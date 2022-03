Dresden

Baustellen auf Dresdens Straßen bringen immer wieder Verkehrseinschränkungen mit sich. Doch sie sind dringend notwendig und es könnten viele werden. Zu rund einem Dutzend laufender Maßnahmen plant das Straßen- und Tiefbauamt noch für deutlich mehr den Baustart in diesem Jahr.

Baubürgermeister Stephan Kühn (Bündnis 90/Die Grünen) hatte kürzlich den Straßenzustand als nicht zufriedenstellend bezeichnet und die Strategie vorgestellt, mit der er bei der Sanierung künftig schneller und effizienter vorankommen möchte. Die DNN zeigen, wo es dieses Jahr losgehen soll.

Altmarkt

Das wird gebaut Umbau des Leitungsnetzes für Veranstaltungen (Elektrik, Glasfaser, Trink- und Abwasser); Austausch des Pflasters gegen geschnittenes Pflaster (barrierefrei), 20 Bäume werden gepflanzt

Der Altmarkt erhält unter anderem neues Pflaster. Die Arbeiten werden für den Striezelmarkt unterbrochen. Quelle: Anja Schneider

BesonderheitenKomplettsperrung des Altmarkts, Unterbrechung für den Striezelmarkt

BaustartApril 2022

FertigstellungOktober 2023

Kosten9,5 Millionen Euro

Zwickauer Straße

Das wird gebaut grundhafter Ausbau des Abschnitts zwischen Würzburger Straße bis Hahnebergstraße, Deckentausch auf angrenzenden Streckenabschnitten, Kanalarbeiten für Fernwärme, Mischwasser und Telekom (gemeinsam mit SachsenEnergie, Stadtentwässerung und DVB)

Besonderheitenteilweise Vollsperrung mit Umleitung über anliegende Straßen, teilweise halbseitige Sperrungen

BaustartMai 2022

FertigstellungMärz 2023

Kosten3,1 Millionen Euro

Stephanienstraße

Das wird gebaut grundhafte Herstellung der alten Stephanienstraße mit Bäumen, Unterpflanzung und Parkstellflächen, Sport-und Spielbereich mit Bänken, Bepflanzung und Brunnenanlage, grundhafter Ausbau der Pfeifferhannsstraße zwischen Pfotenhauerstraße und Gerokstraße mit Neuordnung von Parkflächen, barrierefreier Ausbau der Haltestelle Pfotenhauerstraße (stadteinwärts); zur alten Stephanienstraße, die nach Fertigstellung Lili-Elbe-Straße heißen soll, gab es eine umfangreiche Bürgerbeteiligung

BesonderheitenVollsperrung des Südabschnitts der Pfeifferhannsstraße

BaustartFebruar 2022

FertigstellungDezember 2022

Kosten3,9 Millionen Euro

Ringstraße

Das wird gebaut Umgestaltung Ringstraße zu einem 4,5 Meter breiten Promenadenweg im Zuge des Promenadenrings Ost mit Baum-und Heckenpflanzungen, Ergänzung von 29 Bäumen, Höhenangleichung an Haltestelle, Erweiterung des östlichen Haltestellenbereiches, Umbau Wertstoffcontainer

An der Ringstraße gehen die Arbeiten für den Promenadenring Ost weiter. Quelle: Anja Schneider

BesonderheitenWegfall von 2/3 der ersten Parkreihe auf dem Parkplatz Pirnaischer Platz (zehn Stellplätze verbleiben), Vollsperrung während der Bauarbeiten

BaustartJuli 2022

FertigstellungEnde 2022

Kosten2,3 Millionen Euro

Hauptstr./Bergstr. in Weißig

Das wird gebaut grundhafter Ausbau des Abschnitts Südstraße bis Am Hermsberg, einschl. Einmündung Pillnitzer Straße, barrierefreie Haltestellen, teilweise Anordnung von Längsparkplätzen auf der Hauptstraße (gemeinsam mit Stadtentwässerung und Sachsen Energie)

Besonderheitenabschnittsweise Vollsperrungen

BaustartEnde April 2022

FertigstellungNovember 2023

Kosten1,6 Millionen Euro

Altstrehlen

Das wird gebaut grundhafter Ausbau des Abschnitts Kreischaer Straße 12 bis Lannerstraße, Gestaltung der Platzfläche Kreischaer Straße/Altstrehlen, Arbeiten an Versorgungsleitungen (gemeinsam mit Sachsen Energie)

BesonderheitenVollsperrung

BaustartApril 2022

FertigstellungOktober 2022

Kostenrund 850 000 Euro

Airportpark

Das wird gebaut Arbeiten am Abschnitt zwischen Knappsdorfer Straße in Höhe Bosch-Werk und Rähnitzer Allee am Knotenpunkt Wilschdorfer Landstraße: Bau barrierefreier Haltestellen beim Bosch-Werk und an der Kreuzung Rähnitzer Allee/Wilschdorfer Landstraße mit Fahrgastunterständen, Verlängerung der Abbiegespur

Besonderheitenhalbseitige Sperrungen der Fahrbahnen

Baustart2. Quartal 2022

Fertigstellung3. Quartal 2022

Kostenrund 312 000 Euro

Goppelner Straße

Das wird gebaut teils grundhafter Ausbau, teils Deckentausch auf dem Abschnitt zwischen Stadtgrenze und Burgstädter Straße, barrierefreie Bushaltestellen, landwärts neuer, 2,50 Meter breiter Gehweg (gemeinsam mit Stadtentwässerung und Sachsen Energie)

Besonderheitenabschnittsweise Vollsperrung

BaustartApril 2022

FertigstellungOktober 2022

Kostenrund 850 000 Euro

Karcherallee

Das wird gebaut grundhafter Ausbau des Abschnitts Bertolt-Brecht-Platz bis Stübelallee, barrierefreie Haltestellen mit Fahrgastunterständen, Kanalarbeiten für Trinkwasser, Elektrizität und Fernmeldenetze (gemeinsam mit Sachsen Energie und DVB)

Auf der Karcherallee wird der Übergang zur Stübelallee und Bertolt-Brecht-Platz ausgebaut. Quelle: Anja Schneider

Besonderheitenwechselseitige Sperrung der Richtungsfahrbahnen, Verkehrsführung über Gegenseite

BaustartMärz 2022

FertigstellungSommer 2022

Kosten720 000 Euro

Riesaer Straße

Das wird gebaut Deckentausch auf dem Abschnitt von der Coswiger Straße bis zur Großenhainer Straße für die Nutzung als Umleitungsstrecke für den Bau der Großenhainer Straße (Trachenberger Platz bis Pestalozziplatz), punktuelle Sanierung der Straßenentwässerung

BesonderheitenVollsperrung

Baustart4. Quartal 2022

Fertigstellungkeine Angabe

Kosten285 000 Euro

Bergmannstr./Heynathstr.

Das wird gebaut Deckentausch auf dem Abschnitt Schandauer Straße bis Schneebergstraße (westliche Richtungsfahrbahn)

Besonderheitenhalbseitige Sperrung, Verkehr wird auf der Gegenseite an der Baustelle vorbeigeführt, östliche Richtungsfahrbahn für 2023 geplant

Baustart3./4. Quartal 2022

Kosten1,4 Millionen Euro

Fritz-Löffler-Straße

Das wird gebaut Deckentausch auf dem Abschnitt von Strehlener Straße bis Bergstraße

Baustart2. Quartal 2022

Kosten800 000 Euro

Wilschdorfer Landstraße

Das wird gebaut Deckentausch auf dem Abschnitt von Knappsdorfer Straße bis Autobahnauffahrt

Baustartvoraussichtlich 2. Quartal 2022

Kosten500 000 Euro

Altnossener Straße

Das wird gebaut Deckentausch auf dem Abschnitt von Hausnummer 38 bis 44

Baustartkeine Angabe

Kosten140 000 Euro

Stauffenbergallee

Das wird gebaut Deckentausch auf dem Abschnitt von Hans-Oster-Straße bis Garnisonskirche

BaustartSommerferien oder Oktoberferien 2022

Kosten150 000Euro

Buchenstraße und Hechtstraße

Das wird gebaut Deckentausch auf dem Abschnitt von Rudolf-Leonhard-Straße bis Hechtstraße 85

BaustartSommerferien oder Oktoberferien 2022

Kosten244 000 Euro

Rayskistraße

Das wird gebaut Deckentausch auf dem Abschnitt von Reicker Straße bis Bahnbrücke

Die Rayskistraße bekommt eine neue Fahrbahndecke. Quelle: Anja Schneider

Baustartkeine Angabe

Kosten750 00 Euro

Blaues Wunder

Das wird gebaut Für die zehn Jahre dauernde Sanierung ist 2022 folgendes geplant: Pylone (Instandsetzung/Austausch der Schwingungsbremsen, Korrosionsschutz im Bereich der Schwingungsbremsen, Erneuerung der Fahrbahnübergänge), Brückenmitte (Instandsetzung der Schwingungsbremse, Erneuerung des Fahrbahnübergangs, Korrosionsschutz im Mittelteil), Gesamtbauwerk (Baufreimachung für weitere Maßnahmen)

Am Blauen Wunder hat ein weiterer Bauabschnitt begonnen. Bis die Brücke fertig saniert ist, werden noch Jahre vergehen. Quelle: Anja Schneider

BesonderheitenVerkehrseinschränkung auf einen Fahrstreifen je Fahrtrichtung; vier Wochen Vollsperrung während der Sommerferien

BaustartFebruar 2022

Fertigstellung2028

Kosten2,4 Millionen Euro

Carolabrücke Zug B

Das wird gebaut Erneuerung der Kappen, Geländer, Beleuchtung/Elektrik, Fahrbahn, Abdichtung und Betoninstandsetzung des Brücken-Innenraumes

An der Carolabrücke geht es mit der Sanierung des zweiten Abschnitts weiter. Quelle: Anja Schneider

BesonderheitenVerkehrsführung im Gegenrichtungsverkehr über Zug A

BaustartNovember 2022

FertigstellungEnde 2023

Kosten3,5 Millionen Euro

Brücke Königsbrücker Landstr.

Das wird gebaut Erneuerung des Brückenbauwerks in Weixdorf über den Lausenbach und grundhafter Straßenbau

BesonderheitenHalbseitige Sperrung und sechs Wochen Vollsperrung

BaustartDezember 2021

FertigstellungMai 2023

Kosten850 000 Euro

Brücke Heinrich-Schütz-Str.

Das wird gebaut Ersatzneubau für die Brücke über den Blasewitz-/Grunaer Landgraben

BesonderheitenVollsperrung der Heinrich-Schütz-Str.

BaustartMai 2022

FertigstellungOktober 2022

Kosten500 000 Euro

Durchlass Kirchstraße

Das wird gebaut Ersatzneubau des Durchlasses über den Roten Graben in Langebrück

BesonderheitenVollsperrung Kirchstraße am Durchlass

BaustartJuni 2022

FertigstellungOktober 2022

Kosten750 000 Euro

Von Holger Grigutsch