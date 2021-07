Dresden

Die Mieten steigen und steigen. Wohnen wird in Dresden immer teurer. Aber wie teuer genau? Teil 5 der großen DNN-Immobilienserie gibt Antwort auf die Frage, was Wohnen in Dresden kostet. Grundlage ist die Kommunale Bürgerumfrage der Stadtverwaltung.

Was kostet in Dresden eine Durchschnittswohnung?

Die Durchschnittswohnung ist rund 66 Quadratmeter groß und kostet 608 Euro pro Monat. Das sind nach den Berechnungen der Stadtverwaltung durchschnittliche Wohnkosten von 9,16 Euro pro Quadratmeter. 454 Euro entfallen auf die Grundmiete – 6,76 Euro pro Quadratmeter; 85 Euro auf die kalten Betriebskosten – 1,28 Euro pro Quadratmeter; 74 Euro auf die Kosten für Heizung und Warmwasser – 1,11 Euro pro Quadratmeter.

Wie entwickeln sich die Kaltmieten?

1993 lag die durchschnittliche Kaltmiete bei 2,74 Euro. 2012 hatte sich der Wert auf 5,45 Euro nahezu verdoppelt. 2016 lag die Durchschnittsmiete mit 5,97 Euro fast bei 6 Euro, 2018 waren es schon 6,43 Euro und jetzt besagte 6,76 Euro. In den vergangenen 24 Monaten erhöhte sich die Grundmiete um 5,1 Prozent.

Und wie die sogenannte „zweite Miete“?

Die kalten Betriebskosten stiegen im gleichen Zeitraum um 4,9 Prozent, die Kosten für Heizung und Warmwasser gingen um 3,5 Prozent zurück. Das hängt mit der milden Witterung zusammen. Die Zahlen für die Betriebskosten sind mit Vorsicht zu genießen, da die Abrechnungen für 2020 noch nicht eingerechnet werden konnten. Und da saßen viele Menschen monatelang im Homeoffice, was die Betriebskosten natürlich in die Höhe getrieben hat.

Wo ist Wohnen besonders teuer und wo günstig?

In der Inneren und Äußeren Neustadt sind die Mieten besonders hoch. Hier zahlen Mieter einen durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 7,37 Euro kalt. Es folgen Blasewitz/Striesen mit 7,18 Euro und Loschwitz sowie Schönfeld/Weißig mit 7,12 Euro. Die günstigsten Viertel sind Prohlis und Reick mit 5,94 Euro sowie Gorbitz mit 5,99 Euro. Aber: Im Stadtraum Gorbitz sind die Mieten in den vergangenen zwei Jahren um 9,8 Prozent gestiegen, die Innere und Äußere Neustadt folgen mit einem Anstieg von 8,9 Prozent. In Briesnitz und den westlichen Ortschaften sind die Mieten dagegen stabil geblieben.

Welche Wohnungen sind besonders teuer?

Wenig überraschend: die Neubauwohnungen. Die Stadtverwaltung hat Drei-Raum-Wohnungen im Bestand mit Neubauwohnungen verglichen. Wohnungen mit einem Baujahr vor 1991 kosten im Durchschnitt 6,07 Euro pro Quadratmeter, danach gebaute Wohnungen dagegen 7,89 Euro pro Quadratmeter.

Gibt es noch günstige Wohnungen in Dresden?

Man muss sie mit der Lupe suchen. Wohnungen mit einer Grundmiete von weniger als 4,50 Euro machen am gesamten Wohnungsbestand noch einen Anteil von 4 Prozent aus. 2007 lag dieser Anteil noch über 25 Prozent. Auch der Anteil der Wohnungen im Segment zwischen 4,51 Euro und 5,50 Euro sinkt und sinkt – aktuell sind es 15 Prozent. Gut zwei Drittel der Wohnungen in Dresden kosten über 6 Euro pro Quadratmeter. 26 Prozent der Mieterhaushalte müssen eine Grundmiete zahlen, die höher als 7,50 Euro pro Quadratmeter liegt. 17 Prozent wohnen in Wohnungen, die sogar mehr als 8 Euro Miete kosten.

In welchen Wohnungen sind die Betriebskosten günstig?

Die kalten Betriebskosten in Altbauten der Baujahre bis 1945 mit durchschnittlich 1,20 bis 1,21 Euro pro Quadratmeter. Die zu DDR-Zeiten gebauten Wohnungen liegen zwischen 1,29 Euro (Baujahre 1946 bis 1969) und 1,37 Euro /Baujahre 1970 bis 1990), die Nachwendewohnungen weisen ebenfalls 1,37 Euro im Durchschnitt auf. Einfache Ursache: Ältere Wohngebäude verfügen selten über Aufzüge, die sehr hohe kalte Nebenkosten verursachen. Bei den Heizkosten liegen die Wohnungen jüngeren Baujahrs dank guter Wärmedämmung bei 1,10 Euro pro Quadratmeter, während in älteren Gebäuden 1,14 Euro im Durchschnitt fällig werden.

Welcher Vermieter dreht wie an der Preisschraube?

Es gibt in Dresden drei große Vermietergruppen: Genossenschaften, sonstige Eigentümer und der Konzern Vonovia, der die früheren städtischen Woba-Wohnungen besitzt. Die Stadtverwaltung hat für Vonovia seit 2016 einen durchschnittlichen Mietanstieg von 98 Cent pro Quadratmeter oder 18 Prozent ermittelt. Bei den Genossenschaften kletterten die Mieten im gleichen Zeitraum im Schnitt um 61 Cent pro Quadratmeter, bei den sonstigen Eigentümern um 79 Cent. Die Sonstigen kassieren mit 7,12 Euro pro Quadratmeter die höchste Grundmiete, gefolgt von Vonovia mit 6,45 Euro und den Genossenschaften mit 6,03 Euro.

Wie viel kosten die Betriebskosten bei den Vermietern?

Vonovia verlangt den Berechnungen der Stadt zufolge 1,61 Euro kalte Betriebskosten pro Quadratmeter und 1,15 Euro Heizkosten. Bei den Genossenschaften liegen die kalten Betriebskosten bei 1,16 Euro und die Heizkosten bei einem Euro. Die sonstigen Eigentümer verlangen 1,24 Euro beziehungsweise 1,15 Euro.

Was geben die Mieterhaushalte für Wohnen aus?

Im Durchschnitt 32 Prozent des Nettoeinkommens. Das ist ein Prozentpunkt höher als 2018. Heißt: Die Einkommen sind zwischen 2018 und 2020 im Durchschnitt langsamer gestiegen als die Wohnkosten. Werden die Wohngemeinschaften aus den Angaben herausgefiltert, dann sinkt die gesamtstädtische Mietbelastungsquote auf 28 Prozent – exakt der gleiche Wert wie 2018. Singles haben eine Wohnkostenbelastung von 32 Prozent, alleinlebende Rentner sogar von 35 Prozent. Die Belastung von Haushalten mit einem monatlichen Nettoeinkommen von weniger als 1000 Euro liegt bei 53 Prozent, das sind zehn Prozentpunkte mehr als 2016. Etwa ein Drittel der Mieterhaushalte müssen mehr als 30 Prozent ihres Einkommens für die Gesamtmiete ausgeben. Für 14 Prozent der Mieter sind es sogar mehr als 40 Prozent. Gut die Hälfte der Mieter wendet dagegen weniger als ein Viertel des Einkommens für Wohnen auf.

Von Thomas Baumann-Hartwig