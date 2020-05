Wird Wasserstoff zur Job-Maschine für Sachsen?

Dresden

Ingenieure wie Politiker wollen die sächsischen Forschungsstärken rund um Brennstoffzellen, Hochtemperatur-Wasserzerlegung (Elektrolyse) und andere Wasserstoff-Technologien ausbauen und in Tausende Industrie-Arbeitsplätze im Freistaat ummünzen. Sie planen daher ein Kompetenzzentrum für Wasserstofftechnologien. Das war bereits im Koalitionsvertrag verankert, nun nehmen die Planungen konkretere Formen an. Das haben DNN-Anfragen an die Ministerien für Umwelt, Wirtschaft, Wissenschaft und regionale Entwicklung sowie an Fraunhofer-Institute ergeben.

Dieses Zentrum soll demnach „sächsische Akteure, die in den unterschiedlichen Bereichen der Wasserstoffwirtschaft aktiv sind, zusammenführen und sowohl im Bereich der Brennstoffzellen als auch bei der Elektrolyse zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen“, schildert Sprecherin Bianca Schulz vom Ministerium für regionale Entwickelung den Konsens der beteiligten Ministerien. „Dies kommt insbesondere auch den vom Strukturwandel durch den Kohleausstieg betroffenen Regionen zugute. Ein Ziel ist der Aufbau einer sächsischen Brennstoffzellen-Industrie. Neue Technologien und Produkte bei den Zuliefer- und Maschinenbauunternehmen sind von essenzieller Bedeutung für Sachsen.“

Anzeige

Standorte in Chemnitz , Görlitz und der Oberlausitz

Daher wird sich dieses Kompetenzzentrum auf drei Standorte in Sachsen verteilen: Die Chemnitzer fokussieren sich auf mobile Feststoffpolymer-Brennstoffzellen (PEMFC) zum Beispiel für Fahrzeuge. Dieses Forschungszentrum soll in der sächsischen Zulieferindustrie den „automobilen Strukturwandel unterstützen“ und auf das Chemnitzer „Innovationscluster HZwo“ aufbauen.

Weitere DNN+ Artikel

Görlitz spezialisiert sich auf die Testtechnik für Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Für diesen Standort gibt es bereits Unterstützung und Geld vom Land, von Siemens und Fraunhofer. Ein drittes Zentrum soll sich auf die umweltfreundliche Erzeugung von sogenanntem grünen Wasserstoff im großtechnischen Maßstab und die Weiterentwicklung von Brennstoffzellen und Elektrolyseuren konzentrieren. Für diese Forschungsfabrik ist noch kein Standort vereinbart. In Frage kommen dafür aber Dresden, Großröhrsdorf oder die Lausitz.

Die Option Lausitz ist vor allem dem Wunsch der Landesregierung geschuldet, neue Jobs für eine ohnehin strukturschwache Region nach dem Kohleausstieg zu schaffen. Vieles spricht aber auch für den Raum Dresden: Hier gibt es mit Sunfire und anderen Firmen bereits Hersteller für Elektrolyseanlagen und Brennstoffzellen. Zudem forschen in der Landeshauptstadt mehrere Institute der Technischen Universität ( TU) und von Fraunhofer an wegweisenden Wasserstofftechnologien.

Diese Technologien bauen auf Wasserstoff ■ Elektrolyse: Unter Stromzufuhr lässt sich Wasser in Wasserstoff (H2) und Sauerstoff (O2) zerlegen. Dieses Verfahren ist seit mehr als 200 Jahren bekannt. Hemmnisse für eine breitere Anwendung in Deutschland sind unter anderem die hohen Strompreise und Abgaben. ■ Brennstoffzelle: Sie stehen für den umgekehrten Prozess zur Elektrolyse: Wasserstoff und Sauerstoff verbrennen hier langsam zu Wasser und dabei entsteht Wärme, die sich in Strom umwandeln lässt. ■ Typen: Die älteste und billigste Bauweise ist der alkalische Elektrolyseur, der Investitionen von 1000 bis 1200 Euro pro Kilowatt (kW) Leistung erfordert. Eine Alternative ist die Polymermembran-Zelle (PEM), die 1800 bis 2300 Euro pro Kilowatt kostet, bei niedrigen Temperaturen arbeitet und auf etwa 70 Prozent Wirkungsgrad kommt. Keramische Hochtemperatur-Stacks kommen dagegen auf etwa 80 Prozent Wirkungsgrad. Sie kosten allerdings mehr als 2000 Euro pro Kilowatt und sind noch nicht so ausgereift wie alkalische oder PEM-Elektrolyseure. Allerdings sind viele Ingenieure überzeugt, dass sie die Kostenprobleme noch lösen können. ■ Rückverstromung: Die Stacks in Elektrolyseuren und Brennstoffzellen sind einander sehr ähnlich. Mit ein paar Modifikationen lassen sie sich in beide Richtungen umschalten: In einem Modus erzeugen sie Wasserstoff, den sie im anderen Modus in elektrische Energie rückverstromen. Daher gibt es die Idee, riesige Anlagen dieser Art ans Stromnetz zu koppeln, um damit die Lieferspitzen und -täler von Sonnen- und Windkraftanlagen auszugleichen – mit Wasserstoff als Zwischenspeicher, der auch große Energiemengen puffern kann. Problem eins: Der Wirkungsgrad liegt bei heutigen Rückverstromungs-Techniken für den Gesamtprozess – also hin und zurück – bei nur etwa 48 Prozent. Problem zwei: Rückverstromer könnten zwar ein zentrales Problem der Energiewende mindern, indem sie die Ökostromspitzen puffern. Dennoch sind dafür meist auch jene Netzentgelte, Ökostrom-Umlagen und anderen Abgaben zu entrichten, die normale Stromverbraucher und -erzeuger zu zahlen haben. Eine Befreiung ist kompliziert. Daher gelten solche Anlagen – ähnlich wie die meisten Pumpspeicherwerke – derzeit in Deutschland als eher unwirtschaftlich. ■ Umweltfreundlichkeit: In der Theorie sind Brennstoffzellen sehr effektiv und erzeugen nur Wasser. In der Praxis allerdings sind sie materialaufwendig. Zudem werden sie teils auch mit dem einfacher verfügbaren Erdgas oder anderen fossilen Treibstoffen betrieben. Dann entstehen sehr wohl potenziell klimaschädliche Abgase. ■ Was ist grüner Wasserstoff? Wasserstoff ist farblos, hat aber umweltpolitische Farben bekommen: Als grün gilt Wasserstoff, der aus Wasser- und Windkraft oder Solarstrom erzeugt wurde. Er kostet heute in der Herstellung etwa 4,50 Euro pro Kilogramm – und ist damit drei Mal so teuer wie sogenannter grauer Wasserstoff, der mit Erdgas und herkömmlich erzeugtem Strom hergestellt wird. ■ Einsatzfelder für Wasserstoff: in der Chemie- und Pharmaindustrie als Ausgangsstoff, in Raffinerien, in Stahlwerken als Reduktionsmittel anstelle von Kohle, in der Energiewirtschaft als Energieträger und -zwischenspeicher, als Treibstoff für Brennstoffzellen-Autos und Wasserstoffmotoren und dergleichen mehr.

Breite Forschung in Dresden

Das Institut für Leichtbau und Kunststofftechnik sowie das Institut für Energietechnik der TU Dresden beispielsweise arbeiten mit Branchengrößen wie BMW an Tanks und anderen Komponenten für Wasserstoff-Autos.

Lesen Sie auch: BMW bringt X5-Kleinserie mit Brennstoffzelle

Das Fraunhofer-Institut für Fertigungstechnik und Angewandte Materialforschung (IFAM) forscht an Verbesserungen für die altbekannten alkalischen Brennstoffzellen. Das Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) wiederum entwickelt in Dresden seit Jahren die Keramikherzen für neuartige Elektrolyseure und Brennstoffzellen. Diese Keramikplatten-Stapel (Stacks) arbeiten bei besonders hohen Temperaturen und kommen dadurch auf höhere Ausbeuten als herkömmliche Technik.

„Unser Fokus liegt unter anderem auf der Koppelung mit Synthese-Anlagen, auf Langzeitstabilität und auf hochautomatisierter Stack-Fertigung“, erklärt Matthias Jahn, der im IKTS die Abteilung für Chemische Verfahrenstechnik leitet.

Dr. Matthias Jahn. Quelle: IKTS / Jügen Lösel

Darauf könne auch die avisierte Forschungsfabrik im Wasserstoff-Kompetenzzentrum aufbauen: Wenn jemand Stacks für Brennstoffzellen und Elektrolyseure hochautomatisiert und in kurzen Taktzeiten produzieren kann, könnte dies die Tür zu Massenproduktion und einem neuen Industriezweig im Freistaat öffnen.

„Das Thema Wasserstoff wird auf jeden Fall noch an Bedeutung gewinnen“, ist Jahn überzeugt. Das sieht auch sein Kollege Erik Reichelt so: „Wenn Deutschland seine CO2 -Ziele erreichen will, müssen dabei die Wasserstoff-Technologien eine wichtige Rolle spielen“, sagt der IKTS-Gruppenleiter für Systemverfahrenstechnik. „Denn Wasserstoff kann in vielen Branchen die Umweltbilanz verbessern: als Reduktionsmittel in der Stahlindustrie anstelle von Kohle, in der chemischen Industrie und für die Energieerzeugung zum Beispiel.“ Punkten könne Sachsen in diesem Sektor vor allem durch seine Forschungen und den starken Anlagenbau, ergänzt Jahn. „Dadurch können hier viele zukunftsfähige Arbeitsplätze entstehen.“

Lesen Sie auch:

Von Heiko Weckbrodt