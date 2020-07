Dresden

Der Wolf hatte sich in ein leerstehendes Haus geflüchtet. Polizisten entdeckten ihn im Keller. Er kauerte verängstigt in der hintersten Ecke. Das passierte am 30. Dezember 2019 in Görlitz. Ein Wolf hatte sich mitten in die Stadt verirrt. Matthias Rau, Leiter der Fachstelle „Wolf“ beim Sächsischen Landesamt für Umwelt und Geologie, zitiert das Geschehen gerne, um zu zeigen, dass der Wolf für den Menschen ungefährlich ist. Fragen und Antworten zum Thema Wölfe in Dresden:

Ist der Wolf bis nach Dresden vorgedrungen?

Ja. In der Dresdner Heide hat sich ein Rudel niedergelassen. Hinzu kommen je ein Rudel in der Massenei östlich von Dresden, in der Lausitzer Heide und bei Elstra in Ostsachsen. „Früher haben wir gesagt: In der Dresdner Heide ist es viel zu unruhig, hier lässt sich der Wolf nicht nieder. Wir sind von der Natur eines Besseren belehrt worden“, sagt Rau.

Ist der Wolf für den Menschen gefährlich?

Nein, versichert Rau. „Wir Menschen sind uninteressant für den Wolf.“ Die Tiere hätten Angst vor den menschlichen Bewegungen, würden mit Menschen nichts anfangen können.

Kann der Wolf Menschen angreifen?

In Deutschland sei noch kein Wolfsangriff auf einen Menschen dokumentiert worden. Mit Tollwut infizierte Wölfe könnten auf Menschen losgehen, so Rau. Aber die Tollwut sei weitgehend ausgerottet. Wenn ein Wolf in die Enge getrieben werde, dann greife er an. „Aber das machen viele Tiere so, wenn sie provoziert werden.“

Wie hoch ist das Risiko, einem Wolf zu begegnen?

Tagsüber gering. Wölfe sind dämmerungs- und nachtaktive Tiere. Tagsüber legen sie Ruhephasen ein. Wichtig: Wölfe dürfen kein Futter in der Nähe von menschlichen Behausungen finden. „Auf Komposthaufen und Müllecken darf nichts liegen, was der Wolf frisst“, so Rau. Die Tiere würden schnell lernen und solche Stellen immer wieder aufsuchen. „Die Natur geht den Weg des geringsten Widerstands. Warum soll der Wolf jagen, wenn er Futter bequemer findet.“

Was tun, wenn man einem Wolf begegnet?

Wenn der Wolf nicht von selbst die Flucht ergreift, Lärm machen – also schreien und winken. Ganz wichtig: Hundehalter müssen ihre Tiere an der Leine halten, weil Wölfe und Hunde Konkurrenten sind.

Werden Wölfe Schafen und Rindern gefährlich?

„Jedes gerissene Tier hat mit menschlichem Versagen zu tun“, meint Rau. Die Menschen seien für die Nutztiere verantwortlich und müssten sie vor dem Wolf schützen. Spezielle Zäune, die unter Strom stehen, seien eine Möglichkeit.

Hat das Rudel in der Heide schon Nutztiere gerissen?

Ja. In den vergangenen Wochen wurden sieben Vorfälle gemeldet, die auf das „Heide-Rudel“ zurückzuführen sind. In Ullersdorf, Weißig, Cunnersdorf, Radeberg und Helfenberg wurden Wolfsrisse registriert. So haben Wölfe in Weißig Ende Juni auf einer Koppel sieben Schafe gerissen – in unmittelbarer Nähe befindet sich ein Spielplatz.

In welchen Gebieten in Dresden sind Wölfe anzutreffen?

In den Randgebieten der Dresdner Heide. Also Ortsteile von Schönfeld-Weißig, aber auch Langebrück oder Liegau-Augustusbad, erklärt Rau.

Warum wird das Raubtier Wolf bei uns angesiedelt?

„Es ist ein natürlicher Prozess, dass sich der Wolf die Gebiete zurückerobert, in denen er einmal gewesen ist“, sagt Rau. Die Ansiedlung des Wolfes sei ein Ergebnis verstärkter Umwelt- und Naturschutzpolitik.

Was macht eigentlich der Wolf aus Görlitz ?

Er wurde vom Tierarzt betäubt und anschließend wieder in der Natur ausgesetzt. Heute ist er als „MT7“ Teil des Rudels in der Dresdner Heide.

Von Thomas Baumann-Hartwig