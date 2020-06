Wo man in Dresden und der Region Erdbeeren pflücken kann

Dresden

Die Erdbeererntesaison ist bereits seit Christi Himmelfahrt eröffnet. Auf den Feldern selber pflücken kann man allerdings erst seit ein paar Tagen. Mancherorts öffnen Obstbauern sogar erst diese Woche ihre Felder für Sammler. Wegen der kühlen Temperaturen lassen die roten Früchte dieses Jahr teilweise länger auf sich warten.

Anzeige

Wie jedes Jahr machte der Landesverband Sächsisches Obst den Auftakt zur Erdbeersaison – dieses Mal zum Feiertag Ende Mai im mittelsächsischen Leisnig. In diesem Rahmen fiel auch die schlechte Nachricht für Erdbeerliebhaber: Verbraucher müssen sich auf höhere Preise im Vergleich zum Vorjahr einstellen. Das liegt insbesondere an den gestiegenen Kosten für die Erntehelfer, aber auch der Preisdruck durch den Einzelhandel spiele eine entscheidende Rolle, wie der Landesverband mitteilte.

Weitere DNN+ Artikel

So würden die Luftbrücke für die Saisonarbeitskräfte, deren Unterbringung sowie hygienische Maßnahmen im Zuge der Coronakrise mit einem Plus von 30 Cent pro Kilogramm bei den Erzeugerkosten zu Buche schlagen, sagte der Vorsitzende des Landesverbandes, Gerd Kalbitz, bei der Eröffnung in Leisnig.

1,50 Euro für 500 Gramm Erdbeeren

Im Vorjahr bekamen die Erzeuger Kablitz zufolge 1,30 Euro pro 500 Gramm Erdbeeren vom Einzelhandel. In diesem Jahr erwarte er 1,50 Euro. In diesem Zusammenhang kritisierte der Verbandschef den Preisdruck des Einzelhandels. Dieser fordere Früchte aus geschütztem Anbau und drohe andernfalls mit Auslistung aus dem Sortiment. Laut Kalbitz habe dies dazu geführt, dass nur noch 45 Prozent der Anbaufläche für den Handel genutzt werden und 55 Prozent für die Selbstpflücke. „Wenn ich bei jeder Schale 50 Cent reinlegen muss, um sie beim Einzelhandel loszuwerden, mache ich das nicht“, sagte er.

Die Preiserhöhung macht sich auch auf den Erdbeerfeldern in und um Dresden bemerkbar. „Unsere Erdbeeren sind etwas teurer geworden“, bestätigt Claudia Funck von Erdbeeren-Funck. „Das liegt aber auch daran, dass die Lebenserhaltungskosten gestiegen sind“, ergänzt sie. Der Obstbauer mit Hauptsitz in Hirschfeld hat unter anderem Erdbeerfelder zum Selbstpflücken in Dölzschen, Pirna und Oberhäslich. Der höchste Preis für ein Kilogramm Erdbeeren für Selbsternter beträgt bei dem Obstbauern 3,95 Euro. Am günstigsten Feld bezaht man 3,10 Euro für ein Kilo.

1900 Tonnen Erdbeeren in Sachsen

Je nach Standort ist der Reifegrad der Erdbeeren Claudia Funck zufolge unterschiedlich fortgeschritten, was vor allem an den verhältnismäßig kühlen Temperaturen in den vergangenen Wochen liege. Gerade an den höher gelegenen Feldern in Pirna und Oberhäslich seien die Erdbeeren etwas später erntereif als sonst. „Selbst bei einem Unterschied von ein paar Höhenmetern macht sich das deutlich bemerkbar, weil es am Berg kühler ist als im Elbtal in Dresden“, sagt Claudia Funck.

Für 2020 rechnet der Landesverband Sächsisches Obst wie im Vorjahr mit 1900 Tonnen Erdbeeren in Sachsen. Deutschlandweit erwarte man allerdings einen Ernterückgang von 143 000 auf 100 000 Tonnen.

Hier kann man Erdbeeren selbst pflücken Dresden Feld in Hosterwitz: Pillnitzer Landstr. 301, Erntestart ab 2. Juni; Mo.–Sa. 9–18 Uhr, So. geschlossen; Obsthof Rüdiger Stolpen; Tel: 0173/486 24 20; obstbau-ruediger.de Feld in Dresden-Dölzschen: Robert-Weber-/Hohendölzschener Str.; keine Angaben zum Erntestart; Mo.–Sa. 8–19 Uhr, So./ Feiertag 8–12 Uhr; Erdbeeren-Funck mit Sitz in Hirschfeld; Tel: 03760/71 77 80; www.erdbeeren-funck.de Feld Jochhöhstraße Dresden-Roßthal: An der Winzerei 1b, Erntestart: 4. Juni; täglich 8–18 Uhr (auch feiertags); Gut Pesterwitz in Freital-Pesterwitz; Tel: 0351/650 25 13; www.gut-pesterwitz.de Erlebnisplantage Dresden-Lockwitz: Lockwitztalstr.; Erntestart: Anfang Juni; täglich 9–18 Uhr, Spargelhof Ponickau GmbH aus Ponickau; Tel.: 035755/428; www.spargelhof-ponickau.de Erlebnisplantage Dresden-Weißig: Bautzner Landstr.; keine Angaben zum Erntestart; täglich 9–18 Uhr; Spargelhof Ponickau GmbH aus Ponickau; Tel: 035755/428; www.spargelhof-ponickau.de Feld in Dresden-Oberwartha: Unkersdorfer Landstr., nahe Oberer Stausee; Erntestart am 8. Juni, Mo.-Sa. 7–19 Uhr, So. 8–18 Uhr; Agrar GmbH „Dresdner Vorland“; Tel: 035204/­94 50; www.agrar-grumbach.de Region Feld Otto-Harzer-Straße neben dem Sportplatz Pesterwitz; Erntestart: 4. Juni; täglich 8–18 Uhr (auch feiertags); Gut Pesterwitz in Freital-Pesterwitz; Tel: 0351/650 25 13; www.gut-pesterwitz.de Feld Altfranken neben dem Luckner-Park; Erntestart: 4. Juni; täglich 8–18 Uhr (auch feiertags); Gut Pesterwitz in Freital-Pesterwitz; Tel: 0351/ 650 25 13; www.gut-pesterwitz.de Feld Reichenberg: Dresdner Straße; keine Angaben zum Erntestart; täglich 9–18 Uhr; feiertags 9–12 Uhr; Spargelhof Ponickau GmbH aus Ponickau; Tel: 035755/428; www.spargelhof-ponickau.de Feld an der Obstscheune Krietzschwitz: Krietzschwitzer Straße (B172) bei Pirna; keine Angaben zum Erntestart; Mo.–Sa. 8–19 Uhr, So./ Feiertag 8–12 Uhr; Erdbeeren-Funck mit Sitz in Hirschfeld; Tel: 03760/ 71 77 80; www.erdbeeren-funck.de Feld zwischen Stolpen und Helmsdorf: Pirnaer Landstr.; Erntestart ab 2. Juni; Mo.–Sa. 9–18 Uhr, So. geschlossen; Obsthof Rüdiger Stolpen; Tel: 0173/486 24 20; obstbau-ruediger.de Feld zwischen Brockwitz und Neusörnewitz: Cliebener Straße; Erntestart 22. Mai; täglich 7–19 Uhr; Obstbau Michael Görnitz in Coswig; Tel: 03523/788 10; www.obstbaugemeinschaft.de Feld bei Oberhäslich-Dippoldiswalde: Reinberger Str.; Erntestart voraussichtlich ab 9. Juni; Mo.–Sa. 8–19 Uhr, So. 8–12 Uhr; Erdbeeren-Funck mit Sitz in Hirschfeld; Tel: 03760/ 71 77 80; www.erdbeeren-funck.de Feld in Kleinopitz: an der Straße von Oberhermsdorf nach Kleinopnitz; Erntestart am 8. Juni; Mo.–Sa. 7–19 Uhr, So. 8–18 Uhr; Agrar GmbH „Dresdner Vorland“; Tel: 035204/­ 94 50; www.agrar-grumbach.de Auswahl, Angaben ohne Gewähr

Von Martin Kloth und Sabrina Lösch