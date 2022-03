Wo sollen die Ukraine-Flüchtlinge in Dresden wohnen?

Dresden

Tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind in den vergangenen Tagen nach Dresden gekommen, Tausende werden noch kommen. Die Stadt steht vor der enormen Aufgabe, den Menschen ein Dach über dem Kopf zur Verfügung zu stellen. Dabei können Notunterkünfte in Turnhallen oder in der Messe nur eine kurzfristige Lösung sein. Welches langfristige Konzept verfolgt die Stadt? Antworten auf die zwölf wichtigsten Fragen:

1. Wie viele Flüchtlinge sind in Dresden untergebracht?

Stand Donnerstagvormittag: 3718. Diese Zahl nannte Sozialbürgermeisterin Kris Kaufmann (Die Linke). 1915 Flüchtlinge leben in privaten Unterkünften und 1803 in von der Kommune bereitgestellten Unterkünften. 887 Menschen sind in Hotels untergebracht, 891 Flüchtlinge schlafen in Notunterkünften und 25 Personen konnten Wohnungen beziehen. Die Zahl der privat untergebrachten Menschen dürfte deutlich höher sein. Die Stadt kann nur die Personen erfassen, die registriert wurden – es gibt einen riesigen Stau bei der Registrierung. Anfang der Woche ging Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) von 1000 Fällen aus.

2. Wie viele Turnhallen sind belegt?

In zwölf Turnhallen, so Stadtsprecher Kai Schulz, werden im Moment Flüchtlinge untergebracht. Zwei Turnhallen werden für die Versorgung der Menschen genutzt. Hinzu kommen die Kapazitäten in der Messe, die auf 1200 aufgestockt werden sollen.

3. Wie viele Kinder sind nach Dresden gekommen?

Die Stadtverwaltung hat 1153 minderjährige Personen aus der Ukraine registriert.

4. Wie viele Flüchtlinge wird Dresden 2022 aufnehmen?

Die Sozialbürgermeisterin rechnet mit bis zu 9200 Menschen. Für Deutschland werden 1,4 Millionen Kriegsflüchtlinge erwartet, von denen Sachsen rund fünf Prozent laut Königsteiner Schlüssel aufnehmen muss. Das wären 70 000 Personen. Dresden nimmt 13,5 Prozent der Sachsen zugewiesenen Flüchtlinge auf, also mehr als 9000.

5. Wo sollen die Menschen unterkommen?

Die Kriegsflüchtlinge sollen schnellstmöglich auf dem Wohnungsmarkt integriert werden, so Kaufmann. Nur: Bezahlbare Wohnungen waren schon vor dem Kriegsausbruch Mangelware.

6. Wie kommen Flüchtlinge zu einer Wohnung?

Registrierte Flüchtlinge können sich auf dem Markt eine Wohnung suchen. Sie erhalten Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz und damit angemessene Kosten der Unterkunft erstattet. Was heißt: Sie müssen sich preisgünstige Wohnungen suchen. Zweiter Weg: Die Stadt vermittelt den Flüchtlingen Wohnungen.

7. Wo will die Stadt die Wohnungen hernehmen?

Das Sozialamt verhandelt mit Vermietern wie Vonovia und den Genossenschaften, erläutert Christian Knappe, der für die Unterbringung verantwortlich ist. Bis Mai will die Stadt 250 Wohnungen anmieten und mittelfristig 400. Eile ist geboten: Die meisten Hotelzimmer stehen nur bis Ostern zur Verfügung. Dann beginnt die Tourismussaison und die Stadt braucht neue Quartiere für die Menschen, die in den Hotels untergekommen sind.

8. Kann die Wohnungswirtschaft die Stadt unterstützen?

Ja, sagt Alexander Müller vom Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft. Private Vermieter könnten in Dresden kurzfristig bis zu 200 Wohnungen zur Verfügung stellen. In ganz Sachsen seien es über 1000 Wohnungen, mittelfristig wären sogar 2000 bis 3000 Wohnungen möglich. In Dresden sei das Angebot jedoch ausgereizt. „Wir wollen helfen, brauchen aber finanzielle und juristische Unterstützung“, sagt Müller. Beim Freistaat müssten die Fäden zusammenlaufen. „Wir brauchen Koordinierung und Förderung.“ Beispielsweise müsste geklärt werden, wer die Sanierung von leerstehenden Wohnungen bezahlt und wer die Möblierung.

9. Was leistet die städtische Wohnungsbaugesellschaft?

Die Wohnen in Dresden (WiD) hat 18 Wohnungen zur Vergabe an Flüchtlinge an das Sozialamt gemeldet. „Wir wollen helfen und hoffen, dass die ersten Menschen aus der Ukraine bald bei uns einziehen können“, sagt WiD-Managerin Claudia Herzog.

10. Kommen eigentlich nur Flüchtlinge aus der Ukraine?

Nein, sagt Kaufmann. Auch aus Syrien oder Afghanistan kommen wieder verstärkt Menschen nach Dresden. „Wir wurden von den Flüchtlingen überrascht, die über Belarus nach Deutschland gekommen sind. Jetzt gibt es einen neuen Zustrom von Menschen aus Krisengebieten in der ganzen Welt.“

11. Richtet Dresden zusätzliche Übergangswohnheime ein?

Ja, so Kaufmann. Die Stadt sei auf der Suche nach neuen Objekten und werde zusätzliche Kapazitäten in Wohnheimen aufbauen müssen.

12. Was fordert die Stadt vom Freistaat?

Eine Steuerung der Flüchtlingsströme. Gegenwärtig tragen Leipzig, Dresden und Görlitz die Hauptlast in der Krise, so Kaufmann. Der Freistaat müsse Flüchtlinge gerecht auf die zehn Landkreise und drei kreisfreien Städte verteilen. Schon im Interesse der vielen Kinder, die auf Kita- und Schulplätze angewiesen seien. Das sei in wenigen Hotspots nicht zu leisten, dafür müssten die Kapazitäten im ganzen Land genutzt werden. „Wir müssen die Kinder in eine Normalität überführen.“

