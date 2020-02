Wohnbaupolitische Wende: Dresden will nicht mehr nur Sozialwohnungen bauen

Dresden

Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co KG (WiD) hat einen wichtigen Auftrag: den Bau von Sozialwohnungen. Das soll sich künftig ändern. Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) hat dem Stadtrat eine Vorlage übermittelt, die vorsieht, dass die WiD künftig auch Wohnungen ohne Mietpreis- und Belegungsbindung errichten kann.

Die Vorlage von Lames ist das Ergebnis einer heftigen wohnbaupolitischen Debatte, die im Herbst 2018 geführt wurde. Damals ging es um den Neubau von Sozialwohnungen in Johannstadt. Die WiD hatte Pläne für ein Hochhaus mit 132 Wohneinheiten in der Florian-Geyer-Straße vorgestellt, gleichzeitig aber auch einen Neubau mit 120 Wohnungen am Käthe-Kollwitz-Ufer geplant.

Die Frage der sozialen Durchmischung

Zu viel Sozialwohnungen für einen Stadtteil, der sich ohnehin schon zu einem sozialen Brennpunkt entwickelt hat, war damals aus der Kommunalpolitik zu hören. Der SPD-Unterbezirk stellte die Forderung auf, bei WiD-Neubauprojekten auf die Frage der sozialen Durchmischung zu achten. Die Stadt solle prüfen, ob die WiD auch Wohnungen ohne Mietpreisbindung errichten könne – und ob die Gesellschaft auch eigene Grundstücke an Genossenschaften oder private Investoren verkaufen könne, um eine soziale Durchmischung zu gewährleisten.

Rechtlich schwierige Materie

Die Stadtverwaltung leitete eine Prüfung ein – schließlich war die Erweiterung des Unternehmenszwecks einer städtischen Gesellschaft gefordert worden. Das muss die Kommunalaufsicht genehmigen. Die Landesdirektion Sachsen hatte der Gründung der WiD ihren Segen unter der Maßgabe erteilt, dass sich die Landeshauptstadt nicht ins wirtschaftliche Risiko begibt.

Städtische Gesellschaft greift in den Markt ein

Nun war gefordert, dass sich die WiD in einen Markt begibt, der von privaten Akteuren, aber auch den Genossenschaften bedient wird: Der Bau von Wohnungen ohne Preisbindung floriert durchaus in Dresden. Deshalb, so der Vorschlag von Lames, soll die WiD nicht unbegrenzt auf dem freien Wohnungsmarkt tätig werden. Sondern es sollen nur an Standorten mit mehr als 50 Wohneinheiten auch Wohnungen ohne Preisbindung errichtet werden. Das Wörtchen „auch“ ist wichtig, weil der WiD gestattet werden soll, bei solchen Projekten einen Anteil von mindestens 20 Prozent, aber höchstens 30 Prozent der vermietbaren Fläche auf dem freien Markt anzubieten.

Teure Wohnungen mit spektakulärer Aussicht

Was konkret heißen würde: Wenn die Hochhauspläne in Johannstadt, die nach Anwohnerprotesten auf Eis gelegt wurden, reaktiviert werden, dann könnten in den oberen Etagen des 16-Geschossers mit spektakulärer Aussicht teure Apartments entstehen und in den Stockwerken darunter Sozialwohnungen. Beispielsweise. Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain ( Bündnis 90/Die Grünen) hat bereits angekündigt, dass die Planungen für WiD-Wohngebäude in Johannstadt wieder aufgenommen werden. Diesmal mit frühzeitiger Beteiligung der betroffenen Anlieger, wie der Baubürgermeister versicherte.

Marktübliche Renditen für die Stadt

Für den Bau von ungebundenem Wohnraum soll die WiD entweder Eigenmittel oder – falls nicht vorhanden – Fremdkapital über Bankdarlehen einsetzen. Die Wohnungen sollen zu marktüblichen Konditionen vermietet werden. Für die Landeshauptstadt ergibt sich ein finanzieller Vorteil: Sie kann der WiD für die Übertragung von städtischen Grundstücken marktübliche Renditen berechnen. Das muss die Stadt aber auch. Denn sonst würde es sich um versteckte Beihilfen handeln und die Kommunalaufsicht ihr Veto einlegen.

Mit dem Lames-Plan befassen sich jetzt der Finanzausschuss, der Wohnbeirat und der Ausschuss für Soziales und Wohnen. Der Stadtrat soll am 23. April einen Beschluss fassen.

Lesen Sie auch:

Von Thomas Baumann-Hartwig