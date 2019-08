Dresden

Zehn Jahre lang verrichteten Kameras an der Ampelanlage am Lennéplatz treu und brav ihren Dienst. Und es hat sich niemand für sie interessiert. Jetzt sind die Kameras in den Fokus des Stadtrats geraten. In kurzem Abstand und unabhängig voneinander wollten zwei Stadträte von der Verwaltung wissen, wieso am Lennéplatz Überwachungsmaßnahmen stattfinden und wann dem illegalen Treiben ein Ende gesetzt wird.

Zunächst fragte Nortbert Engemaier ( Die Linke) nach Sinn, Zweck und Rechtsgrundlage der Anlage. „Die Kamera ist Bestandteil der Lichtsignalanlage am Lennéplatz“, antwortete Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP). Sie diene als Detektorbaugruppe zur Staulängenerkennung. Es würden keine Videobilder ausgegeben, die Kameras seien seit 2008 in Betrieb.

Stein des Anstoßes: die Kamera links oben am Lennéplatz. Quelle: privat

„Wieso fehlt jeglicher öffentlicher Hinweis auf die Überwachungsmaßnahme?“, will Engemaier wissen und fragt, wann die Kameras demontiert werden. Der öffentliche Hinweis fehle, weil es sich um Verkehrsdetektoren zur Steuerung der Lichtsignalanlage handele, antwortet Hilbert. „Es ist keine Demontage der als Verkehrsdetektoren genutzten Kameras vorgesehen.“

Keine Personenüberwachung, kein Hinweisschild

Gut drei Wochen später stellte Stadträtin Kerstin Harzendorf ( Bündnis 90/Die Grünen) fast die gleichen Fragen zu den Kameras. Hilbert gibt die gleichen Antworten und stellt klar: „Die Haltestelle und die an der Haltestelle wartenden Personen werden nicht gefilmt. Die Detektionskamera erfasst keine personenbezogenen Daten und speichert keine Bilder. „Es ist kein Hinweisschild notwendig, da keine Überwachung der Personen erfolgt“, so der OB.

Aber warum haben die Ampelkameras gerade jetzt für so viel Wirbel gesorgt? „Ein Bürger hat sich überwacht gefühlt und sich an unsere Fraktion gewandt“, erklärt Engemaier den Anlass für seinen Fragenkatalog. „Dem sind wir nachgegangen.“ Die Linken seien beim Thema Überwachungskameras sehr hellhörig und würden dafür eintreten, dass die Kameraüberwachung im Stadtgebiet auf ein Minimum beschränkt werde.

Die Grünen offenbar auch. „Der Bürger hat sich wahrscheinlich an mehrere Fraktionen gewandt“, erklärt Engemaier die Duplizität der Anfragen.

Von Thomas Baumann-Hartwig