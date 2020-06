Wirbel um Fördermittel für Schulbau in Dresden

Dresden

Große Aufregung um die Fördermittel für den Schulhausbau in Dresden: Bildungspolitiker verschiedener Stadtratsfraktionen kritisieren die Führungslosigkeit in der Bildungsverwaltung. Interims-Chef Bürgermeister Detlef Sittel hält die Warnungen des Freistaats vor einem drohenden Fördermittelverlust für das Ergebnis eines Missverständnisses.

Das Kultusministerium hatte in einem Schreiben an Oberbürgermeister Dirk Hilbert darauf hingewiesen, dass die Mittel aus einem besonderen Bildungsinfrastrukturprogramm des Landes bis Ende des Jahres mit Bewilligungsbescheiden gebunden sein müssen. Das Schulverwaltungsamt habe jedoch gegenüber der Aufbaubank, wo die Förderprogramme des Landes abgewickelt werden, erklärt, eine Vielzahl der Bauvorhaben würden zurückgestellt. Damit drohe der Stadt der Fördermittelverlust, der OB sollte die Pläne überdenken, hieß es aus dem Ministerium.

Stadt will Angelegenheit aufklären

In einer ersten Reaktion hatte Finanzbürgermeister Peter Lames ( SPD) bereits erklärt, die Stadt habe weiterhin Interesse an den Fördermitteln. Der zuständige Fachbereich kläre den Vorgang gerade auf. Am Freitag zeigte sich Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel – derzeit noch für den Bildungsbereich zuständig, bis kommende Woche Jan Donhauser ( CDU) dieses Amt übernimmt – verwundert über das Schreiben des Ministeriums. Das Schulverwaltungsamt habe nicht erklärt, dass Maßnahmen zurückgestellt werden sollten. Es handele sich sicherlich „um einen Interpretationsfehler, den wir schnellstmöglich aufklären werden“.

Stadtratsbeschluss übermittelt

In einem Schreiben des Schulverwaltungsamtes sei der Stadtratsbeschluss und der Maßnahmeplan der Landeshauptstadt übermittelt worden. Dabei seien die kommunalen Maßnahmen ausgenommen und nur hinsichtlich des Gesamtbudgets angezeigt worden. Die Übermittlung des Maßnahmeplanes sei erforderlich gewesen, um die Antragsbearbeitung bei den freien Schulträgern zu ermöglichen, versuchte Sittel, die Frage zu erhellen, wie die sächsische Aufbaubank (SAB) zu dem Eindruck kommen konnte, die Projekte in einem Umfang von etwa 55 Millionen Euro würden zurückgestellt.

Wiederholtes Drängen des Ministeriums

Auf jeden Fall warnt das Ministerium nun erneut vor Verzögerungen bei den Fördermittelanträgen. Schon im Januar hatte das Kultusressort darauf gedrängt, dass die Anträge für die Fördermittel gestellt werden. Ein halbes Jahr später äußert das Ministerium erneut Bedenken, dass die Stadt die Mittel rechtzeitig beantragt. Nach geltender Rechtslage müssten die Mittel bis Ende 2020 durch Bewilligungsbescheid gebunden sein. Da dies einen entsprechenden Antrag voraussetzt, legen die derzeitigen Planungen der Stadt die Befürchtung nahe, dass dieses Ziel nicht erreicht werden könnte, hieß es.

Kritik aus der Politik

„Bis zum Jahresende müssen diese Bauprojekte unbedingt beantragt sein“, forderte Bildungspolitikerin Anja Apel ( Die Linke). Lange genug habe die Stadtverwaltung die Schulen vertröstet, nun würden sie wieder in Unruhe versetzt.

„Es zeigt sich, wie fahrlässig es ist, dass der OB zwei Jahre nach dem tragischen Tod von Falk Schmidtgen immer noch auf halbgare interne Rotationen setzt, statt eine dringend benötigte fachkompetente Amtsleitung einzustellen“, ergänzte Dana Frohwieser, Bildungspolitikerin bei der SPD.

Wiederholt seien im Schulverwaltungsamt Entscheidungen des Stadtrats untergraben worden, erklärte die bildungspolitische Sprecherin der Grünen, Agnes Scharznetzky, und kritisierte eine schlechte Kommunikationspolitik.

