Die Forscher an der TU Dresden wollen gemeinsam mit vielen Partnern die Wissenschaft dem Bürger näherbringen. Das soll auch über das aktuelle Wissenschaftsjahr hinaus tragen.

Wissenschaft will in Dresden nicht im Elfenbeinturm sitzen

