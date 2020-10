Dresden

Betonplatten ebnen zwischen zugewucherten Böschungen den Weg einige Meter bergab zu einem Tor, das auf den ersten Blick aussieht wie eine Garageneinfahrt. Rechts und links ein paar nackte graue Wände, oben ein altes Geländer, auf der Rückseite ein Spielplatz. Rundum stehen sanierte Wohnhäuser, gebaut um 1960. Ob deren Bewohner allesamt wissen, dass sich in ihrem Innenhof an der Liliengasse, in direkter Nachbarschaft zum AOK-Haus und zur alten Herkuleskeule in der Seevorstadt, ein Relikt des Kalten Krieges befindet?

Als „SBW 600“ bezeichneten die Planer in der DDR diesen Typenbau, einen von drei erhaltenen Zivilschutzbunkern im Dresdner Stadtzentrum. Die Abkürzung bedeutet, dass es sich um ein Schutzbauwerk mit Platz für bis zu 600 Personen handelt. Die hätten dort im Ernstfall, beispielsweise bei einem Luftangriff, Unterschlupf gefunden. Von oben gut als Rasenfläche getarnt, ist der Bunker mit seinen immerhin mehr als 400 Quadratmetern Nutzfläche von den Seiten erkennbar an dem etwa drei Meter hohen, auf seiner Oberseite flachen Hügel, unter dem er sich versteckt. Bäume und Büsche säumen seine Hänge, an denen sich zwei durch Stahltüren verdeckte Notausstiege befinden. Auch Anlagen des Belüftungssystems ragen aus dem Grün heraus.

Anzeige

In Dresden gibt es drei Bunker

Doch eine wirkliche Feuertaufe hat dieser Bau, für den das DDR-Ministerium des Innern als Luftschutzbehörde verantwortlich war, nie erlebt. Nun, 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, schlummern die drei Bunker mitten in der Stadt noch immer ungenutzt und außer Betrieb genommen vor sich hin. Neben dem Bau an der Liliengasse gibt es noch zwei kleinere, für je bis zu 300 Personen („SBW 300“) ausgelegte Pendants mit 230 Quadratmetern Nutzfläche – in ähnlichen Innenhöfen der Seidnitzer Straße in der Pirnaischen Vorstadt und der Hans-Dankner-Straße in der östlichen Seevorstadt. „Diese wurden beräumt, medientechnisch stillgelegt und gesichert“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Aus dem Archiv: Ein Blick in den Bunker

Allen drei Bunkern ist gemein, dass sie Anfang bis Mitte der 1960er Jahre gebaut wurden. Der größte Schutzraum an der Liliengasse wurde unter anderem mit einem Sanitätsraum und einem Notstromaggregat ausgestattet und war so gebaut, dass er in Friedenszeiten als Pkw-Garage nutzbar war. Unter der einen halben Meter starken Betondecke, die für einen Angriff mit einer konventionellen Bombe mit 1000 Kilogramm Sprengstoff ausgelegt war, hängte man einen Wassertank auf. Eine Viertelmillion Mark kostete allein dieser Bunker. Insgesamt hätten die drei Anlagen aber nur Platz für 1000 Personen geboten, was bei mehr als 500.000 Einwohnern in der Stadt wohl nur für einen handverlesenen Kreis verdienter Genossen genügt hätte.

Einmal monatlich Objektkontrollen

Eigentümer dieser Grundstücke und der Bunker ist die Stadt. Damit muss sie durch ihre Immobilienverwaltung auch für die Anlagen sorgen. Mindestens einmal monatlich gebe es Objektkontrollen, um die Verkehrssicherheit der Bunker zu erhalten. Die Kosten dafür belaufen sich jährlich auf 4680 Euro aus dem Stadtsäckel. Bauliche Veränderungen habe es nach der Wende nicht gegeben, seit der Stilllegung gebe es aber weder Wasser noch Abwasser und damit auch keine funktionstüchtigen Toiletten mehr.

Ihre einstige Funktion haben die Anlagen schon längst eingebüßt, zumal sie modernen bunkerbrechenden Waffen nicht standhalten. Sie liegen nicht mehr im Verantwortungsbereich des Brand- und Katastrophenschutzamts und werden für den Zivil- und Luftschutz nicht mehr bereitgehalten. Schließlich gebe es laut Stadtverwaltung ja auch kein Luftschutzkonzept für Dresden, das vor 75 Jahren schwer von alliierten Bombern zerstört worden war. Der 13. Februar 1945 liegt weit zurück, ein Szenario wie gegen Ende des Zweiten Weltkriegs erscheint heute unvorstellbar.

Lesen Sie auch: Kinder finden mysteriösen Bunker in Brandenburger Wald

Zugang aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt

An eine Nachnutzung ist – zumindest in Dresden – offenbar auch nicht zu denken. Während ein Bunker des Typs „SBW 300“ am Rosenplatz in Chemnitz sich schon vor zehn Jahren einer Weiterverwendung als Musikkneipe erfreute und mittlerweile als Firmendomizil einer Trabant-Vermietung dient, könne in Dresden der Zugang Dritter zu den Bunkern aus Sicherheitsgründen nicht gewährt werden, hieß es aus der Verwaltung. In den 2000er Jahren dienten sie als Sandsacklager. Einer Nutzung für Veranstaltungen steht der Lärmschutz in den Wohnhauskarrees im Weg, auch Garagen könnten nicht ohne Weiteres eingerichtet werden.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Auch wegen der stillgelegten Medienanschlüsse seien die Objekte nicht vermietbar. Konkrete Planungen, was aus den drei Dresdner Bunkern werden soll, gibt es der Stadt zufolge noch immer nicht. Allerdings sieht die Verwaltung die Möglichkeit, die Flächen für den Wohnungsbau zu entwickeln. Mit ihrer geringen Größe stellten sie „zwar derzeit keine selbständigen Baugrundstücke dar. Es erscheint jedoch denkbar, durch Tausch beziehungsweise Arrondierung mit den Grundstücksnachbarn bebauungsfähige Grundstücke zu bilden“, teilte die Stadt auf DNN-Anfrage mit.

Relikte des Kalten Krieges

Die in Teilen der Vorstädte bereits praktizierte „Nachverdichtung“ der grünen Innenhöfe mit neuen Wohnhäusern würde für die Bunker den Abriss bedeuten. Allerdings sei bislang weder eine dafür notwendige baurechtliche Untersuchung, noch die Kontaktaufnahme und Verhandlung mit den Grundstücksnachbarn erfolgt. „Die Landeshauptstadt als Eigentümerin und potentielle Mieter können (und sollen) daher nicht mir verlorenen Aufwendungen belastet werden“, hieß es weiter. Im Klartext: Da die Bunker möglicherweise weichen sollen, wird in ihre Infrastruktur nichts mehr investiert. Und so werden die Relikte des Kalten Krieges wohl vorerst weiterhin ihr verstecktes Innenhof-Dasein fristen.

Von Stefan Schramm