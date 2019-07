Dresden

„Ich hoffe, dass Sie sich das nächste Mal anders aufführen“, sagte Richterin Ute Muck zu den Angeklagten. Verständnislose Blicke bei Milosz D., Carl S. und Florian K. Die drei sind um die 20 Jahre und groß gewachsen. Anderes ist ein bisschen auf der Strecke geblieben – nicht nur gutes Benehmen. Das „erlebnisorientierte“ Trio steht wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Amtsgericht. Die jungen „Männer“ sollen in einer Juninacht 2017 den Betreiber des Restaurants „La Moka“ ins Krankenhaus geprügelt haben. Zehn Tage musste Eduardo P. krankheitsbedingt schließen.

Grund: Der Italiener hatte sich verbeten, dass Milosz D. in den Eingang des Nordbades (in unmittelbarer Nachbarschaft seines Lokals) uriniert und hatte dann auch noch die Tür zum Durchgang geschlossen. Daraufhin, so die Anklage, habe der 21-Jährige den Wirt angespuckt, ihm eine Bierflasche an die Brust geworfen und dann seine Freunde gesucht. Die Angreifer sollen den Wirt eingekesselt und Carl S. ihn zu Boden geprügelt und getreten haben.

Auch Milosz D. scheint gern die Fäuste sprechen zu lassen. Er soll, gemeinsam mit einem anderen Täter, einen Mann am Alaunpark zu Boden geschlagen und ihm die Nase gebrochen haben. Ein Zeuge, der eingreifen wollte, wurde gleich mit verhauen.

Stimmt alles nicht, erklärten die drei unisono, sie hätten da andere Erinnerungen. Eduardo P. habe angefangen, sei aggressiv gewesen, habe ein dreistes Auftreten gehabt. Weil er sich als „gestandener“ Mann von dem jungen Gemüse nicht auf der Nase rumtanzen ließ? „Als ältere Person sollte man nicht Selbstjustiz üben, sondern die Polizei rufen“, erklärte Carl S. außerdem.

Die Polizei hatte der Wirt übrigens gerufen, nur kam die nicht. Der Prozess wird fortgesetzt.

Von Monika Löffler