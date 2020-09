Wo in Dresden derzeit die meisten Wohnungen entstehen

Dresden

Die Kommunale Statistikstelle hat Ende August die Broschüre „ Bauen und Wohnen 2019“ mit Daten für die Landeshauptstadt veröffentlicht. Ein Blick in das Zahlenwerk zeigt, dass im vergangenen Jahr besonders viele Wohnungen im Neubau oder Umbau fertiggestellt wurden und trotz eines Rückgangs bei Baugenehmigungen das Interesse an Eigenheimen groß bleibt.

Wie viele Wohnungen gibt es in Dresden ?

Ende 2019 gab es in 61.250 Gebäuden 302.857 Wohnungen in der Stadt. Das sind 2620 Wohnungen mehr als ein Jahr zuvor, von denen sich 2420 in Mehrfamilienhäusern befinden. Seit 1990 wurden in der Stadt 62.494 Wohnungen neu gebaut, darunter 13.772 in Eigenheimen.

Anzeige

Wie viele Wohnungen wurden gebaut?

In Dresden wurden im vergangenen Jahr 5787 Wohnungen – 1358 mehr als ein Jahr zuvor – fertiggestellt. Dass sich der Wohnungsbestand dennoch nur um 2620 Wohnungen erhöhte, liegt daran, dass nur 2402 der fertiggestellten Wohnungen Neubauwohnungen sind. Bei 3385 handelte es sich um Umbau im Bestand.

Weitere DNN+ Artikel

Wie viele Gebäude und Wohnungen wurden abgerissen?

Abgerissen wurden im vergangenen Jahr in der Stadt 86 Gebäude, darunter 34 Wohngebäude. 46 Wohnungen waren vom Abriss betroffen. Das ist die geringste Zahl in den vergangenen zehn Jahren. Die Gründe für den Abriss deuten auf erhöhten Bedarf an Wohnungsbau hin, denn bei 48 der 86 abgerissenen Gebäude wird als Abrissgrund die Errichtung eines neuen Wohngebäudes angegeben.

Wo stehen die meisten Wohnungen leer?

Der Leerstand erhöhte sich um 590 Wohnungen auf 19.942 und liegt damit bei 6,6 Prozent. In Mehrfamilienhäusern liegt er mit 7 Prozent knapp darüber. Im Vergleich der Stadtteile gibt es jedoch große Unterschiede. Die Innere Altstadt hat mit 21,8 Prozent den höchsten Leerstand, gefolgt von der Alberstadt und Loschwitz/Wachwitz (12,3 Prozent), Hosterwitz/ Pillnitz (10,7 Prozent) sowie der Wilsdruffer Vorstadt/Seevorstadt-West und Langebrück/ Schönborn mit 10,3 Prozent. Den geringsten Leerstand verzeichnen Johannstadt-Süd mit 3,1 Prozent sowie die Seevorstadt-Ost (3,4) und die Südvorstadt-West (3,6).

Wo sind die Wohnungen am größten, wo eher klein?

In Gönnsdorf/Pappritz verfügt eine Wohnung im Schnitt über 100 Quadratmeter Wohnfläche. Mehr als die Hälfte der Wohnungen dort haben mindestens vier Wohnräume. In Weixdorf, Langebrück/ Schönborn, Schönfeld/Schullwitz und Altfranken/Gompitz haben die Wohnungen im Schnitt 3,8 bis vier Wohnräume und mehr als 90 Quadratmeter Wohnfläche. Auch im Stadtbezirk Loschwitz sind die Wohnungen im Schnitt 90 bis über 100 Quadratmeter groß, in Blasewitz rund 85. Auch dort haben sie überwiegend drei oder mehr Wohnräume.

Im Gegensatz dazu wohnen die Dresdnerinnen und Dresdner in der Pirnaischen Vorstadt und Gorbitz-Süd im Schnitt auf weniger als 53 Quadratmetern. In der Pirnaischen Vorstadt (7,5 Prozent) und in Johannstadt-Süd (5,4 Prozent) ist der Anteil von Wohnungen mit vier oder mehr Räumen am kleinsten.

Wo gibt es die meisten Eigenheime ?

Viele Stadtteile, die bei den Wohnungsgrößen über dem städtischen Durchschnitt von 69,7 Quadratmetern liegen, werden stark durch Eigenheime geprägt, berichten die Statistiker. Dazu zählen unter anderem Bühlau mit dem Weißen Hirsch, Hosterwitz/ Pillnitz, Lockwitz, Kleinzschachwitz sowie Hellerau/Wilschdorf. Bei der Ausweisung von Bauflächen für neue Eigenheime gibt es eine Verschiebung zwischen den Stadtteilen. Hellerau/Wilschdorf war 2019 der Stadtteil mit den meisten genehmigten Eigenheim-Neubauten (36), auch Lockwitz war mit 25 Genehmigungen wieder stärker gefragt. Dagegen sei die Genehmigungsphase in Klotzsche und Briesnitz nahezu abgeschlossen.

In den vergangenen fünf Jahren wurden die meisten Eigenheime in Lockwitz, Klotzsche, Cossebaude/Mobschatz/Oberwartha und Briesnitz gebaut. Die Anzahl fertiggestellter Eigenheim-Neubauten ist im vergangenen Jahr mit 195 allerdings auf den niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre gesunken.

Welche Entwicklung gab es bei den Baugenehmigungen?

Bei Genehmigungen für 987 Gebäude mit insgesamt 6197 Wohnungen entfielen 76 Prozent auf den Wohnungsbau. Den größten Anteil hatten dabei wie bereits in den vergangenen Jahren der Umbau von Mehrfamilienhäusern (261) und der Neubau von Eigenheimen (223).

Zahlen zum Wohnungsbau in Dresden 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Baugenehmigungen Mehrfamilienhäuser 389 474 466 415 516 435 370 349 310 333 Eigenheime 358 349 462 498 427 523 539 536 583 532 Wohnungen 6197 6862 7311 5136 6490 5864 4572 4244 3892 4212 darunter Neubauwohnungen 2557 2921 3847 2508 2393 2938 1552 1129 1272 864 Baufertigstellungen Mehrfamilienhäuser 401 359 333 460 437 349 258 361 303 338 Eigenheime 306 405 449 486 422 555 426 578 537 492 Wohnungen 5787 4429 4596 5680 5269 4205 3292 3875 4598 3817 darunter Neubauwohnungen 2402 2069 2300 2597 1512 1315 804 1025 1234 557 Abriss Gebäude 86 62 58 65 60 52 40 103 103 104 Wohnungen 46 49 58 113 93 132 246 582 996 631

Im vergangenen Jahr waren noch 1033 Baugenehmigungen erteilt worden. Diesem Rückgang insgesamt steht ein geringfügiger Zuwachs bei Genehmigungen für Eigenheime gegenüber, die aber immer noch unter dem Wert des Jahres 2018 liegen.

Lesen Sie auch: So hat sich Corona auf den Immobilienmarkt in Dresden ausgewirkt

Wo gab es die größten Veränderungen in der Statistik?

5787 fertiggestellte Wohnungen in der Stadt sind der höchste Wert der vergangenen zehn Jahre und rund 2000 mehr als im Jahr 2010. Die Anzahl der abgerissenen Gebäude erreichte mit 86 den höchsten Stand seit 2012, als in Dresden 103 Häuser abgerissen worden waren. Seitdem lag die Zahl immer zwischen 40 und 65. Es gab also im vergangenen Jahr eine deutliche Steigerung. Die Zahl fertiggestellter Eigenheime erreichte mit 306 den niedrigsten Stand seit 2010 und liegt noch einmal um knapp 100 unter dem Wert des Vorjahres, der mit 405 schon einen Tiefpunkt markierte.

Der Wohnungsleerstand verringerte sich in der Seevorstadt-Ost gegenüber 2018 um 1,5 Prozent. Auch in der Inneren Neustadt und Prohlis-Nord ging er um jeweils ein Prozent zurück. Dagegen stehen in der Inneren Altstadt 3,4 Prozent mehr Wohnungen leer als ein Jahr zuvor, in der Friedrichstadt 2,3 Prozent und in der Albertstadt zwei Prozent. In Gönnsdorf/Pappritz erhöhte sich der Leerstand um 1,4 Prozent.

Die Zahl der fertiggestellten Neubauwohnungen in mehrgeschossigen Häusern war im Jahr 2019 mit 1692 um 15 Prozent höher als ein Jahr zuvor.

Was sagen die Zahlen über die Zukunft?

Die meisten neuen Wohnungen sind in diesem Jahr in der Inneren Altstadt (700), in der Äußeren Neustadt (327), der Leipziger Vorstadt (414) und in der Friedrichstadt (270) zu erwarten, da dort bereits mit dem Bau begonnen wurde. Genehmigt, aber noch nicht begonnen wurde der Bau von 339 Wohnungen in Mickten, 168 in der Friedrichstadt und 132 in der Pirnaischen Vorstadt.

Das Heft steht unter www.dresden.de/statistik zum Download bereit. Als gebundene Broschüre kann es bei der Kommunalen Statistikstelle per E-Mail an statistik@dresden.de bestellt werden (Preis: 8 Euro).

Von Holger Grigutsch