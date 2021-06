Wohin steuern die Verkehrsbetriebe in Dresden?

Dresden

Um den Öffentlichen Nahverkehr wird Dresden vielfach beneidet. Das Netz ist engmaschig, die Angebote sind kundenfreundlich, die Fahrgastzahlen sind anhaltend hoch. Doch das hat seinen Preis: Die Stadt muss die Dresdner Verkehrsbetriebe (DVB) finanzieren. Das geschieht im städtischen Konzern Technische Werke Dresden (TWD), zu dem die verlustträchtigen DVB ebenso gehören wie der gewinnbringende Versorgungskonzern SachsenEnergie.

65 Millionen Euro Zuschussbedarf

Corona hat den Zuschussbedarf der DVB in die Höhe geschraubt. Vor wenigen Jahren musste die TWD noch 40 Millionen in den ÖPNV pumpen, für dieses Jahr werden 65 Millionen Euro erwartet. Das sieht die TWD-Chefetage mit Besorgnis. Die Konzernspitze hat ein Gutachten in Auftrag gegeben. Zielstellung: Wie können die DVB Kosten sparen?

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PSW hat das Gutachten erarbeitet, das noch vertraulich ist – was in Dresden nichts anderes heißt, als dass es noch vor der Debatte in den Fachgremien wie dem TWD- oder DVB-Aufsichtsrat an die Presse weitergegeben wird. In dem Gutachten rechnen die Wirtschaftsprüfer verschiedene Varianten durch. Diese Szenarien haben einen gemeinsamen Nenner: Werden sie umgesetzt, kommt es zu drastischen Einschränkungen für das DVB-Personal und die Fahrgäste.

Variante 1: Kein neues Personal

Variante 1 sieht einen Verzicht auf Neueinstellungen vor. Bis 2025 wollen die DVB gut 100 Mitarbeiter in Vollzeit einstellen. Damit könnten vier bis sechs Millionen Euro Personalkosten gespart werden. Das geht aber nur, wenn Reservedienste abgeschafft werden und die DVB bestimmte Geschäftsfelder nicht mehr selbst bedienen.

Variante 2: Personalabbau

Variante 2 sieht deutlich drastischere Schritte vor. Hier ist nicht nur von einem Einfrieren des Personals die Rede, sondern sogar von einem Abbau von weit mehr als 100 Stellen. Das würde sechs Millionen Euro Einsparung im Jahr bringen und gehe nur, wenn das Verkehrsunternehmen das Ausbauprogramm „Stadtbahn 2020“ auf Eis legt. Schließlich sollen die Ticketpreise deutlicher als bisher erhöht werden. Allerdings: Die Tarife werden im Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) festgelegt. Insgesamt gehen die Gutachter von 17,5 Millionen Euro weniger Zuschussbedarf aus, wenn weitere flankierende Maßnahmen wie eine Auslagerung der Buslinien an Fremdanbieter umgesetzt werden.

Variante 3: Weniger Leistungen

Variante 3 packt zu den in den beiden ersten Szenarien vorgeschlagenen Kürzungen noch einen weiteren Aspekt oben drauf: Die DVB sollen Leistungen reduzieren. Auf Linien mit geringeren Fahrgastzahlen könnte das Unternehmen in größeren Zeitabständen fahren, das nächtliche Angebot reduzieren und bei Gleisbaumaßnahmen weniger Ersatzbusse als bisher einsetzen. Das würde den Zuschuss insgesamt um 21,5 Millionen Euro drücken, rechnen die Gutachter vor, so dass die TWD noch 44,5 Millionen Euro an die DVB überweisen müssten.

Kontraproduktiv für die Verkehrswende

Das Gutachten wird nun in den Aufsichtsräten diskutiert. Ob die Vorschläge der Gutachter umgesetzt werden, ist völlig offen. Letztlich streben mehrere Stadtratsfraktionen eine Verkehrswende an, bei der der Anteil des ÖPNV am Gesamtverkehr von derzeit 20 auf 30 Prozent steigen soll. Drastische Kürzungen dürften dieses Ziel in weite Ferne rücken lassen. Der DVB-Vorstand hatte erst im Herbst 2020 ein Strategiepapier vorgelegt und Maßnahmen aufgezeigt, mit denen sich 40 Millionen Fahrgäste pro Jahr zusätzlich gewinnen lassen. Maßnahmen, die viel Geld kosten.

Von Thomas Baumann-Hartwig