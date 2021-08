Dresden

Die Bilanz liest sich beeindruckend: Allein in diesem Jahr musste die Feuerwehr schon zu drei Einsätzen zur Kiesgrube Leuben ausrücken. Im vergangenen Jahr waren es sieben Einsätze, 2019 sogar neun. Hinzu kommen in diesem Jahr zwölf Rettungsdiensteinsätze, 2020 waren es 16 und 2019 wurden 15 Rettungseinsätze gezählt. 15 Personen wurden in diesem Jahr im Bereich der Kiesgrube verletzt, 16 im vergangenen Jahr und 15 im Jahr davor. 2017 und 2018 war jeweils ein Toter zu beklagen.

Die Hinterlassenschaften der Badegäste. Regelmäßig muss die Feuerwehr kommen. Quelle: privat

Holzkohle direkt neben trockenem Gras

Das Baden in dem kleinen See an der Pirnaer Landstraße ist nicht gestattet. Das interessiert aber nur die wenigsten. An heißen Tagen ist das Ufer dicht bevölkert, und viele Menschen gehen ins kühle Nass. Viele Menschen hinterlassen ihre Spuren – und da es kein offizieller Badesee ist, kümmert sich niemand um die Müllablagerungen. Abends treffen sich immer wieder die verschiedensten Personengruppen zum Grillen am Ufer. Manchmal entzünden sie Holzkohle direkt neben ausgetrocknetem Gras. Dann muss die Feuerwehr ausrücken.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrere Stadtratsfraktionen haben die Stadtverwaltung von 2019 aufgefordert, Wege aufzuzeigen, wie eine offizielle Badestelle am Kiessee Leuben Süd eingerichtet werden kann. Die Verwaltung gab ein Gutachten in Auftrag, das jetzt vorliegt. Ergebnis laut dem Ersten Bürgermeister Detlef Sittel (CDU): „Der Gutachter kommt nicht zur Empfehlung der Einrichtung einer Badestelle.“ Gleichwohl nehme er den Wunsch nach der Einrichtung einer Badestelle in Teilen der Bevölkerung und den Fraktionen wahr.

Bearbeitung dauert nach der Sommerpause an

Deshalb, so Sittel, erscheine eine intensive Nachprüfung der Schlussfolgerungen des Gutachtens veranlasst. Eine angemessene Präsentation des Gutachtens und des möglichen weiteren Vorgehens bedürfe einer sachgerechten Vorbereitung. Mehrere Geschäftsbereiche müssten sich abstimmen. Diese Prozesse habe die Verwaltung wegen des Corona-Notbetriebs noch nicht abschließen können, sondern die Bearbeitung werde bis nach der Sommerpause andauern, so Sittel.

Stadtrat hofft auf einen Betreiber

AfD-Stadtrat Heiko Müller, der nach Feuerwehr- und Rettungseinsätzen gefragt hatte, beobachtet das Geschehen am Kiessee seit mehreren Jahren. „Ich habe dort auch schon mal Müll gesammelt.“ 18 Säcke seien zusammengekommen. Müller hofft, dass der gesamte Kiessee einen Betreiber bekommt und geordnete Verhältnisse einziehen. „So wie jetzt kann es nicht weitergehen. Der See und das Ufer vermüllen, Anwohner klagen regelmäßig über nächtliche Ruhestörungen. Es muss sich jemand vor Ort kümmern.“ Ruhe wird in diesem Jahr erst einziehen, wenn die Temperaturen wieder sinken.

Von Thomas Baumann-Hartwig