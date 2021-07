Wohnen auf Erbbau-Grund in Dresden wird deutlich teurer 

Dresden

Die Stadt Dresden besitzt rund 200 Grundstücke, die mit Erbbaurechten für verschiedene Nutzungen belastet sind. Sie sind langfristig an Nutzer gegeben worden, die dafür einen Erbbauzins entrichten und häufig Wohnhäuser gebaut haben. Für neun dieser Grundstücke laufen die Erbbaurechte in absehbarer Zeit aus, sie sollen deshalb um bis zu 60 Jahre verlängert werden. Für die Erbbaupächter wird das teuer.

Es handele sich dabei um alte Verträge aus den 1920er/-30er Jahren, führte Sebastian Kallensee vom Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung der Stadt im Stadtbezirksbeirat Loschwitz aus. Die Grundstücke sind mit Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Doppelhaushälften bebaut. Die Verträge will die Stadtverwaltung nun mit den gegenwärtigen Nutzern neu vereinbaren.

Stadt bietet Staffelung an

Dabei werden die Kosten für die Erbbauberechtigten erheblich, laut Vorlage „um ein Vielfaches“ steigen. Sie richten sich nach dem Wert des Bodens, und der ist teurer geworden; der Erbbauzins beträgt vier Prozent des Grundstücks-Verkehrswerts. Erzielte die Stadt bislang rund 6700 Euro pro Jahr an Erbbauzinsen aus den neun Grundstücken, so würden es zukünftig gut 57.000 Euro sein.

Diese Mehrbelastung für die jetzigen Nutzer will die Stadt allerdings abmildern, indem sie eine Staffelung anbietet und der volle Erbbauzins erst nach zehn Jahren entrichtet werden muss. Das gilt aber nur für die Altnutzer. Werden die Erbbaurechte neu vergeben, müsste sofort der volle Zins bezahlt werden.

Beirat regt Vorkaufsrecht an

Im Stadtbezirksbeirat regte sich Kritik. Berndt Dietze (CDU) und Henning Heuer (SPD) sprachen sich einmütig dafür aus, dass man den jetzigen Nutzern die Möglichkeit auf ein Vorkaufsrecht anbieten müsse. „Diese Leute haben ihre Grundstücke jahrzehntelang genutzt und gepflegt, das Haus darauf haben sie selbst gebaut“, argumentierte Dietze. „Da sollte man ihnen das zum Verkehrswert anbieten.“ Das gäbe den Familien auch mehr Sicherheit, ergänzte Heuer.

Biete die Stadt ein Grundstück zum Verkauf an, so müsse das kommunalrechtlich zum vollen Wert geschehen, entgegnete Kallensee. „Da sind wir bei Marktpreisen.“ Ein Verkauf dieser Erbbau-Grundstücke sei aber aus städtischer Sicht auch langfristig nicht sinnvoll und nicht vorgesehen, versicherte er, auch nach weiteren 60 Jahren nicht. „Für eine Stadt, die verantwortungsvoll mit ihrem Vermögen umgeht, sind die Erbbaurechte die strategisch bessere Wahl.“ So behalte die Stadt Planungshoheit. An Einnahmen aus Erbbauzinsen sind im städtischen Haushalt derzeit 3,1 Millionen Euro im Jahr vorgesehen.

Die Loschwitzer Beiräte stimmten der Vorlage schließlich mit neun gegen vier Stimmen zu. Die endgültige Entscheidung in dieser Sache werden die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Bau, Verkehr und Liegenschaften voraussichtlich Anfang September treffen.

Ein Konflikt indes könnte sich schon anbahnen: Zwei der neun Grundstücke, deren Verträge bald auslaufen, liegen laut Vorlage offenbar im Umfeld des Fernsehturms und „könnten möglicherweise von geplanten Verkehrsbaumaßnahmen durch dessen Wiedereröffnung betroffen sein“. In den Verlängerungsverträgen würde deshalb vereinbart werden, dass dann solche Flächen auf Verlangen der Stadt aus den Erbbaurechten freigegeben werden müssten und für Verkehrsmaßnahmen zur Verfügung stehen.

Von Bernd Hempelmann