosten vor, ohne aufzuschlüsseln, wie diese Kosten sich im Einzelnen zusammensetzen. Der Mieter müsse aber auch die Rechnungen der externen Hausmeisterdienste an die Servicegesellschaft der Vonovia vorgelegt bekommen, urteilten die Richter in Karlsruhe.

1550 Mitglieder des MVD sind Mieter bei Vonovia

Was im Einzelfall heißt: Der Kläger muss die Hausmeisterkosten für das Jahr 2016 nicht zahlen, da diese von Vonovia nicht wirksam nachgewiesen wurden. Es handelt sich laut MVD-Jurist Florian Bau um einen Betrag von 100 Euro. Der könnte sich erhöhen, wenn die Hausmeisterkosten auch in den folgenden Betriebskostenabrechnungen vom Konzern nicht korrekt nachgewiesen wurden, sagt er. Allerdings nur für Mieter, die Einspruch gegen ihre Betriebskostenabrechnung eingelegt haben. Das könnten im speziellen Fall rund 100 Betroffene sein. Wer ohne Einspruch zahlt, akzeptiert die Abrechnung.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

1550 Mitglieder des MVD sind Mieter bei Vonovia, rund 1580 Widersprüche gegen Betriebskostenabrechnungen des Konzerns hat der Verein seit 2016 eingelegt, wie Sprecherin Katrin Kroupová erklärt. „Es sind etwa 400 Widersprüche jährlich mit steigender Tendenz.“ Matthias Wulff verweist darauf, dass Vonovia 2019 die Abrechnung bei den Hausmeisterkosten auf das vom Gericht geforderte System umgestellt habe. „Alle Verträge entsprechen den Ansprüchen des Urteils“, erklärt er. Das Urteil sei ein entscheidender Schritt, um Rechtssicherheit für alle Beteiligten herzustellen. Jan Bröchler sieht die Politik gefordert. „Wir brauchen eine grundlegende Reform des Betriebskostenrechts. Insbesondere bei der Pflicht, dass Mieter nachweisen müssen, dass Vermieter unwirtschaftlich arbeiten, muss eine Umkehr der Beweislast verankert werden.“

Von Thomas Baumann-Hartwig